Гайнути до Європи своїм авто дуже заманливо. Однак, чи відомі вам такі слова, як телепас, віньєтта, турнікет? Де, як і скільки потрібно заплатити за проїзд автомобілем під час подорожей за кордоном? Спеціалісти марки Yanosik взялися це перевірити та підготували розширений огляд, що показує ціни і форми оплати за дороги в окремих країнах Європи.

- Окрім особливостей правил дорожнього руху в тих країнах, де ви збираєтесь мандрувати, потрібно розібратися з оплатою за використання доріг, які в кожній країні свої. Інколи ціни можуть бути досить високі - коментує Вітольд Яворський, Yanosik.

В проведеному аналізі взято до уваги територію всієї Європи разом з цінами та формами оплати за використання доріг. Всі представлені нижче дані походять з урядових джерел (МЗС) та порталів для водіїв і мандрівників. Було проаналізовано оплати для автомобілів до 3,5 тонн.

Віньєтки (vignette) не для фото

Віньєтка – поширена форма оплати за проїзд автомагістралями в Європі. Цю наклейку на лобове скло треба купити одразу після перетину кордону, якщо ви плануєте рух платними дорогами. Ціна залежить від типу транспортного засобу і терміну перебування на території даної країни. Де є платні дороги в Європі, ми також розповімо в даному матеріалі.

Австрія

Віньєтку можна купити майже на кожній прикордонній АЗС. Ціни з січня 2018 для транспортних засобів вагою до 3,5 тонн становлять:

- річна - 87,30 €

- 2-місячна - 26,20 €

- 10-денна - 9 €.

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Австрійська віньєтка має бути приклеєна в лівому верхньому кутку вітрового скла. Якщо наклейка знаходиться в іншому місці, то водій мусить викупити додаткову, одноденну віньєтку, яка коштує 120 €. Додатково в Австрії потрібно платити за проїзд тунелями та альпійськими дорогами.

- Шосе S16 Arlberg Straßentunnel - 9,50 €,

- Großglockner- Hochalpenstraße - 34,50 €,

- Timmelsjoch Hochalpenstraße - 14 €,

- A9 Phyrnautobahn w Gleinaltunnel - 8,50 €,

- A9 Bosrucktunnel - 5 €,

- A10 Tauernautobahn - 11 €,

- A11 Karawanken - 7 €,

- A13 Brennerautobahn - 9 €,

- B108 Felbertauernstraße - 10 €

- B165 Gerlos Alpenstraße - 8,50 €

- B188 Silvretta Hochalpenstraße - 15 €

В багатих країнах платними можуть бути навіть деякі дороги у глибинці

Водії, які часто їздять через Австрію з викупленою річною віньєттою, можуть додатково отримати карту Videomaut. З нею система ідентифікує автомобіль за реєстраційним номером, а оплати відбуваються електронним шляхом. Системою можна користуватися на відрізках автомагістралей і тунелів А9 (Pyhrm), А10 (Tauern) і А13 (Brener). Карти можна купити в Австрії в прикордонних пунктах, автозаправках або через інтернет: www.videomaut.at.

Болгарія

Віньєтти потрібно купити одразу після в’їзду в країну, в пунктах продажу на прикордонних переїздах, АЗС чи поштових відділеннях. Ціни для автомобілів масою до 3,5 тонн такі:

- 7-денна - 8 €

- місячна - 15 €

- квартальна - 28 €

- річна - 50 €.

В Болгарії також платним є проїзд через міст через Дунай, що з’єднує Болгарію (Русе) з Румунією (Джурджу) - для легкових автомобілів оплата складає 2 €, для мікроавтобусів до 3,5 тонн - 6 €.

Чеська Республіка

Ціни для автомобілів до 3,5 т становлять:

- на 10 днів - 12,5 €,

- на місяць - 17,5 €,

- на рік - 59 €.

Віньєтту можна купити наприклад в Польщі на прикордонних АЗС і безпосередньо на території Чеської Республіки на кожній АЗС або у поштовому відділенні. Мотоциклісти звільнені від оплати за проїзд.

Як правило, платними роблять багатосмугові автошляхи магістральних напрямів. Проте, це зовсім необов’язково

Молдова

Ця держава також відносится до тих країн, де є платні дороги. Купити віньєтку можна в пунктах продажу на кордоні. Ціни наступні:

- на 15 днів - 8 € (182 MDL).

- на 7 днів - 4 € (91 MDL).

Крім того, після перетину кордону цієї країни також стягується так звана екологічна оплата. Для легкових автомобілів, що перебувають в Молдові 24 години вона становить близько 1,5 €, 15 днів - близько 2 €, 30 днів - близько 3,5 €. Також в Молдові потрібно вносити оплату за в’їзд до країни, яка для легкових автомобілів становить близько 5 €.

Словенія

Тут віньєтти продаються в багатьох пунктах: магазинах, автозаправних станціях чи кіосках. Ціни розподіляються наступним чином:

- на 7 днів - 15 €,

- на місяць - 30 €,

- на рік - 110 €.

В Словенії окремо оплачується також проїзд тунелем Караванкен (Karavanken) - 7,2 € (легкові автомобілі).

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Швейцарія

Хоч у Швейцарії також діють віньєтти, проте тут система оплати має дещо інший вигляд. Незалежно від того, чи термін перебування заплановано на кілька днів чи на довший період, необхідно викупити річну віньєтту. Термін її дії складає 14 місяців: від 1 грудня попереднього року до 31 січня наступного року. Віньєтка коштує 40 CHF, тобто близько 35 € (станом на серпень 2018), а її відсутність передбачає штраф в розмірі 200 CHF плюс кошти купівлі віньєтти.

В Швейцарії також додатково оплачується проїзд деякими тунелями, наприклад:

- Munt La Schera Tunnel (Livigno) - в літній період вдень 14 € квиток в один кінець і 23 € в обидва кінці. Вночі 16 € в один кінець і 25 € в обидва.

- Grand St. Bernard: одноразово 26,9 €, в два кінці (до 30 днів) - 43,1 €. 10 проїздів на рік - 108 €.

За законами європейських країн, кожна платна магістраль повинна мати безкоштовну альтернативу. Яка, втім, не дозволить тримати високу середню швидкість руху

Електронна система оплати

Білорусь

В сусідній Білорусі діє електронна система нарахування оплат. Стосується дана система водіїв, автомобілі яких зареєстровані за межами країн, що входять до складу Митного Союзу (Білорусь, Росія, Казахстан) та максимальною масою до 3,5 т. Оплата знімається автоматично (транспортні засоби до 3,5 т. - 0,04 €/км) за допомогою пристрою,яке водій отримує на кордоні після оплати грошової застави в розмірі 20 €.

Щоб оплатити проїзд, водій повинен бути зареєстрованим в системі BelToll. Зареєструватися в білоруській системі BelToll можна на інтернет сторінці: http://beltoll.by/index.php/be/.

Туреччина

В Туреччині оплачувати за проїзд дорогами і мостами можна виключно через електронну систему HGS. Однак тут водії мають на вибір два типи оплати:

- віньєтка, оплата за яку становить 5 TRY (бл. 1 €) за одну машину.

- карта HGS, яка коштує 15 TRY (2,80 €) і дає змогу використовувати ії на кількох авто.

Віньєтки або карти HGS можна придбати в поштовому відділенні або на АЗС.

Словаччина

Електронні віньєтки в Словаччині придбати на окремих АЗС, пунктах продажу та автоматах на прикордонних пунктах, позначених написом “eznamka” або “emyto”. Також можна купити і через інтернет на сторінці www.eznamka.sk або через мобільний застосунок Eznamka. Під час купівлі потрібно вказати реєстраційний номер авто, країну, в якій зареєстроване авто, а також подати дані платіжної картки. Термін дії віньєтти контролюється камерами, що розміщені на спеціальних рамках на платних дорогах.

Ціна віньєток для транспортних засобів загальною масою до 3,5 т. та автомобілів, що мають не більше ніж 8 місць крім місця водія):

- 10 днів - 10 €,

- 30 днів - 14 €,

- 1 рік - 50 €.

Оскільки на незнайомій дорозі і без того чимало відволікаючих чинників, радимо заздалегідть “вирахувати” місця розташування пунктів оплати

Угорщина

Від минулого року в Угорщині введено е-віньєтки, які можна знайти в пунктах продажу на території всієї країни (зазвичай неподалік платних доріг) або на сторінці https://ematrica.nemzetiutdij.hu/. Підтвердження купівлі потрібно зберегти та представити поліції в разі перевірки.

Оплати для легкових автомобілів наступні:

- на 10 днів - 2975 HUF (бл. 9 €),

- на місяць - 4780 HUF (бл. 14,50 €),

- річна по всій країні - 42 980 HUF (бл. 131 €),

- річна регіональна - 5000 HUF (бл. 15,25 €).

Румунія

Електронні віньєтки (e-rovignette) функціонують також в Румунії і поширюються на всі дороги в цій країні. Подібно як в Угорщині, їх можна придбати в спеціалізованих пунктах продажу, АЗС або на сторінці https://www.roviniete.ro/ru. Потрібно зберегти підтвердження купівлі і пред’явити в разі контролю.

Оплата за легкові автомобілі до 3,5 т.:

- 7 днів - 3 €,

- 30 днів - 7 €,

- 90 днів - 13 €,

- рік - 28 €,

Додатково стягується оплата за проїзд мостами Giurgeni-Vadul Oii (бл. 6 €), Giurgiu-Ruse (бл. 6 €), Feteşti-Cernavodă (ok. 9 €).

Ірландія

Електронна система оплат за проїзд діє також у Ірландії. Винятком є те, що платні тільки деякі дороги, мости і тунелі. Камери, що відслідковують оплати замонтовані на з’їздах з платних відрізків. Якщо водій не заплатив потрібної суми, то на адресу місця проживання, яка приписана до реєстраційного номеру автомобіля, приходить штраф (може сягати навіть 1270 €). За проїзд платними дорогами потрібно оплачувати на найближчих заправних станціях або через електронну систему eToll.

Навіть у сусідніх країнах спосіб оплати проїзду може дуже відрізнятись. Аби не створювати чергу, можна заздалегідь розібратися с типом терміналів: готівка, картка, автомат, людина-касир тощо

Турнікети (оплата в пунктах в’їзду і виїзду)

В багатьох країнах Європи оплачують за кількість кілометрів на в’їзді або на виїзді з автомагістралі, проїжджаючи через так звані рамки чи турнікети. Розмір оплати залежить від довжини відрізка дороги, яку проїхав водій, та від категорії автомобіля. Нижче представлений список країн, де діє така система оплат.

Польща

В Польщі діє система оплати за вже здолані кілометри на в’їзді або виїзді з автомагістралі. На деяких автомагістралях при в’їзді в автоматі видається талон, який потрібно зберегти протягом всієї поїздки, оскільки на виїзді він буде використаний для оплати кілометрів, залишених позаду. У випадку відсутності талона водій мусить оплатити максимальну суму, в залежності від категорії транспортного засобу.

Ціни на проїзд автомагістралями дещо різняться на кожній них і становлять від 0,10 до 0,38 PLN за кілометр. Оплату приймають кредитною карткою (Visa, MasterCard, Maestro) та готівкою у валютах PLN, EUR, USD. Решту видають тільки в PLN (польських злотих).

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На автомагістралі А1 кілометр дороги коштує 0,16 PLN. Загальний платний відрізок коштує 29,90 PLN (близько 7 €).

Ціни на проїзд автомагістраллю А2 відрізняються в залежності від відрізку. Наприклад, за проїзд від кордону з Німеччиною до Познані заплатимо 38 PLN. Далі від Познані до Коніна ціна 40 PLN, що в сумі становить 78 PLN за 256 км (від 0,2 до 0,4 PLN за 1 км). З Коніна ще 100 км проїдемо за 9,90 PLN, що становить 0,10 PLN/км. В загальному ціна проїзду до столиці коштуватиме 87,9 PLN (20 €).

Проїзд автомагістраллю А4 на відрізку Вроцлав-Сосніца коштує 0,10 PLN/км, що в загальному коштує 16 PLN. Відрізок Катовіце-Краків оплачується не за кілометри, а залежить від типу транспортного засобу та двічі знімається стандартна оплата при в’їзді і при виїзді по 10 PLN. В загальному, проїзд по А4 коштуватиме 36 PLN (8,3 €)

Як правило, вказівники здалеку вказують водієві на потрібний коридор (за способом розрахунку). Якщо “промахнутись”, доведеться організовувати задкування для всієї черги машин позаду вас.

Хорватія

Виїжджаючи автомобілем до Хорватії, варто мати при собі трохи готівки, оскільки не всюди можна платити карткою. В цій країні можна розраховуватися в двох валютах: хорватських кунах і євро. Розмір оплати знаходиться в межах від 7 до 122 кун (1-16 €), однак в більшості випадків ціна за проїзд платними дорогами становить 20-50 кун (2,70-6,80 €).

Додатково платним є проїзд через міст Крк – 39 кун (5,25 €).

Франція

У Франції є можливість оплатити готівкою або кредитною карткою. Ціни різняться в залежності від того, який обрано маршрут. Наприклад, за подорож з Парижу до Ліль (219 км) можна заплатити 16,60 €, з Парижу до Ліону (463 км) – 34,80 €, а з Ліону до Монпельє (303 км) – 27 €.

У Франції є також платними проїзди деякими тунелями, естакадами і мостами (ціни для легкових автомобілів):

- Millau - 10,10 € (15.06-15.09) або 8 € (16.09-14.06),

- Pont de Normandie - 5,40 €,

- Pont de Tancarville - 2,60 €,

- тунель Prado Carenage - 2,80 €,

- тунель Puymorens - 6,70 €,

- тунель Frejus 43,50 € - в один кінець, 54,30 € - в обидва кінці,

- Mont Blanc 43,50 € - в один кінець, 54,30€ - в обидва кінці.

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Греція

Рухаючись автомобілем по Греції, варто мати при собі також готівку, оскільки оплата за проїзд приймають тільки в такій формі. Орієнтовна ціна за проїзд відрізка 100 км автомагістралі варіюється в межах 6-9 €. Наприклад, проїзд дорогою А1 Афіни – Ламія (214 км) коштує 7,1 €, а проїзд легковиком маршруту Коринф - Афіни приблизно 9,2 €.

Платними є також тунелі і мости:

- Актіо – Превеза - 3 €,

- Ріо – Антіріо - 13,3 €.

Більшість європейських автовласників можуть дозволити собі заплатити за комфортний і швидкий шлях вельми помітні суми

Іспанія

В Іспанії за проїзд автомагістралями можна платити двома способами: готівкою і банківською карткою. Платні автомагістралі позначені символом АР. Так, маршрут із Мадриду до Толедо (72,3 км) коштує 7,55 €, а з Барселони до Сарагоси (306 км) ціна проїзду автомагістраллю дорівнює 29,75 €.

Додатково оплачується проїзд деякими тунелями:

- тунель Cadi: 11,66 €,

- тунель Vallvidrera: 3,73 - 4,19 € (проїзд в год. 7:30-10:30 і 17:00-21:00 та в святкові дні).

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Норвегія

Система оплат в Норвегії поділяється так: оплата на в’їзді за проїзд конкретними дорогами (оплата банківською карткою і готівкою) або в рамках електронної системи AutoPASS. Електронна оплата полягає у фотографуванні реєстраційного номеру автомобіля, що проїжджає через турнікети і автоматичному знятті оплати безпосередньо з банківського рахунку. Системою можна скористатися двома способами – купуючи спеціальний пристрій AutoPASS або просто зареєструвати автомобіль в інтернет-системі.

Крім стандартних оплат за дороги, додатково потрібно заплатити за проїзд тунелем, що з’єднує Осло з заходу на схід (3 км). За в’їзд до центру, в таких містах як Осло, Берген і Тронгейм знімається екологічний збір. Крім того в Осло і Тронгеймі водії легкових автомобілів з шипованими шинами мусять також додатково заплатити.

Македонія. В Македонії оплата за автомагістралі можлива в двох валютах: македонських динарах або євро, також варто мати при собі дрібні купюри.

Ціна за дорогу залежить від довжини відрізка, що ви здолали:

- Куманово – Младіновці - 1,5 €

- Скоп’є – Петровец - 1 €

- Петровец - Велес: 1,5 €

- Велес – Ґрадско: 1,5 €

- Скоп’є – Младіновці: 1 €

- Тетово – Ґостівар: 0,5 €

- Ґостівар – Тетово: 0,5 €

- Скоп’є – Тетово: 1 €

- Тетово – Скоп’є: 1 €

У розвинених країнах якісне покриття мають усі автошляхи незалежно від форми користування ними. Різниця лише у можливості їхати швидко

Сербія

У Сербії за дороги також можна заплатити в сербських динарах або євро. Як і в Македонії, бажано мати при собі готівку (малими номіналами), оскільки не всюди можна заплатити карткою. Водій повинен зберегти чек аж до з’їзду з автомагістралі. Приблизна ціна становить 6 € за 100 км. Наприклад оплата за відрізок Суботиця – Белград становить 570 динарів, а Белград – Ниш 730 динарів.

Португалія

У Португалії абсолютно всі автомагістралі платні. Оплати за їх користування регулюються згідно двох схем:

оплачуються готівкою або кредитною карткою на турнікетах (в’їзді або виїзді), власником яких є фірма BRISA, за допомогою електронної системи.

Більше того, електронна система також поділяється на два типи оплат:

1. Easy Toll – спрямована на туристів. На автомагістралях є пристрої, в яких водій вписує реєстраційний номер автомобіля і платить платіжною карткою. В такий спосіб водій записаний в системі, а гроші знімаються безпосередньо з його рахунку. Система діє протягом 30 днів з моменту реєстрації, тобто поєднання платіжної картки з реєстраційним номером автомобіля.

2. TollCard – передплачені картки (prepaid), що бувають номіналом на 5, 10, 20 і 40 євро. Картки активуються через інтернет на сторінці www.ctt.pt.

В Лісабоні також платні мости: Vasco da Gama - 2,75 € та Ponte 25 de Abril - 1,75 €.

Як не дивно, у Німеччині, чиї шляхи відносять до кращих у світі, платню за користування автобанами та шосе не зтягують

Італія

Італія має схожу на португальську систему оплати: при в’їзді або при виїзді з автомагістралі (так звані турнікети), причому оплата здійснюється за допомогою готівки або передплачених карт VIACARD, які бувають номіналів 25, 50 або 75 €. Середня ціна за кожен кілометр становить 0,07 €.

Потрібно також пам’ятати, що оплати VIACARD не діють на Сицилії, а деякі тунелі також оплачуються додатково:

- Munt La Schera Tunnel (Livigno) – за літнім розкладом вдень 14 € в один кінець, 23 € в обидва кінці; вночі 16 € односторонній і 25 € проїзд в обидва кінці;

- Grand St. Bernard: одноразово – 26,9 €, туди і назад (до 30 діб) – 43,1 €, 10 проїздів на рік - 108 €;

- Tunnel Monte Bianco (E25) – 45,20 €, в один кінець i 56,30 € у два кінці;

- Tunnel del Frejus (E70) – 43,10 €.

Побудувати раціональний маршрут вам допоможе калькулятор платних доріг у Європі http://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/percorso.do

Безкоштовні дороги

На карті Європи знаходяться ще країни, в яких немає оплат за проїзд дорогами. Сюди можна зарахувати Литву (діють віньєтти на вантажні і пасажирські перевезення), Латвію, Естонію, Фінляндію, Німеччину, Люксембург, Ліхтенштейн, Андорру, Мальту, Албанію, Косово і Кіпр.

Безкоштовні дороги знаходяться також і в інших країнах Європи, однак на їхній території існують певні винятки:

- Бельгія – платний тунель що з’єднує Liefkenshoek з Антверпен: 6 € при оплаті готівкою або 4,50 € при оплаті картою,

- Боснія і Герцеговина - платний відрізок А1 Сараєво – Зениця: 5-6 км (близько 2,5 €),

- Чорногорія - платний тунель Созина (Подгориця - Бар: 2,5 €) і пором з Каменари - Лепетане через Тіватську затоку: 5 €,

Плануючи закордонну подорож, крім витрат на пальне та ночівлю слід врахувати і платню за шляхи, мости і тонелі

- Данія – платні мости: Storebaelt, що з’єднує Зеландію (Korsor) з Фюн (Nyborg): 18 €, Oresund, що з’єднує Данію (регіон Oresund) з Швецією (регіон Malmö): легковий автомобіль до 6 м довжиною – 55 € в один кінець,

- Нідерланди – платний тунель Dordse Kil (N217 's Gravendeel – Dordrecht): 2 € за легковий автомобіль, Westerschelde (поєднує острів Zeeland з материком на маршруті Baarland – Terneuzen): 5€ легковий автомобіль,

- Ісландія – платний тунель Hualfjordur: близько 8 €. Оплати не будуть нараховувані з кінця літа 2018 року,

- Швеція – платні мости: Oresund що з’єднує Швецію (Malmo) з Данією (Lernacken): 46 € в один кінець, Svinesund з’єднує Швецію з Норвегією: 2 €. Оплачується також в’їзд до центру Стокгольму і Гетеборга. Оплата дорівнює 1- 2 € і нараховується від понеділка до п’ятниці в годинах 06:30 - 18:30,

- Великобританія - платні деякі мости і тунелі (від 0.5 – 2 GBP) та новий відрізок автомагістралі M6 на північ від Бірмінгему: від 3,80 GBP до 5,50 GBP.

Екологічний збір

В європейських країнах існує також так званий екологічний збір, який потрібно сплатити при перетині кордону. Його розмір залежить від об’єму двигуна.

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