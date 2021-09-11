Ночівля у машині – варіант не з кращих, але коли дуже потрібно, то чом би й ні? Головне, подбати про безпеку, адже перешкод нічному спокою може бути чимало.

Способів провести ніч у комфорті за сучасного розвитку інфраструктури чимало: готелі, мотелі, кемпінги, турбази, наметові містечка… Причому завдяки смартфону знайти та забронювати номер можна навіть не виходячи з машини. І все ж таки, трапляються різні ситуації, коли доводиться влаштовуватися на ночівлю у салоні.

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А ось загрози спокою, а то й здоров’ю, попри все завжди однакові:

Автомобіль. Більшість сучасних автомобілів не дозволяють створити більш-менш зручні спальні місця.

Люди. Не лише зловмисники можуть не дати вам нормально виспатися в машині, а й цілком нормальні громадяни.

Природа. Автомобіль наближає людину до природи, іноді – надто вже близько. Тим більше уночі.

Небезпека для здоров’я

Ніч, проведена у скоцюрбленому положенні, може вже вранці датися взнаки: “потягнуло” шию, злипаються вічі, затерпла нога… Керувати машиною у такому стані, м’яко кажучи, дуже небажано, тому краще з вечора витратити зайві пів години на облаштування зручного “ліжка” в салоні. Як ви розумієте, треба за можливості заповнити чимось усі “провали” між розкладеними спинками й подушками та зрівняти усі опуклості. Майте на увазі, що для цього можна демонтувати зі своїх місць підголівники, а також подушку заднього дивана. Часто і його спинка знімається відносно легко.

Було б добре заздалегідь знати, як найвигідніше скласти сидіння. Куди підмостити згорнуту ковдру, куди покласти демонтовані підголівники, як нахилити зняту спинку – про це часто розповідають досвідчені автомобілісти, які мандрують на автомобілі вашої моделі.

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Перед тим як влягтися, не забудьте залишити трохи відкритим одне або два вікна. Інакше вам півночі доведеться дихати повітрям з обмеженою кількістю кисню – а через це вранці може розболітися голова й уповільнитися реакція.

Зловмисники та інші

Автомобіль, у якому сплять втомлені люди – цікава здобич для крадіїв, або й для відвертих грабіжників. У наш час багато випадків, коли злочинці розбивають вікно машини й, поцупивши щось цінне, тікають у ніч. Тому обирайте для ночівлі освітлені та людні місця, нехай навіть це буде якась несподівана для такої мети локація: парковка супермаркета, майданчик цілодобової автомийки тощо. І не залишайте на видних місцях салону гаманці, сумочки та предмети, які можуть здатися комусь ознакою заможності.

Також хочемо нагадати, що завадити здоровому сну можуть не тільки лихі люди, а сусіди по парковці – наприклад, надто веселі туристи зі своїми піснями або далекобійники, які прогрівають свої КамАЗи задовго до світанку. Тож звечора, обираючи місце, не лише паркуйтесь якомога далі від таких “перспективних” сусідів, а й подбайте про те, щоб ніхто подібний не став поряд після вашого прибуття.

Кусаються і гріють

Відкриваючи вікно для вентиляції, потурбуйтеся, щоб у щілини в інтер’єр не потрапили комарі та інші небажані крилаті гості. Якщо спеціальних сіток немає, спробуйте використати лейкопластир та широкий бинт з аптечки. Влітку не залишайте машину лобовим склом на схід сонця: його промені можуть розбудити вас раніше строку, а ще – передчасно перегріти салон.

Подушки в салоні не будуть зайвими, якщо збираєтесь спати в машині

У холодну погоду наполегливо не радимо обігрівати машину під час сну штатним опалювачем, що активується під час роботи двигуна. Надто вже велика ймовірність, що до забірника повітря вітром чи вентилятором занесе вихлопні гази. А від цього голова не те що болітиме, а й взагалі відмовиться працювати.

Уникайте вмикати двигун в закритих приміщеннях – це смертельно небезпечно!

Рекомендація Авто24

Намагайтеся планувати свої поїздки. Це дозволить заздалегідь знайти місця на маршруті, де можна переночувати та відпочити. В будь-якому випадку радимо не економити гроші на ночівлі, адже отримані з незвички під час ночівлі проблеми можуть вилитися у набагато більші витрати. Як мінімум пам’ятайте про те, що водій, який не виспався, не може керувати машиною безпечно.

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