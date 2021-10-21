Законность работы камер автоматической фиксации сейчас рассматривает Конституционный Суд Украины. Но пока идет разбирательство, полиция активно увеличивает количество камер и собирает огромные суммы штрафов с автовладельцев.

За полтора года работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения автовладельцы заплатили штрафов на 400 млн грн, заявил в эфире Радио НВ первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Бильшицкий.

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Сейчас в Украине установлена ​​201 камера автофиксации.

"Если сравнить период до установления камер и после установки камер, то снижение аварийности наблюдается в три раза. По нашему мнению, такой эффект и положительное влияние системы автоматической фиксации говорит само за себя. Уменьшилось количество травмированных, уменьшилось число погибших людей в этих местах", – говорит первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Бильшицкий.

Благодаря работе системы автоматической фиксации вынесено около 2,5 млн постановлений и взыскано штрафов на более чем 400 млн гривен.

Однако официальная статистика патрульной полиции говорит об увеличении количества аварий на украинских дорогах. Так за первые девять месяцев текущего года общее количество аварий увеличилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также заместитель руководителя патрульной полиции сообщил, что 80% владельцев транспортных средств, которые были привлечены к ответственности, оплачивают штраф в первые 10 дней. Этот период – льготный, ведь можно оплатить только половину назначенного денежного взыскания.