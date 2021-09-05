За сучасного розвитку придорожньої інфраструктури спати в машині нам доводиться не часто. Враховуючи, що й сучасні авто для цього не надто пристосовані, радимо вам прислухатися до кількох порад від досвідчених мандрівників.

Колись можливість розкласти сидіння для ночівлі в салоні розглядалася як один з аргументів за чи проти при виборі моделі. Але часи змінюються: з одного боку, стали іншими салони автомобілів, а з іншого, мандрівники отримали додаткові зовнішні проблеми на випадок ночівлі в машині.

Спати в машині сучасним автовласникам доводиться нечасто. Але зарікатися не можна

Спираючись на досвід численних поїздок рідною країною останніми роками, можна вивести таку формулу успішної ночівлі в машині:

Технічна можливість облаштувати спальні місця в салоні;

Забезпечення комфорту в салоні під час нічного відпочинку;

Безпека автомобіля та його екіпажу під час сну.

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Про вищезазначені умови ночівлі ми і поговоримо більш детально. При цьому будемо мати на увазі середньостатистичний автомобіль покоління 2010 – 2020 років та його екіпаж у складі двох-трьох осіб.

Як лягти спати в машині

Вже років тридцять як припинили конструювати легковики, в яких сидіння трансформувалися на зручні спальні місця – певно, на радянському просторі останньою була “Волга” ГАЗ-31029. Головна проблема у цьому питанні – нерівна поверхня, яку утворюють розкладені спинки передніх крісел у місці контакту з подушкою заднього дивану. До речі, найрівнішим виходило “ліжко” на “Волзі” ГАЗ-21 та “Москвич-408”, передній диван (крісла) якого має для цього окремий механізм, що піднімає подушку сидіння та зсуває її вперед.

Колись у кожному серійному автомобілі сидіння розкладалися у зручне ліжко, але нинішні моделі такої опції не мають

Далеко не кожен сучасний автомобіль дає можливість просто укласти сидіння для ночівлі – не кажучи вже, рівно чи ні. Тому треба заздалегідь поекспериментувати з комбінаціями нахилу спинок, відсунення крісел, демонтажу подушки та спинки заднього дивану, з розміщенням демонтованих підголівників. Швидше за все, доведеться заздалегідь приготувати невеликі подушки, щільно згорнуту ковдру або куртку чи інші м’які речі, які допоможуть вирівняти поверхню для сну – треба буде “замостити” ними заглиблення на імпровізованому ліжку.

Майже ідеальний варіант – надувний матрац, який після накачування автоматично вирівняє поверхню.

Надувний матрац – одне з найкращих рішень для ночівлі в машині. Він може згладити нерівності, утворені складеними спинками сидінь

Спати, щоб виспатися

Лягаючи спати в машині, треба розуміти, що салон не призначений для тривалого відпочинку кількох осіб під час стоянки: тобто на вас можуть чекати проблеми із задухою, спекою або холодом, виходом “до вітру”, пошуком вимикача світла тощо. Врахуйте ці дрібниці: приготуйте ліхтарик, обирайте місце для ночівлі там, де поряд є туалет або лісосмуга, скраю кладіть спати того, хто вночі напевне вставатиме у власних справах.

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Штатна система вентиляції автомобіля розрахована в першу чергу на роботу під час руху, тому бажано залишити відкритими на кілька сантиметрів два віконних скла – одне навпроти одного. Необов’язково, але бажано використати ті чи інші шторки на вікнах. Адже навряд чи вам сподобається, що вас, сплячих, роздивляються через скло незнайомі люди – навіть якщо вони не мають злочинних намірів, а просто зацікавилися запаркованою на ніч машиною.

Коли доводиться спати в машині, дуже бажано завісити вікна від сторонніх очей. Можна використати підручні засоби



Безпека відпочинку

Дуже серйозно поставтеся до вибору місця ночівлі. Краще за все, якщо це буде освітлений майданчик, де ночують або масово зупиняються інші подорожуючі – далекобійники, рейсові автобуси тощо. Адже навіть на таких насичених транспортом трасах, як Київ – Одеса є місця, де мало не щоночі грабують автомобілістів, які зупинилися поспати на годинку-дві. Коли пасажири засинають, злочинці видивляються через вікна, де в салоні лежать гаманці, барсетки та жіночі сумки, розбивають скло і тікають – або пішки у темряву, або просто по трасі на підтоптаному зовні, але потужному автомобілі. Іноді на машині жертви можуть порізати шини – певно, якщо за якимись ознаками злочинці очікують, що мандрівники люди рішучі та можуть пуститися у погоню.

Як варіант точки для ночівлі у чужому місті – парковка цілодобового гіпермаркета або розважального центру, велика АЗС, нарешті, безкоштовний паркінг у спальному районі.

На популярних в українських автомобілістів далеких маршрутах є місця, де в жодному разі не можна залишатися на ночівлю

В холодну погоду дуже небажано спати з працюючим двигуном, адже завжди є ймовірність, що вихлопні гази потраплять у салон. Чадний газ вбиває непомітно, тож останню у своєму житті небезпеку люди, що сплять, можуть і не помітити. Краще вже час від часу просинатися, запускати двигун, прогрівати салон “пічкою”, глушити машину та спати далі. Або – взяти з дому велику теплу ковдру або спальник.

Рекомендація Авто24

Взагалі, коли вже певний автомобіль використовується для далеких мандрівок, варто постійно мати у ньому дещо з того, що стане у нагоді у випадку ночівлі. Тим більше ці предмети можуть бути багатофункціональними. Плед при потребі може правити за захист інтер’єру при перевезенні негабаритних вантажів, ним може вкриватися той, кому “дме від кондиціонера” (такий пасажир обов’язково знайдеться), а невелику подушку можна підкладати під голову і просто під час руху.

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