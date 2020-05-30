В дождливую погоду влажная атмосфера в салоне авто – не редкость. Но бывает и хуже – откровенный запах сырости в машине. Откуда он берется?

Сырую, неуютную атмосферу в интерьере в принципе можно пережить, пока салон прогреется системой отопления. Но если после дождя в машине каждый раз чувствуется запах болота, то есть основания думать о плохом.

Влажный воздух в салоне может быть естественным в холодную дождливую погоду, но хроническая сырость и запотевание окон – свидетельство постоянного попадания воды извне.

Конечно, в салоне болотом пахнет не сама вода, а бактерии, которые разводятся в сырости. То есть проблема здесь как минимум не получасовой давности, а значительно больше. Итак, откуда берется запах сырости в машине – что может быть источником?

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Мокрые коврики. Плохой запах чаще всего распространяют не красивые съемные коврики, лежащие сверху, а штатный ковер, в который "на глубине" попала вода. За этим может скрываться серьезная проблема – дырки в нижней части кузова, через которые под ковер попадает вода. Возможно, придется ремонтировать кузов, возможно, надо будет только восстановить пересохший герметик или вставить потерянные пробки. Второй вариант – нарушение герметичности уплотнителей окон, что свойственно для старых машин.

Мокрая шумоизоляция. Некоторые виды мягкой штатной “шумки”, что лежит под родным покрытием пола, становятся прибежищем для плесени и грибка. Причина попадания на шумоизоляцию воды – та самая, что и в первом случае.

Если при нажатии на ковер на нем проступает вода, значит, под коврами стоит небольшое озеро. Это обязательно означает коррозию кузова.

Мокрые вещи. Так же как ковры и шумоизоляция, могут отравлять воздух и мокрые вещи, забытые под сиденьями или в дальнем углу багажника. Здесь все просто: мокрое надо убрать из салона прочь, а салон – проветрить.

Кондиционер. Теплообменник кондиционера часто становится рассадником "пахучих" бактерий. Чаще всего они активируются при включении охладителя, а в прохладную погоду это тоже случается – когда климатическая система (или лично водитель) использует холодный воздух для устранения запотевания окон.

Продукты. Источником очень неприятных ароматов, в том числе и похожих на болотную атмосферу, иногда становятся продукты, которые каким-то образом попали на обивку интерьера. Чаще всего это жидкости – молоко, детское питание, пиво, вино. Главное здесь – вычислить место, где произошла такая "диверсия". Потом придется сделать этой детали или химчистку, или хорошую баню с помощью бытовых моющих средств.

Откуда берется влага в салоне

Самая простая причина потопов в машине – забивание мусором водостоков в подкапотном пространстве, ниже лобового стекла. В таком случае дождевая вода находит другие каналы – отверстия петель капота, места прохода жгутов и т.д. – и попадает в салон.

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Коррозия кузова, в том числе в невидимых местах, тоже часто становится причиной попадания воды в машину. Это могут быть отверстия и трещины как в полу, так и в крыльях, в деталях моторного щита. Иногда это может быть не дырка от ржавчины, а щель из-за пересохшего от давности герметика.

В совершенно старых машинах пропускать воду в машину могут "задубевшие" резиновые уплотнители лобового стекла и других окон.

Плесень на мягких материалах – или следствие недавнего потопа, или свидетельство систематического попадания воды в машину.

Наконец, влага может не только натечь в салон, но и собраться в нем в качестве конденсата. Чаще всего такие водоемы собираются в местах, над которыми есть стекло большой площади. Еще одна причина, не слишком частая – попадание в салон воды, сконденсированной в кондиционере. Вообще для ее вывода из машины наружу есть специальная трубка-водоотвод, но иногда она спадает со свого места и влага течет под ноги водителя или переднего пассажира.

Рекомендация Авто24

Если запах плесени стал систематическим, не игнорируйте его, ведь это может быть признаком серьезных проблем с кузовом. В дождливую погоду время от времени проверяйте, не стал ли мокрым штатный ковер на полу – тот, что лежит ниже всех. Хотя при некоторых видах разгерметизации он может оставаться сухим сверху.

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