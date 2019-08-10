Поехать в Европу на своем авто очень заманчиво. Однако, известны ли вам такие слова, как телепас, виньетта, турникет? Где, как и сколько нужно заплатить за проезд на автомобиле во время путешествий за границей? Специалисты марки Yanosik взялись это проверить и подготовили расширенный обзор, который показывает цены и формы оплаты за дороги в отдельных странах Европы.

- Кроме особенностей правил дорожного движения в тех странах, где вы собираетесь путешествовать, нужно разобраться с оплатой за использование дорог, которые в каждой стране свои. Иногда цены могут быть довольно высокими - комментирует Витольд Яворский, Yanosik.

В проведенном анализе принята во внимание территория всей Европы вместе с ценами и формами оплаты за использование дорог. Все представленные ниже данные происходят из правительственных источников (МИД) и порталов для водителей и путешественников. Были проанализированны оплаты для автомобилей до 3,5 тонн.

Виньетки (vignette) не для фото

Виньетка – распространенная форма оплаты за проезд по автомагистралям в Европе. Эту наклейку на лобовое стекло надо купить сразу после пересечения границы, если вы планируете движение по платным дорогам. Цена на платные дороги в Европе зависит от типа транспортного средства и срока пребывания на территории данной страны.

Австрия

Виньетку можно купить почти на каждой приграничной АЗС. Цены с января 2018 года для транспортных средств весом до 3,5 тонн составляют:

- летняя - 87,30 €

- 2-месячная - 26,20 €

- 10-дневная - 9 €.

Читайте также: ПДД в Европе: сравнение в нашу пользу

Австрийская виньетка должна быть приклеена в левом верхнем углу ветрового стекла. Если наклейка находится в другом месте, то водитель должен выкупить дополнительную, однодневную виньетку, которая стоит 120 €. Дополнительно в Австрии нужно платить за проезд по тоннелям и альпийскими дорогами.

- Шоссе S16 Arlberg Straßentunnel - 9,50 €,

- Großglockner - Hochalpenstraße - 34,50 €,

- Timmelsjoch Hochalpenstraße - 14 €,

- A9 Phyrnautobahn w Gleinaltunnel - 8,50 €,

- A9 Bosrucktunnel - 5 €,

- A10 Tauernautobahn - 11 €,

- A11 Karawanken - 7 €,

- A13 Brennerautobahn - 9 €,

- B108 Felbertauernstraße - 10 €

- B165 Герлос Alpenstraße - 8,50 €

- B188 Silvretta Hochalpenstraße - 15 €

В богатых странах платными могут быть даже некоторые дороги в глубинке

Водители, которые часто ездят через Австрию с выкупленной летней виньеткой, могут дополнительно получить карту Videomaut. С ней система идентифицирует автомобиль по регистрационному номеру, а оплаты совершаются электронным путем. Системой можно пользоваться на отрезках автомагистралей и тоннелей А9 (Pyhrm), А10 (Tauern) и А13 (Brener). Карты можно купить в Австрии в пограничных пунктах, автозаправках или через интернет: www.videomaut.at.

Болгария

Виньетки нужно купить сразу после въезда в страну, в пунктах продажи на пограничных переездах, АЗС или почтовых отделениях. Цены для автомобилей массой до 3,5 тонн такие:

- 7-дневная - 8 €

- месячная - 15 €

- квартальная - 28 €

- летняя - 50 €.

В Болгарии также платным является проезд по мосту через Дунай, соединяющий Болгарию (Русе) с Румынией (Джурджу) - для легковых автомобилей оплата составляет 2 €, для микроавтобусов до 3,5 тонн - 6 €.

Чешская Республика

Цены для автомобилей до 3,5 т составляют:

- на 10 дней - 12,5 €,

- на месяц - 17,5 €,

- на год - 59 €.

Виньетку можно купить например в Польше на приграничных АЗС и непосредственно на территории Чешской Республики на каждой АЗС или в почтовом отделении. Мотоциклисты освобождены от оплаты за проезд.

Как правило, платными делают многополосные автодороги магистральных направлений. Однако, это совсем необязательно

Молдова

Купить виньетку можно в пунктах продаж на границе. Цены следующие:

- на 15 дней - 8 € (182 MDL).

- на 7 дней - 4 € (91 MDL).

Кроме того, после пересечения границы этой страны также взимается так называемая экологическая оплата. Для легковых автомобилей, находящихся в Молдове 24 часа она составляет около 1,5 €, 15 дней - около 2 €, 30 дней - около 3,5 €. Также в Молдове нужно вносить оплату за въезд в страну, которая для легковых автомобилей составляет около 5 €.

Словения

Здесь виньетки продаются во многих точках: магазинах, автозаправочных станциях или киосках. Цены распределяются следующим образом:

- на 7 дней - 15 €,

- на месяц - 30 €,

- на год - 110 €.

В Словении отдельно оплачивается также проезд через туннель Караванкен (Karavanken) - 7,2 € (легковые автомобили).

Читайте также: Что взять в дальнюю дорогу зимой: 10 важных предметов

Швейцария

Хоть в Швейцарии также действуют виньетки, однако здесь система оплаты имеет несколько иной вид. Независимо от того, срок пребывания запланирован на несколько дней или на более длительный период, необходимо выкупить летнюю виньетку. Срок ее действия составляет 14 месяцев: с 1 декабря предыдущего года до 31 января следующего года. Виньетка стоит 40 CHF, то есть около 35 € (по состоянию на август 2018), а ее отсутствие предусматривает штраф в размере 200 CHF плюс средства покупли виньетки.

В Швейцарии также дополнительно оплачивается проезд по некоторым тоннелям, например:

- Munt La Schera Tunnel (Ливиньо) - в летний период днем 14 € билет в один конец и 23 € в оба конца. Ночью 16 € в один конец и 25 € в оба.

- Grand St Bernard: единовременно 26,9 €, в два конца (до 30 дней) - 43,1 €. 10 проездов на год - 108 €.

По законам европейских стран, каждая платная дорога должна иметь бесплатную альтернативу. Которая, впрочем, не позволит держать высокую среднюю скорость движения

Электронная система оплаты

Беларусь

В соседней Беларуси действует электронная система начисления оплат. Касается данная система водителей, автомобили которых зарегистрированы за пределами стран, входящих в состав Таможенного Союза (Беларусь, Россия, Казахстан) и максимальной массой до 3,5 т. Оплата снимается автоматически (транспортные средства до 3,5 т. - 0,04 €/км) с помощью устройства, которое водитель получает на границе после оплаты денежного залога в размере 20 €.

Чтобы оплатить проезд, водитель должен быть зарегистрированным в системе BelToll. Зарегистрироваться в белорусской системе BelToll можно на интернет странице: http://beltoll.by/index.php/be/.

Турция

В Турции оплачивать проезд по дорогам и мостам можно исключительно через электронную систему HGS. Однако здесь водители имеют на выбор два типа оплаты:

- виньетка, оплата за которую составляет 5 TRY (ок. 1 €) за одну машину.

- карта HGS, которая стоит 15 TRY (2,80 €) и дает возможность использовать ее на нескольких авто.

Виньетки или карты HGS можно приобрести в почтовом отделении или на АЗС.

Словакия

Электронные виньетки в Словакии можно купить на отдельных АЗС, пунктах продажи и автоматах на пограничных пунктах, обозначенных надписью “eznamka” или “emyto”. Также можно купить и через интернет на странице www.eznamka.sk или через мобильное приложение Eznamka. Во время покупки необходимо указать регистрационный номер авто, страну, в которой зарегистрировано авто, а также подать данные платежной карты. Срок действия виньетки контролируется камерами, которые размещены на специальных рамках на платных дорогах.

Цена виньетки для транспортных средств общей массой до 3,5 т. и автомобилей, имеющих не более 8 мест кроме места водителя):

- 10 дней - 10 €,

- 30 дней - 14 €,

- 1 год - 50 €.

Поскольку на незнакомой дороге и без того много отвлекающих факторов, советуем заранее “вычислить” места расположения пунктов оплаты

Венгрия

В прошлом году в Венгрии введены е-виньетки, которые можно найти в пунктах продажи на территории всей страны (обычно недалеко от платных дорог) или на странице https://ematrica.nemzetiutdij.hu/. Подтверждение покупки нужно сохранить и представить полиции в случае проверки.

Оплаты для легковых автомобилей следующие:

- на 10 дней - 2975 HUF (ок. 9 €),

- на месяц - 4780 HUF (ок. 14,50 €),

- годовая по всей стране - 42 980 HUF (ок. 131 €),

- летняя региональная - 5000 HUF (ок. 15,25 €).

Румыния

Электронные виньетки (e-rovignette) функционируют также в Румынии и распространяются на все дороги в этой стране. Подобно как в Венгрии, их можно приобрести в специализированных пунктах продажи, АЗС или на странице https://www.roviniete.ro/ru. Нужно сохранить подтверждение покупки и предъявить в случае контроля.

Оплата за легковые автомобили до 3,5 т.:

- 7 дней - 3 €,

- 30 дней - 7 €,

- 90 дней - 13 €,

- год - 28 €,

Дополнительно взимается оплата за проезд по мостам Giurgeni-Vadul Oii (ок. 6 €), Giurgiu-Ruse (ок. 6 €), Feteşti-Cernavodă (ок. 9 €).

Ирландия

Электронная система оплаты проезда действует также в Ирландии. Исключением является то, что платные только некоторые дороги, мосты и тоннели. Камеры, которые отслеживают оплаты, смонтированны на съездах с платных отрезков. Если водитель не заплатил нужную сумму, то на адрес места жительства, который приписан к регистрационному номеру автомобиля, приходит штраф (может достигать даже 1270 €). Проезд по платным дорогам нужно оплачивать на ближайших заправочных станциях или через электронную систему eToll.

Даже в соседних странах способ оплаты проезда может очень отличаться. Чтобы не создавать очередь, можно заранее разобраться с типом терминалов: наличные, карточка, автомат, человек-кассир и др.

Турникеты (оплата в пунктах въезда и выезда)

Во многих странах Европы оплачивают за количество проеханных километров на въезде или на выезде с автомагистрали, проезжая через так называемые рамки или турникеты. Размер оплаты зависит от длины отрезка дороги, который проехал водитель, и от категории автомобиля. Ниже представлен список стран, где действует такая система оплаты.

Польша

В Польше действует система оплаты за уже преодолены километры на въезде или выезде с автомагистрали. На некоторых автомагистралях при въезде в автомате выдается талон, который нужно сохранить в течение всей поездки, так как на выезде он будет использован для оплаты километров, оставленных позади. В случае отсутствия талона водитель должен оплатить максимальную сумму в зависимости от категории транспортного средства. Цены на проезд по автомагистралям несколько разнятся на каждой из них и составляют от 0,10 до 0,38 PLN за километр. Оплату принимают кредитной картой (Visa, MasterCard, Maestro) и наличными в валютах PLN, EUR, USD. Остальные выдают только в PLN (польских злотых).

Читайте также: Водительские права международного образца 2018: правда и вымысел

На автомагистрали А1 километр дороги стоит 0,16 PLN. Общий платный отрезок стоит 29,90 PLN (около 7 €).

Цены на проезд автомагистралью А2 отличаются в зависимости от отрезка. Например, за проезд от границы с Германией до Познани заплатим 38 PLN. Дальше от Познани до Конина цена 40 PLN, что в сумме составляет 78 PLN за 256 км (от 0,2 до 0,4 PLN за 1 км). Из Конина еще 100 км проедем за 9,90 PLN, что составляет 0,10 PLN/км. В общем цена проезда в столицу будет стоить 87,9 PLN (20 €).

Проезд по автомагистрали А4 на отрезке Вроцлав-Сосница стоит 0,10 PLN/км, что в общем стоит 16 PLN. Отрезок Катовице-Краков оплачивается не за километры, а зависит от типа транспортного средства и дважды снимается стандартная оплата при въезде и при выезде по 10 PLN. В общем, проезд по А4 будет стоить 36 PLN (8,3 €)

Как правило, указатели издалека указывают водителю на нужный коридор (по способу расчета). Если “промахнуться”, придется организовывать задний ход для всей очереди машин позади вас

Хорватия

Выезжая на автомобиле в Хорватию, стоит иметь при себе немного наличных, поскольку не везде можно платить карточкой. В этой стране можно рассчитываться в двух валютах: хорватских кунах и евро. Размер оплаты находится в пределах от 7 до 122 кун (1-16 €), однако в большинстве случаев цена проезда по платным дорогам составляет 20-50 кун (2,70-6,80 €).

Дополнительно платным является проезд через мост Крк – 39 кун (5,25 €).

Франция

Во Франции есть возможность оплатить наличными или кредитной картой. Цены разнятся в зависимости от того, какой выбран маршрут. Например, за путешествие из Парижа в Лиль (219 км) можно заплатить 16,60 €, из Парижа до Лиона (463 км) – 34,80 €, а из Лиона до Монпелье (303 км) – 27 €.

Во Франции есть также платные проезды по некоторым тоннелями, эстакадам и мостам (цены для легковых автомобилей):

- Millau - 10,10 € (15.06-15.09) или 8 € (16.09-14.06),

- Pont de Normandie - 5,40 €,

- Pont de Тарканвиль - 2,60 €,

- тоннель Prado Carenage - 2,80 €,

- тоннель Puymorens - 6,70 €,

- тоннель Frejus 43,50 € в один конец, 54,30 € - в оба конца,

- Mont Blanc 43,50 € в один конец, 54,30€ - в оба конца.

Читайте также: Предрейсовый медицинский осмотр водителей: ситуация в 2018

Греция

Двигаясь на автомобиле по Греции, стоит иметь при себе наличные, поскольку оплату проезда принимают только в такой форме. Ориентировочная цена за проезд отрезка 100 км автомагистрали варьируется в пределах 6-9 €. Например, проезд по дороге А1 Афины – Ламия (214 км) стоит 7,1 €, а проезд автомобилем маршрута Коринф - Афины примерно 9,2 €.

Платными являются также тоннели и мосты:

- Актио – Превеза - 3 €,

- Рио – Антирио - 13,3 €.

Большинство европейских автовладельцев могут позволить себе заплатить за комфортный и быстрый путь весьма значительные суммы

Испания

В Испании за проезд по автомагистралям можно платить двумя способами: наличными и банковской картой. Платные автомагистрали обозначены символом АР. Так, маршрут из Мадрида в Толедо (72,3 км) стоит 7,55 €, а из Барселоны в Сарагосу (306 км) цена проезда по автомагистрали равна 29,75 €.

Дополнительно оплачивается проезд по некоторым тоннелям:

- туннель Cadi: 11,66 €,

- тоннель Vallvidrera: 3,73 - 4,19 € (проезд в час. 7:30-10:30 и 17:00-21:00 и в праздничные дни).

Читайте также: Медицинское освидетельствование на состояние опьянения в Украине

Норвегия

Система оплат в Норвегии делится так: оплата на въезде за проезд по конкретным дорогам (оплата банковской картой и наличными) или в рамках электронной системы AutoPASS. Электронная оплата заключается в фотографировании регистрационного номера автомобиля, который проезжает через турникеты и автоматическом снятии оплаты непосредственно с банковского счета. Системой можно воспользоваться двумя способами – покупая специальное устройство AutoPASS или просто зарегистрировать автомобиль в интернет-системе.

Кроме стандартных оплат за дороги, дополнительно нужно заплатить за проезд по тоннелю, который соединяет Осло с запада на восток (3 км). За въезд в центр, в таких городах как Осло, Берген и Тронгейм снимается экологический сбор. Кроме того в Осло и Тронгейме водители легковых автомобилей с шипованными шинами должны также дополнительно заплатить.

Македония

В Македонии оплата за автомагистрали возможна в двух валютах: македонских динарах или евро, также стоит иметь при себе мелкие купюры.

Цена за дорогу зависит от длины отрезка, что вы одолели:

- Куманово – Младиновци - 1,5 €

- Скопье – Петровец - 1 €

- Петровец - Велес: 1,5 €

- Велес – Градско: 1,5 €

- Скопье – Младиновци: 1 €

- Тетово – Гостивар: 0,5 €

- Гостивар – Тетово: 0,5 €

- Скопье – Тетово: 1 €

- Тетово – Скопье: 1 €

В развитых странах качественное покрытие имеют все автодороги независимо от формы пользования ими. Разница только в загруженности и возможности ехать быстро

Сербия

В Сербии дороги также можно оплатить в сербских динарах или евро. Как и в Македонии, желательно иметь при себе наличные (малыми номиналами), поскольку не везде можно заплатить карточкой. Водитель должен сохранить чек вплоть до съезда с автомагистрали. Примерная цена составляет 6 € за 100 км. Например оплата за отрезок Суботиця – Белград составляет 570 динаров, а Белград – Ниш 730 динаров.

Португалия

В Португалии абсолютно все автомагистрали платные. Оплаты за их пользование регулируются согласно двум схемам:

Оплачиваются наличными или кредитной картой на турникетах (въезде или выезде), владельцем которых является фирма BRISA, С помощью электронной системы.

Более того электронная система также делится на два типа оплат:

1. Easy Toll – направлена на туристов. На автомагистралях есть устройства, в которых водитель вписывает регистрационный номер автомобиля и платит платежной картой. Таким образом водитель записан в системе, а деньги снимаются непосредственно с его счета. Система действует в течение 30 дней с момента регистрации, то есть сочетание платежной карточки с регистрационным номером автомобиля.

2. TollCard – предоплаченные карты (prepaid), которые бывают номиналом 5, 10, 20 и 40 евро. Карты активируются через интернет на странице www.ctt.pt.

В Лиссабоне также платные мосты: Vasco da Gama - 2,75 € и Ponte 25 de Abril - 1,75 €.

Как ни странно, в Германии, чьи дороги относят к числу лучших в мире, плату за пользование автобанами и шоссе не взымают

Италия

Италия имеет похожую на португальскую систему оплаты: при въезде или при выезде с автомагистрали (так называемые турникеты), причем оплата осуществляется с помощью наличных денег или предоплаченных карт VIACARD, которые бывают номиналом 25, 50 или 75 €. Средняя цена за каждый километр составляет 0,07 €.

Нужно также помнить, что оплаты VIACARD не действуют на Сицилии, а некоторые тоннели также оплачиваются дополнительно:

- Munt La Schera Tunnel (Ливиньо) – по летнему расписанию днем 14 € в один конец, 23 € в оба конца; ночью 16 € односторонний и 25 € проезд в оба конца;

- Grand St Bernard: единовременно – 26,9 €, туда и обратно (до 30 суток) – 43,1 €, 10 проездов на год - 108 €;

- Tunnel Monte Bianco (Е25) – 45,20 €, в один конец и 56,30 € в два конца;

- Tunnel del Frejus (E70) – 43,10 €.

Спланировать маршрут вам поможет калькулятор платных дорог в Европе http://www.autostrade.it/autostrade_en-gis/percorso.do

Бесплатные дороги

На карте Европы есть еще страны, в которых нет оплат за проезд по дорогам. Сюда можно причислить Литву (действуют виньетты на грузовые и пассажирские перевозки), Латвию, Эстонию, Финляндию, Германию, Люксембург, Лихтенштейн, Андорру, Мальту, Албанию, Косово и Кипр.

Бесплатные дороги находятся также и в других странах Европы, однако на их территории существуют определенные исключения:

- Бельгия – платный тоннель соединяющий Liefkenshoek из Антверпен: 6 € при оплате наличными или 4,50 € при оплате картой,

- Босния и Герцеговина - платный отрезок А1 Сараево – Зениця: 5-6 км (около 2,5 €),

- Черногория - платный тоннель Созина (Подгорица - Бар: 2,5 €) и паром с Каменари - Лепетане через Тиватский залив: 5 €,

Планируя заграничное путешествие, кроме затрат на топливо и ночевку следует учесть и плату за дороги, мосты и тоннели

- Дания – платные мосты: Storebaelt, которые соединяют Зеландию (Korsor) с Фюн (Nyborg): 18 €, Oresund, соединяющий Данию (регион Oresund) с Швецией (регион Malmö): легковой автомобиль до 6 м длиной – 55 € в один конец,

- Нидерланды – платный тоннель Dordse Kil (N217 's-Gravendeel – Dordrecht): 2 € за легковой автомобиль, Westerschelde (соединяет остров Zeeland с материком на маршруте Baarland – Terneuzen): 5€ легковой автомобиль,

- Исландия – платный тоннель Hualfjordur: около 8 €. Оплаты не будут начислятся с конца лета 2018 года,

- Швеция – платные мосты: Oresund соединяющий Швецию (Malmo) с Данией (Lernacken): 46 € в один конец, Svinesund соединяет Швецию с Норвегией: 2 €. Оплачивается также въезд в центр Стокгольма и Гетеборга. Оплата равна 1 - 2 € и начисляется с понедельника до пятницы в период 06:30 - 18:30,

- Великобритания - некоторые платные мосты и тоннели (от 0.5 – 2 GBP) и новый отрезок автомагистрали M6 на север от Бирмингема: от 3,80 до 5,50 GBP GBP.

Экологический сбор

В европейских странах существует также так называемый экологический сбор, который нужно уплатить при пересечении границы. Его размер зависит от объема двигателя.

Читайте также: Дорожные знаки Европы: отличия и сюрпризы