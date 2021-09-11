Ночевка в машине – вариант не из лучших, но когда очень нужно, то почему бы и нет? Главное, позаботиться о безопасности, так как препятствий ночному покою может быть немало.
Способов провести ночь в комфорте при современном развитии инфраструктуры немало: гостиницы, мотели, кемпинги, турбазы, палаточные городки... Причем благодаря смартфону найти и забронировать номер можно даже не выходя из машины. И все же, случаются разные ситуации, когда приходится устраиваться на ночевку в салоне.
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А вот угрозы покою, а то и здоровью, несмотря ни на что всегда одинаковые:
- Автомобиль. Большинство современных автомобилей не позволяют создать более или менее удобные спальные места.
- Люди. Не только злоумышленники могут не дать вам нормально выспаться в машине, но и вполне нормальные граждане.
- Природа. Автомобиль приближает человека к природе, иногда – слишком уж близко. Тем более ночью.
Опасность для здоровья
Ночь, проведенная в скрюченном положении, может сказаться на вас уже утром: “потянуло” шею, слипаются глаза, затекла нога... Управлять машиной в таком состоянии, мягко говоря, очень нежелательно, поэтому лучше с вечера потратить лишние полчаса на обустройство удобной “кровати” в салоне. Как вы понимаете, надо по возможности заполнить чем-то все “провалы” между разложенными спинками и подушками и уравнять все выпуклости. Имейте в виду, что для этого можно демонтировать со своих мест подголовники, а также подушку заднего дивана. Часто и его спинка снимается относительно легко.
Было бы хорошо заранее знать, как выгоднее всего сложить сиденье. Куда подмостить свернутое одеяло, куда положить демонтированные подголовники, как наклонить снятую спинку – об этом часто рассказывают опытные автомобилисты, которые путешествуют на автомобиле вашей модели.
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Перед тем как улечься, не забудьте оставить немного открытым одно или два окна. Иначе вам полночи придется дышать воздухом с ограниченным количеством кислорода – а из-за этого утром может разболеться голова и замедлиться реакция.
Злоумышленники и другие
Автомобиль, в котором спят усталые люди – интересная добыча для воров, а то и для откровенных грабителей. В наше время полно случаев, когда преступники разбивают окно машины и, стащив что-то ценное, убегают в ночь. Поэтому выбирайте для ночлега освещенные и людные места, пусть даже это будет какая-то неожиданная для такой цели локация: парковка супермаркета, площадка круглосуточной автомойки и тому подобное. И не оставляйте на видных местах салона кошельки, сумочки и предметы, которые могут показаться кому-то признаком состоятельности.
Также хотим напомнить, что помешать здоровому сну могут не только злые люди, а и соседи по парковке – например, слишком веселые туристы со своими песнями или дальнобойщики, которые прогревают свои КамАЗы задолго до рассвета. Поэтому вечером, выбирая место, не только паркуйтесь подальше от таких “перспективных” соседей, но и позаботьтесь о том, чтобы никто подобный не стал рядом после вашего прибытия.
Кусаются и греют
Открывая окно для вентиляции, позаботьтесь, чтобы в щели в интерьер не попали комары и другие нежелательные крылатые гости. Если специальных сеток нет, попробуйте использовать лейкопластырь и широкий бинт из аптечки. Летом не оставляйте машину лобовым стеклом на восход солнца: его лучи могут разбудить вас раньше срока, а еще – преждевременно перегреть салон.
Если собираетесь спать в машине, не забудьте подушки
В холодную погоду настоятельно не советуем обогревать машину во время сна штатным отопителем, который активируется во время работы двигателя. Слишком уж велика вероятность, что в заборник воздуха ветром или вентилятором занесет выхлопные газы. А от этого голова не то что будет болеть, но и вообще откажется работать.
Греться в машине включением двигателя в закрытых помещениях смертельно опасно для жизни!
Рекомендация Авто24
Старайтесь планировать свои поездки. Это позволит заранее найти места на маршруте, где можно переночевать и отдохнуть. В любом случае советуем не экономить деньги на ночевке, так как полученные с непривычки во время ночевки проблемы могут вылиться в гораздо большие затраты. Как минимум, помните о том, что водитель, который не выспался, не может управлять машиной безопасно.
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