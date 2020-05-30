У дощову погоду волога атмосфера у салоні авто – не рідкість. Але буває й гірше – відвертий запах сирості в машині. Звідки він береться?
Сиру, незатишну атмосферу в інтер’єрі в принципі можна пережити, поки салон прогріється системою опалення. Але якщо після дощу в машині щоразу відчувається запах болота, то є підстави думати про недобре.
Вологе повітря у салоні може буте природнім у холодну дощову погоду, але хронічна сирість і потіння вікон є свідченням постійного потрапляння води ззовні.
Звісно, у салоні болотом тхне не сама вода, а бактерії, котрі розводяться у сирості. Тобто проблема тут як мінімум не півгодинної давнини, а значно більше. Отже, звідки береться запах сирості в машині – що може бути джерелом?
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- Мокрі килимки. Неприємний запах найчастіше видають не красиві змінні килимки, що лежать зверху, а штатний килим, в який “на глибині” потрапила вода. За цим негараздом може ховатися серйозна проблема – дірки у нижній частині кузова, через які під килим потрапляє вода. Можливо, доведеться ремонтувати кузов, можливо, треба буде лише відновити пересохлий герметик або вставити загублені заглушки. Другий варіант – порушення герметичності ущільнювачів вікон, що властиво для старих машин.
- Мокра шумоізоляція. Деякі види м’якої штатної “шумки”, що лежить під рідним покриттям підлоги, стають розплідником плісняви та грибка. Причина потрапляння на ізоляцію води – та сама, що й в першому випадку.
Якщо при натискуванні на килим підлоги на ньому проступає вода, значить, під килимами стоїть невеличке озеро. Це неодмінно означає корозію кузова.
- Мокрі речі. Так само, як килими, можуть отруювати повітря елементи шумоізоляції та мокрі речі, забуті під сидіннями або у далекому закутку багажника. Тут все просто: мокре треба прибрати з салону геть, а салон – провітрити.
- Кондиціонер. Теплообмінник кондиціонера часто стає розплідником “пахучих” бактерій. Найчастіше вони активуються після увімкнення охолоджувача, а у прохолодну погоду це теж трапляється – коли кліматична система (або особисто водій) використовує холодне повітря для усунення запотівання вікон.
- Продукти. Джерелом дуже неприємних ароматів, в тому числі і схожих на болотну атмосферу, часом стають продукти, що якимось чином потрапили на оббивку інтер’єру. Найчастіше це рідини – молоко, дитяче харчування, пиво, вино. Головне тут – вирахувати місце, де сталася така “диверсія”. Потім доведеться зробити цій деталі або хімчистку, або добрячу баню за допомогою побутових миючих засобів.
Звідки береться волога у салоні
Найпростіша причина потопів у машині – забивання сміттям водотоків у підкапотному просторі, нижче лобового скла. Тоді дощова вода знаходить інші канали – отвори навісів капота, місця проходу джгутів тощо – і потрапляє у салон.
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Корозія кузова, в тому числі у невидимих місцях, теж часто стає причиною потрапляння води у машину. Це можуть бути отвори і тріщини як у підлозі, так і у крилах, у деталях моторного щита. Іноді це буває не дірка від іржі, а щілина через пересохлий від давності герметик.
На геть старих машинах пропускати воду в машину можуть “задубілі” гумові ущільнювачі лобового скла та інших вікон.
Пліснява на м’яких матеріалах – або наслідок недавнього потопу, або пряме свідчення систематичного потрапляння води у машину.
Нарешті, волога може не лише натекти у салон, а й зібратися у ньому в якості конденсату. Найчастіше такі водойми збираються у місцях, над якими є скло великої площі. Ще одна причина, не дуже часта – потрапляння в салон води, зконденсованої у кондиціонері. Взагалі для її виводу з машини назовні є спеціальна трубка-водовідвід, але іноді вона залишає своє місце і волога тече під ноги водія або переднього пасажира.
Рекомендація Авто24
Якщо запах цвілі став систематичним, не ігноруйте його, адже це може бути ознакою серйозних проблем з кузовом. У дощову погоду час від часу перевіряйте, чи не став мокрим штатний килим на підлозі – той, що лежить нижче всіх. Хоча за деяких видів розгерметизації зверху він може залишатися сухим.
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