В полиции рекомендуют фотографировать повреждения и убирать автомобиль с дороги.

Как поступить в случае аварии на дороге во время венного состояния, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По обстановке на дорогах. Мы делаем все возможное для регулировки движения. Просьба к гражданам. В случае ДТП – фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно того стоит… но автомобиль убирайте с дороги сразу” – написал Алексей Белошицкий.