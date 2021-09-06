Запланировано очередное заседание Конституционного Суда Украины на котором могут признать незаконной работу камер автофиксации и парковочных инспекторов.

Суть вопроса заключается в том, что ответственность за нарушения зафиксированные в автоматическом режиме несет юридический владелец транспортного средства, а не водитель, совершивший правонарушение. Именно это положение статьи КоАП имеет признаки несоответствия Конституции Украины и основным принципам права.

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9-го сентября в 10:00 КСУ намерен рассмотреть жалобы о неконституционности привлечения к ответственности владельцев ТС за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо инспекторами по парковке (ст. 14-2 КУоАП). Отражать жалобы будет МВД. Планируется прямая трансляция.

"Публичная дискуссия говорит о том, что вопрос с юридической плоскости перешел в политическую", – комментирует событие юрист Владимир Караваев, который сотрудничает с МВД.

Напомним, что 22 декабря 2010 года Конституционный Суд Украины уже признал незаконным автофиксацию и рассылку "писем счастья".