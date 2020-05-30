У дощову погоду волога атмосфера у салоні авто – не рідкість. Але буває й гірше – відвертий запах сирості в машині. Звідки він береться?

Сиру, незатишну атмосферу в інтер’єрі в принципі можна пережити, поки салон прогріється системою опалення. Але якщо після дощу в машині щоразу відчувається запах болота, то є підстави думати про недобре.

Вологе повітря у салоні може буте природнім у холодну дощову погоду, але хронічна сирість і потіння вікон є свідченням постійного потрапляння води ззовні.

Звісно, у салоні болотом тхне не сама вода, а бактерії, котрі розводяться у сирості. Тобто проблема тут як мінімум не півгодинної давнини, а значно більше. Отже, звідки береться запах сирості в машині – що може бути джерелом?

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Мокрі килимки . Неприємний запах найчастіше видають не красиві змінні килимки, що лежать зверху, а штатний килим, в який “на глибині” потрапила вода. За цим негараздом може ховатися серйозна проблема – дірки у нижній частині кузова, через які під килим потрапляє вода. Можливо, доведеться ремонтувати кузов, можливо, треба буде лише відновити пересохлий герметик або вставити загублені заглушки. Другий варіант – порушення герметичності ущільнювачів вікон, що властиво для старих машин.

Мокра шумоізоляція. Деякі види м’якої штатної “шумки”, що лежить під рідним покриттям підлоги, стають розплідником плісняви та грибка. Причина потрапляння на ізоляцію води – та сама, що й в першому випадку.

Якщо при натискуванні на килим підлоги на ньому проступає вода, значить, під килимами стоїть невеличке озеро. Це неодмінно означає корозію кузова.

Мокрі речі . Так само, як килими, можуть отруювати повітря елементи шумоізоляції та мокрі речі, забуті під сидіннями або у далекому закутку багажника. Тут все просто: мокре треба прибрати з салону геть, а салон – провітрити.

Кондиціонер . Теплообмінник кондиціонера часто стає розплідником “пахучих” бактерій. Найчастіше вони активуються після увімкнення охолоджувача, а у прохолодну погоду це теж трапляється – коли кліматична система (або особисто водій) використовує холодне повітря для усунення запотівання вікон.

Продукти. Джерелом дуже неприємних ароматів, в тому числі і схожих на болотну атмосферу, часом стають продукти, що якимось чином потрапили на оббивку інтер’єру. Найчастіше це рідини – молоко, дитяче харчування, пиво, вино. Головне тут – вирахувати місце, де сталася така “диверсія”. Потім доведеться зробити цій деталі або хімчистку, або добрячу баню за допомогою побутових миючих засобів.

Звідки береться волога у салоні

Найпростіша причина потопів у машині – забивання сміттям водотоків у підкапотному просторі, нижче лобового скла. Тоді дощова вода знаходить інші канали – отвори навісів капота, місця проходу джгутів тощо – і потрапляє у салон.

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Корозія кузова, в тому числі у невидимих місцях, теж часто стає причиною потрапляння води у машину. Це можуть бути отвори і тріщини як у підлозі, так і у крилах, у деталях моторного щита. Іноді це буває не дірка від іржі, а щілина через пересохлий від давності герметик.

На геть старих машинах пропускати воду в машину можуть “задубілі” гумові ущільнювачі лобового скла та інших вікон.

Пліснява на м’яких матеріалах – або наслідок недавнього потопу, або пряме свідчення систематичного потрапляння води у машину.

Нарешті, волога може не лише натекти у салон, а й зібратися у ньому в якості конденсату. Найчастіше такі водойми збираються у місцях, над якими є скло великої площі. Ще одна причина, не дуже часта – потрапляння в салон води, зконденсованої у кондиціонері. Взагалі для її виводу з машини назовні є спеціальна трубка-водовідвід, але іноді вона залишає своє місце і волога тече під ноги водія або переднього пасажира.

Рекомендація Авто24

Якщо запах цвілі став систематичним, не ігноруйте його, адже це може бути ознакою серйозних проблем з кузовом. У дощову погоду час від часу перевіряйте, чи не став мокрим штатний килим на підлозі – той, що лежить нижче всіх. Хоча за деяких видів розгерметизації зверху він може залишатися сухим.

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