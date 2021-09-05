При современном развитии придорожной инфраструктуры спать в машине нам приходится не часто. Учитывая, что современные авто для этого не слишком приспособлены, советуем вам прислушаться к нескольким советам от опытных путешественников из редакции Авто24.

Когда-то возможность разложить сиденья для ночлега в салоне рассматривалась как один из аргументов за или против при выборе модели. Но времена меняются: с одной стороны, стали другими салоны автомобилей, а с другой, путешественники получили дополнительные внешние проблемы на случай ночевки в машине.

Спать в машине современным автовладельцам приходится, мягко говоря, нечасто. Но зарекаться нельзя

Опираясь на опыт многочисленных поездок по родной стране в последние годы, можно вывести такую формулу успешной ночевки в машине:

Техническая возможность обустроить спальные места в салоне;

Обеспечение комфорта в салоне во время ночного отдыха;

Безопасность автомобиля и его экипажа во время сна.

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О вышеупомянутых условиях ночевки мы и поговорим более подробно. При этом будем иметь в виду среднестатистический автомобиль поколения 2010 – 2020 годов и его экипаж в составе двух – трех человек.

Как уложиться спать в машине

Уже тридцать лет как прекратили конструировать легковушки, в которых сидения трансформировались в удобные спальные места – вероятно, на советском пространстве последней была “Волга” ГАЗ-31029. Главная проблема в этом вопросе – неровная поверхность, которую образуют разложенные спинки передних кресел в месте контакта с подушкой заднего дивана. Кстати, самой ровной получалась “кровать” на “Волге” ГАЗ-21 и “Москвиче-408”, передний диван (кресла) которого имеет для этого отдельный механизм, поднимающий подушку сиденья и сдвигающий ее вперед.

Когда-то в каждом серийном автомобиле сиденья раскладывались в кровать, но нынешние модели такой опции не имеют

Далеко не каждый современный автомобиль дает возможность просто сложить сиденья для ночлега – не говоря уже, ровно или нет. Поэтому нужно заранее поэкспериментировать с комбинациями наклона спинок, сдвигания кресел, демонтажа подушки и спинки заднего дивана и с размещением демонтированных подголовников. Скорее всего, придется заранее приготовить небольшие подушки, плотно свернутое одеяло либо куртку или другие мягкие вещи, которые помогут выровнять поверхность для сна – надо будет “замостить” ними углубления на импровизированной постели.

Почти идеальный вариант – надувной матрас, который после накачки автоматически выровняет поверхность.

Надувной матрас – одно из лучших решений для ночевки в машине. Он может сгладить неровности, образованные сложенными спинками сидений

Спать, чтобы выспаться

Укладываясь спать в машине, надо понимать, что салон не предназначен для длительного отдыха нескольких человек во время стоянки, то есть вас могут ждать проблемы с духотой, жарой или холодом, выходом “к ветру”, поиском выключателя света и тому подобное. Учтите эти мелочи: приготовьте фонарик, выбирайте место для ночлега там, где рядом есть туалет или лесополоса, с краю кладите спать того, кто ночью наверняка будет вставать по собственным делам.

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Штатная система вентиляции автомобиля рассчитана в первую очередь на работу во время движения, поэтому желательно оставить открытыми на несколько сантиметров два оконных стекла – друг напротив друга. Необязательно, но желательно использовать те или иные шторки на окнах. Ведь вряд ли вам понравится, что вас, спящих, разглядывают через стекло незнакомые люди – даже если они не имеют преступных намерений, а просто заинтересовались запаркованной на ночь машиной.

Когда приходится спать в машине, очень желательно занавесить окна от посторонних глаз. Можно использовать подручные средства

Безопасность отдыха

Очень серьезно отнеситесь к выбору места ночлега. Лучше всего, если это будет освещенная площадка, где ночуют или массово останавливаются другие путешественники – дальнобойщики, рейсовые автобусы и др. Ведь даже на таких насыщенных транспортом трассах, как Киев – Одесса есть места, где чуть ли не каждую ночь грабят автомобилистов, которые остановились покемарить на часок – два.

Когда пассажиры засыпают, преступники высматривают через окна, где в салоне лежат кошельки, барсетки и женские сумки, разбивают стекло и скрываются с добычей – либо пешком в темноту, либо просто по трассе на потрепанном внешне, но мощном автомобиле. Иногда на машине жертвы могут порезать шины – вероятно, если по каким-то признакам преступники ожидают, что путешественники люди решительные и могут пуститься в погоню.

Как вариант точки для ночевки в чужом городе – например, парковка круглосуточного гипермаркета или развлекательного центра, большая АЗС, наконец, бесплатный паркинг в спальном районе.

На популярных у украинских автомобилистов дальних маршрутах есть места, где ни в коем случае нельзя оставаться на ночлег

В холодную погоду очень нежелательно спать с работающим двигателем, ведь всегда есть вероятность, что выхлопные газы попадут в салон. Угарный газ убивает незаметно, поэтому последнюю в своей жизни опасность спящие люди могут и не заметить. Лучше уж время от времени просыпаться, запускать двигатель, прогревать салон “печкой”, глушить машину и спать дальше. Или – взять из дома большое теплое одеяло или спальник.

Рекомендация Авто24

Вообще, коли уж определенный автомобиль используется для дальних путешествий, стоит постоянно иметь в нем кое-что из того, что пригодится в случае ночевки. Тем более, эти предметы могут быть многофункциональными. Плед при необходимости может править за защиту интерьера при перевозке негабаритных грузов, им может укрываться тот, кому “дует от кондиционера” (такой пассажир обязательно найдется), а небольшую подушку можно подкладывать под голову и просто во время движения.

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