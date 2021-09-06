Заплановано чергове засідання Конституційного Суду України на якому можуть визнати незаконною роботу камер автофіксації та паркувальних інспекторів.

Суть питання полягає у тому, що відповідальність за порушення зафіксовані в автоматичному режимі несе юридичний власник транспортного засобу, а не водій, який вчинив правопорушення. Саме це положення статті КУпАП має ознаки невідповідності Конституції України та основним принципам права.

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9-го вересня о 10:00 КСУ має намір розглянути скарги про неконституційність залучення до відповідальності власників ТЗ за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, або інспекторами з паркування (ст. 14-2 КУпАП). Відбивати скарги буде МВС. Планується пряма трансляція.

"Публічна дискусія говорить про те, що питання з юридичної площини перейшов у політичну", - коментує подію юрист Володимир Караваєв, який співпрацює з МВС.

Нагадаємо, що 22 грудня 2010 року Конституційний Суд України вже визнав незаконною автофіксацію та розсилання "листів щастя".