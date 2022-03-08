Во время передвижений на автомобиле во время войны некоторым из нас уже приходилось ночевать прямо в машине. Поскольку война добавляет целый пакет новых опасностей, такую ночевку нужно обустроить с соблюдением определенных правил.

Останавливаясь на ночевку в автомобиле в нынешних условиях, его экипаж преследует две вещи: отдохнуть и не попасть в неприятности. Поэтому из этих требований и нужно исходить.

Комфорт

Понятно, что при ночевке в легковой машине речь идет не столько о комфорте, сколько об элементарной возможности лежать на ровной поверхности и со свободно вытянутыми ногами. В первую очередь следует обеспечить максимальное удобство для водителя, от завтрашней работоспособности которого будет зависеть безопасность вашей поездки.

Читайте также: Секреты путешественника: как спать в машине

Надо отметить, что дремать сидя – это очень нежелательный вариант, потому что так нормально отдохнуть нельзя. Но если выбора нет, желательно расположиться так, чтобы поза отличалась от той, которую тело занимает во время езды. Даже если в машине четыре-пять человек, нужно обеспечить водителю возможность откинуть спинку сиденья максимально назад, чтобы он мог и прилечь, и повернуться на бок.

Обычно выспаться сидя в кресле нереально. Если машина полна людей, создайте самые лучшие условия для вашего водителя – от него зависит безопасность

Если людей в машине двое-трое, стоит попытаться обустроить общую горизонтальную поверхность. Современные легковые автомобили не имеют такой опции, как превращение сидений в кровать, поэтому путешественникам придется применить собственную фантазию. Задача такова: надо разложить два передних кресла и заднее сиденье так, чтобы они вместе образовали горизонтальную постель, при том более или менее ровную.

Общие правила устройства ночлега в машине таковы:

Часто приходится снимать подголовники с передних кресел, чтобы их спинки легли максимально горизонтально;

Передние кресла следует отодвинуть максимально вперед;

Заднюю подушку иногда лучше снять (обычно она просто вытягивается вверх) и поставить под углом, чтобы горизонтальная поверхность стала более ровной (часто проблема возникает в месте стыковки откинутых передних спинок и подушки заднего дивана);

Спинку заднего сиденья иногда можно легко снять, если она мешает.

Важная проблема, которую придется решать при устройстве на ночлег – заполнить неровности и провалы между спинками и подушками сидений. Для этого можно использовать демонтированные подголовники, скрученные куртки, сумки.

Одно из условий нормального отдыха для автомобилиста – возможность вытянуть ноги.

Безопасность

Запаркованная машина со спящими людьми и багажом – лакомая добыча для недобрых людей, которые в период неурядиц в стране чувствуют себя свободнее. Поэтому хорошо продумайте место, где остановитесь на ночь. Лучше, чтобы это была освещенная площадка, но из-за требований светомаскировки в большинстве областей Украины такой вариант вряд ли удастся. Неплохой локацией может быть двор многоэтажки в населенном пункте или двор частного дома, с хозяином которого удастся договориться.

Читайте также: Если канистры нет: где хранить бензин

Не стоит устраиваться на ночлег у блокпостов, ведь этот объект всегда остается в зоне особого внимания врага, замыслы которого неизвестны. То же можно сказать о расположении воинских частей, временных лагерях военных, пространства около колон армейской техники.

В современных машинах на устройство удобной кровати придется потратить определенное время и применить смекалку

Еще одна потенциальная угроза для отдыхающих в машине может быть со стороны местных органов общественной безопасности. Территориальная оборона почти наверняка заинтересуется машиной, стоящей у дороги или во дворе на “подведомственной территории”. И хорошо, если вас не арестуют на всю ночь "до выяснения" как вражеских диверсантов. Следовательно, можно предупредить о своей локации и количестве лиц в машине кого-то из ответственных лиц – хотя бы на ближайшем блокпосте.

Не отравиться

Своих нюансов к ночевке в машине прибавляет холодная погода: салон нужно обогревать. Но спать с работающим двигателем мы бы не советовали, потому что выхлопные газы могут попасть в салон. Беда в том, что человек во сне не замечает угарного газа и смертельно отравляется, так и не проснувшись. Поэтому стоит завести будильник и просыпаться, скажем, каждые полтора-два часа, чтобы в течение 15 минут протопить салон. Конечно, многое в плане комфорта даст теплое одеяло (пусть даже легкое синтетическое) или старый добрый спальный мешок, но о них нужно позаботиться еще до выезда.

Рекомендация “Авто 24”

Дальние поездки на автотранспорте во время войны в стране очень непредсказуемы. Именно поэтому водитель должен подготовить несколько запасных маршрутов и несколько вариантов их длительности – с соответствующими планами по местам отдыха. Ведь как мы поняли, даже ночлег в собственной машине в условиях военного положения нуждается в определенных условиях и согласованиях.

Читайте также: Безопасность ночью: как выспаться в машине