Ночевка в машине – вариант не из лучших, но когда очень нужно, то почему бы и нет? Главное, позаботиться о безопасности, так как препятствий ночному покою может быть немало.

Способов провести ночь в комфорте при современном развитии инфраструктуры немало: гостиницы, мотели, кемпинги, турбазы, палаточные городки... Причем благодаря смартфону найти и забронировать номер можно даже не выходя из машины. И все же, случаются разные ситуации, когда приходится устраиваться на ночевку в салоне.

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А вот угрозы покою, а то и здоровью, несмотря ни на что всегда одинаковые:

Автомобиль. Большинство современных автомобилей не позволяют создать более или менее удобные спальные места.

Большинство современных автомобилей не позволяют создать более или менее удобные спальные места. Люди. Не только злоумышленники могут не дать вам нормально выспаться в машине, но и вполне нормальные граждане.

Не только злоумышленники могут не дать вам нормально выспаться в машине, но и вполне нормальные граждане. Природа. Автомобиль приближает человека к природе, иногда – слишком уж близко. Тем более ночью.

Опасность для здоровья

Ночь, проведенная в скрюченном положении, может сказаться на вас уже утром: “потянуло” шею, слипаются глаза, затекла нога... Управлять машиной в таком состоянии, мягко говоря, очень нежелательно, поэтому лучше с вечера потратить лишние полчаса на обустройство удобной “кровати” в салоне. Как вы понимаете, надо по возможности заполнить чем-то все “провалы” между разложенными спинками и подушками и уравнять все выпуклости. Имейте в виду, что для этого можно демонтировать со своих мест подголовники, а также подушку заднего дивана. Часто и его спинка снимается относительно легко.

Было бы хорошо заранее знать, как выгоднее всего сложить сиденье. Куда подмостить свернутое одеяло, куда положить демонтированные подголовники, как наклонить снятую спинку – об этом часто рассказывают опытные автомобилисты, которые путешествуют на автомобиле вашей модели.

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Перед тем как улечься, не забудьте оставить немного открытым одно или два окна. Иначе вам полночи придется дышать воздухом с ограниченным количеством кислорода – а из-за этого утром может разболеться голова и замедлиться реакция.

Злоумышленники и другие

Автомобиль, в котором спят усталые люди – интересная добыча для воров, а то и для откровенных грабителей. В наше время полно случаев, когда преступники разбивают окно машины и, стащив что-то ценное, убегают в ночь. Поэтому выбирайте для ночлега освещенные и людные места, пусть даже это будет какая-то неожиданная для такой цели локация: парковка супермаркета, площадка круглосуточной автомойки и тому подобное. И не оставляйте на видных местах салона кошельки, сумочки и предметы, которые могут показаться кому-то признаком состоятельности.

Также хотим напомнить, что помешать здоровому сну могут не только злые люди, а и соседи по парковке – например, слишком веселые туристы со своими песнями или дальнобойщики, которые прогревают свои КамАЗы задолго до рассвета. Поэтому вечером, выбирая место, не только паркуйтесь подальше от таких “перспективных” соседей, но и позаботьтесь о том, чтобы никто подобный не стал рядом после вашего прибытия.

Кусаются и греют

Открывая окно для вентиляции, позаботьтесь, чтобы в щели в интерьер не попали комары и другие нежелательные крылатые гости. Если специальных сеток нет, попробуйте использовать лейкопластырь и широкий бинт из аптечки. Летом не оставляйте машину лобовым стеклом на восход солнца: его лучи могут разбудить вас раньше срока, а еще – преждевременно перегреть салон.

Если собираетесь спать в машине, не забудьте подушки

В холодную погоду настоятельно не советуем обогревать машину во время сна штатным отопителем, который активируется во время работы двигателя. Слишком уж велика вероятность, что в заборник воздуха ветром или вентилятором занесет выхлопные газы. А от этого голова не то что будет болеть, но и вообще откажется работать.

Греться в машине включением двигателя в закрытых помещениях смертельно опасно для жизни!

Рекомендация Авто24

Старайтесь планировать свои поездки. Это позволит заранее найти места на маршруте, где можно переночевать и отдохнуть. В любом случае советуем не экономить деньги на ночевке, так как полученные с непривычки во время ночевки проблемы могут вылиться в гораздо большие затраты. Как минимум, помните о том, что водитель, который не выспался, не может управлять машиной безопасно.

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