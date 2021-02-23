Незважаючи на працюючі камери автофіксації, у січні 2021 року аварійність у Києві та Київській області значно зросла.

За офіційними даними Патрульної поліції України, загальна кількість ДТП за січень 2021 р. у Києві зросла на 7,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За перший місяць поточного року в столиці сталось 3041 ДТП.

Читайте також: Як змінилась аварійність у Києві та області після ввімкнення камер автофіксації: статистика

У Київській області кількість ДТП збільшилась на 45%. Всього у січні 2021 року в Київській області було зареєстровано 1209 ДТП.

Нагадаємо, що система автофіксації почала працювати з 1 червня 2020 року. Метою її створення запуску покращення безпеки на дорогах та зменшення кількості аварій.

За даними офіційного сайту МВС, зараз 20 камер автофіксації працюють у місті Києві, ще 30 камер контролюють швидкість руху на дорогах державного значення Київської області. Також три камери встановлено в Львівській області. Відповідальність за порушення, зафіксовані камерами, несе не водій-порушник, а юридичний власник автомобіля, або директор компанії, на яку зареєстровано авто.