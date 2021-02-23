Несмотря на работающие камеры автофиксации, в январе 2021 года аварийность в Киеве и Киевской области значительно возросла.

По официальным данным патрульной полиции Украины, общее количество ДТП в январе 2021 года в Киеве выросло на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый месяц текущего года в столице произошло 3 041 ДТП.

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В Киевской области количество ДТП увеличилось на 45%. Всего в январе 2021 года в Киевской области было зарегистрировано 1 209 ДТП.

Напомним, что система автофиксации начала работать с 1 июня 2020 года. Целью ее создания было улучшение безопасности на дорогах и уменьшение количества аварий.

По данным официального сайта МВД сейчас 20 камер автофиксации работают в Киеве, а 30 контролируют скорость движения на дорогах государственного значения Киевской области. Еще три камеры установлены во Львовской области. Ответственность за нарушения, зафиксированные камерами, несет не водитель-нарушитель, а юридический владелец автомобиля, или директор компании, на которую зарегистрировано авто.