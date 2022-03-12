У запалі масової евакуації з охоплених боями областей дехто з українських автомобілістів зупиняється аж… по той бік західного кордону. І з подивом бачить, що тамтешнє автомобільне життя багато чим відрізняється від нашого. "Авто 24" підготував короткий огляд несподіванок, які можуть здивувати українського водія

Відразу скажемо: принципових відмінностей від українських ПДР дорожні правила Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини немає. Але є декілька тонкощів, за недотримання яких в принципі визначено штраф.

На перший погляд відмінності у влаштуванні автомобільного життя у порівнянні з Україною невеликі, але недотримання певних правил може влетіти у копієчку

Страховка. Машини українських біженців впускають до Польщі, Угорщини, Молдови та Словаччини без “зеленої карти” (green card) – тамтешні аналоги нашого МТСБУ беруть на себе ризики українських автомобілістів. Українські прикордонники “грінкарту” теж не вимагають. Але слідкуйте за повідомленнями у ЗМІ, адже через якісь час машини на українських номерах можуть зобов’язати мати місцевий поліс. В інші країни “зелена карта” потрібна.

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Швидкісний режим і штрафи. Пам’ятка з позначенням діючих у країні обмежень швидкості зустрічатиме вас на перших метрах європейської дороги. В цілому це ті самі цифри, за якими живе і українське автомобільне товариство – 50 км/год у місті, 90 – 100 – 140 км/год на заміських трасах в залежності від категорії та кількості смуг. Але важливо знати, що “безкарні” ліміти перевищення швидкості (наші +20 км/год) в деяких суміжних з нами країнах набагато менші або їх немає зовсім. Наприклад, у Молдові та Словаччині це лише +5 км/год, а за перевищення ліміту на 6 км/год вже накладається штраф. А, скажімо, у Польщі цього “безкарного” ліміту немає зовсім, натомість розмір штрафу залежить від величини перевищення ліміту: чим більше – тим вище штраф.

В європейських країнах дуже важливо дотримуватися швидкісного режиму, адже штрафи тут складають сотні євро

Вузькі дороги. Українського водія, що вперше виїхав до Європи, можуть здивувати вузькі дороги, а іноді і повна відсутність узбіч. Це стосується в першу чергу шляхів у глибинці, натомість магістральні траси будуть доброї якості, хоча часто – платні (про оплату - нижче).

Жилет. В усіх європейських країнах в машині має бути сигнальний жилет жовтого або помаранчевого кольору (або один, або по одному на кожного пасажира, в залежності від країни). Без такого жилета не можна виходити з авто на заміській дорозі.

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Шипи та зимові шини Більшість українських автомобілів цими днями заїжджатимуть до Європи на зимових шинах. Це добре, адже у більшості суміжних країн зимова гума обов’язкова при настанні на дорозі зимових умов. Тобто взимку можна їздити і на літніх, якби лише на асфальті не було снігу та льоду. А у Польщі та Угорщині можна взагалі цілий рік кататися на літніх. Але майте на увазі, що шиповані шини заборонені в усіх п’яти країнах. Думаємо, як біженців, вас запустять і на шипах, але якщо машина буде експлуатуватися під час перебування у країні постійно, доведеться або шукати іншу гуму, або видаляти шипи (а це не дуже просто).

Платні дороги. Коли заїдете до країни, з’ясуйте у прикордонників або волонтерів, які зустрічають українців, в який спосіб оплачується проїзд по шляхах. Найчастіше це буде наклейка на скло (т. зв. віньєтка), також застосовується спеціальний чіп для системи TelePass, оплата через інтернет, банківська картка або готівка для терміналів на в’їзді та виїзді з автобану. Власникам пікапів нагадаємо, що в деяких країнах вони вважаються вантажівками, і віньєтка в них має бути особливою. Також корисно знати, що платний автобан (дія віньєтки на них розповсюджується не скрізь) завжди можна об’їхати безкоштовними дорогами. Так, вони будуть вузькі, звивисті та не завжди бездоганні з точки зору покриття, але для людини, що опинилася в якості біженця на чужині зекономлені 15 – 20 євро – помітні гроші.

Коли на дорозі зустрічається такий термінал для оплати проїзду, важливо встати до потрібного коридору: оплата готівкою, карткою, телепас, віньєтка...

Орієнтовні ціни на віньєтки: 3 € на 7 днів у Румунії, 4 € на 7 днів у Молдові, 9 € на 10 днів в Угорщині, 10 € на 10 діб в Словаччині. У Польщі наклейку купувати не треба, але є кілька платних автобанів, на яких потрібно платити при в’їзді чи виїзді або електронним шляхом.

Рекомендація “Авто 24”

Коли вже таке сталося, що вимушено покинувши свій дім, ви вирішили завершити мандрівку за межами України, не витрачайте заздалегідь час на підготовку до руху по той бік кордону. Мобілізуйте всі сили на перший етап – маршрут до кордону і його перетинання. А вже опинившись по тій бік, вивчайте тамтешні правила – ПДР, правила життя та освоюйтесь на новому місці. І не забувайте, що незабаром будете повертатися додому!

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