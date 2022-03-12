В пылу массовой эвакуации из охваченных боями областей некоторые из украинских автомобилистов останавливаются аж… по ту сторону западной границы. И с удивлением видит, что тамошняя автомобильная жизнь во многом отличается от нашей. "Авто 24" подготовил краткий обзор неожиданностей, которые могут удивить украинского водителя

Сразу скажем: принципиальных отличий от украинских ПДД дорожные правила Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии и Словакии не содержат. Но есть несколько тонкостей, за несоблюдение которых, в принципе, полагается штраф.

На первый взгляд отличия в устройстве автомобильной жизни по сравнению с Украиной невелики, но несоблюдение правил может влететь в копеечку

Страховка. Машины украинских беженцев впускают в Польшу, Венгрию, Молдову и Словакию без "зеленой карты" (green card) – тамошние аналоги нашего МТСБУ берут на себя риски украинских автомобилистов. Украинские пограничники “гринкарту” тоже не требуют. Но следите за сообщениями в СМИ, ведь спустя какое-то время машины на украинских номерах могут обязать иметь местный полис. В другие страны "зеленая карта" нужна.

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Скоростной режим и штрафы. Щиты-указатели с указанием действующих в стране ограничений скорости встретят вас на первых метрах европейской дороги. В целом это те же цифры, по которым живет и украинское автомобильное сообщество – 50 км/ч в городе, 90 – 100 – 130 км/ч на загородных трассах в зависимости от категории и количества полос. Но важно знать, что "ненаказуемые" цифры превышения скорости (наши +20 км/ч) в некоторых сопредельных с нами странах намного меньше или их нет совсем. Например, в Молдове и Словакии это всего +5 км/ч, а за превышение лимита на 6 км/ч уже налагается штраф. А, скажем, в Польше этого "безнаказанного" зазора нет совсем, но размер штрафа зависит от величины превышения лимита: чем больше – тем выше штраф.

В европейских странах очень важно соблюдать скоростной режим, ведь штрафы здесь порой составляют сотни евро.

Узкие дороги. Украинского водителя, впервые выехавшего в Европу, могут удивить узкие дороги, а иногда и полное отсутствие обочин. Это касается в первую очередь дорог в глубинке, а магистральные трассы будут хорошего качества, хотя часто – платные (об оплате ниже).

Жилет. Во всех европейских странах в машине должен быть сигнальный жилет желтого или оранжевого цвета (или один или по одному на каждого пассажира, в зависимости от страны). Без такого жилета нельзя выходить из авто на загородной дороге.

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Шипы и зимние шины Большинство украинских автомобилей в эти дни будут заезжать в Европу на зимних шинах. Это хорошо, ведь в большинстве сопредельных стран зимняя резина обязательна при наступлении на дороге зимних условий. То есть зимой можно ездить и на “лете”, лишь бы только на асфальте не было снега и льда. А в Польше и Венгрии можно вообще круглый год кататься на летних шинах. Но учтите, что шипованные шины запрещены во всех пяти странах. Думаем, как беженцев вас запустят и на шипах, но если машина будет эксплуатироваться во время пребывания в стране постоянно, придется либо искать другую резину, либо удалять шипы из собственной (а это не очень просто).

Платные дороги. Когда заедете в страну, выясните у пограничников или волонтеров, встречающих украинцев, как оплачивается проезд по автодорогам. Чаще всего это будет наклейка на стекло (т.н. виньетка), также применяется специальный чип для системы TelePass, оплата через интернет, банковская карта или наличные для терминалов на въезде и выезде с автобана. Владельцам пикапов напомним, что в некоторых странах они считаются грузовиками, и виньетка у них должна быть особенной. Также полезно знать, что платный автобан всегда можно объехать по бесплатным дорогам. Да, они будут узки, извилисты и не всегда безупречны с точки зрения покрытия, но для человека, оказавшегося в качестве беженца на чужбине сэкономленные 15 – 20 евро – заметны деньги.

Когда на дороге встречается такой терминал для оплаты проезда, важно встать в нужный коридор: оплата наличными, картой, телепас, виньетка...

Ориентировочные цены на виньетки: 3€ на 7 дней в Румынии, 4€ на 7 дней в Молдове, 9€ на 10 дней в Венгрии, 10€ на 10 суток в Словакии. В Польше наклейку покупать не нужно, но есть несколько платных автобанов, за которые нужно платить тем или иным способом при въезде или выезде.

Рекомендация “Авто 24”

Коли уж такое случилось, что вынужденно покинув свой дом, вы решили завершить путешествие за пределами Украины, не тратьте заранее время на подготовку к движению по ту сторону границы. Мобилизуйте все силы на первый, самый сложный этап – маршрут к границе и ее пересечение. А уж оказавшись по ту сторону, изучайте тамошние правила – и ПДД, и просто правила жизни – и осваивайтесь на новом месте. И не забывайте, что скоро будете возвращаться домой!

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