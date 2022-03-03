На днях многим автомобилистам пришлось вспомнить, что такое классическая стальная канистра. В нее мы запасаем бензин или дизтопливо для дальней дороги или для производства "коктейлей Молотова".

Правила пожарной безопасности запрещают заливать горючее из колонки в пластиковую или стеклянную тару, но что делать, когда металлической канистры нет? Но есть несколько альтернатив.

Стандартные металлические канистры хороши тем, что плотно закрываются (если не изношен механизм горловины) и заправляют в них горючее на АЗС.

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Чем заменить канистру

Жестяная тара от оливкового масла. Несмотря на пластиковую горловину, эта 5,0-литровая банка на АЗС признается металлической тары. Плюс в том, что ее можно найти на собственной кухне, а также на кухне ближайшего ресторана. Серьезный недостаток: из-за особенностей горловины все масло слить невозможно, поэтому прежде всего придется тщательно вымыть – и желательно тем же бензином. Важное замечание: выполаскивать масло водой не рекомендуем, ведь оно обязательно тоже останется и в конце концов попадет в топливную систему машины. Еще одна возможная проблема – не все такие канистры удается потом закрыть настолько плотно, чтобы в машине не воняло горючим.

Певно, оптимальний за теперішніх умов варіант – бляшана тара від олії або автомобільної хімії

Жестяная тара от автохимии. Некоторые виды автохимии упаковывают в такую же тару, как и масло. Искать такую банку можно у автомаляров и мастеров, занимающихся автомакияжем – детейлингом, полировкой. Предварительное неоднократное прополаскивание топливом обязательно.

Бутылка от воды. Это наиболее доступный и одновременно наиболее надежный вариант – такая 5,0–6,0-литровая бутылка закрывается герметично, так что запаха не будет. Минус в том, что на АЗС официально в такую ​​тару заправляться нельзя. Но заправщикам часто удается уговорить (или подкупить), особенно если спрятать бутылку от камер наблюдения в багажнике. Как вариант – имея две жестянки от масла и помощника, можно заправлять их поочередно, сливая топливо из второй в пластик. Хотя опять-таки не все заправщики соглашаются на подобную возню у колонки в своем присутствии.

Канистра от масла. У пластиковой банки от масла один плюс: ее относительно легко найти – на гаражах, возле магазинов, и даже, извините, на мусорнике возле СТО. Дальше только минусы: заправщиков тоже приходится уговаривать, крышка обычно оказывается негерметичной, а перед заправкой "свежую" банку нужно будет прополоскать бензином (для дизтоплива это не так критично).

Пластиковую канистру от моторного масла очень нечасто удается закрыть так, чтобы бензин не подтек и не распространял запах.

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Чистота

Должны еще раз отметить чистоту тары, прежде всего – отсутствие в канистре остатков воды. Чтобы нейтрализовать ее негативное влияние на топливную систему двигателя, можно применить препарат-осушитель. Это жидкость, будучи залитой в емкость с топливом, "находит" в нем воду и химически связывает ее таким образом, что она затем сгорает в двигателе как обычное топливо.

Если горючее запасается в нестандартную тару, ее следует промаркировать, чтобы кто-либо мог быстро понять, что именно в ней содержится.

Рекомендация “Авто 24”

По нашему опыту, кроме магазинов автоаксессуаров, где стандартные канистры исчезли за несколько первых часов войны, найти эту тару можно на блошином рынке или в ближайшем гаражном кооперативе. У каждого автовладельца старой школы в свое время имелось на хозяйстве одна-две 20-литровые канистры-американки. Посетите кооператив и спросите у коллег, нет ли лишней канистры на продажу. Да, в соответствии с ситуацией вам придется значительно переплатить, но главное, чтобы вам случился именно тот гараж, где есть эта тара и где владелец готов с ней развестись.

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