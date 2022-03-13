С начала войны на дорогах Украины увеличилось количество автомобилей исключительно с женщинами и детьми в салоне: мужчины, оставшись на ратном или на волонтерском фронте, доверили эвакуацию семей своим женам. Они конечно справятся, но чтобы облегчить их миссию, “Авто 24” подготовил несколько полезных советов.

На днях сесть за руль пришлось женщинам, хоть и имеющим водительское удостоверение, но ранее пользовавшимся машиной нечасто. Из-за нехватки опыта они испытывают неудобства и проблемы, которых на самом деле можно избежать. Попытаемся помочь в этом вопросе.

Путешествовать без мужчин для многих женщин необычно, но вполне реально – в том числе и на автомобиле.

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Не стесняйтесь показать, что вы не очень опытный водитель – мужчины ведь уважают женщин за другие качества. К примеру, в узком месте, где вы не чувствуете габариты, выйдите из машины и посмотрите, сколько места осталось до препятствия .

Не поддавайтесь психозу. Двигаться в плотном потоке транспорта в течение длительного времени (как это происходит в дни эвакуации) непросто даже опытному водителю. Итак, если общий темп для вас тяжелый, держите скорость по мере ваших сил. И чаще останавливайтесь для передышки.

Улыбайтесь и плачьте. В плотном потоке транспорта на запад, когда все обеспокоены и нервничают, у вас могут возникнуть недоразумения с другими участниками движения – как из-за чьей-то невоспитанности, так и из-за вашей неопытности. Во время конфликта с агрессивным мужчиной иногда будет целесообразно просто заплакать – ну, вы сами понимаете. Хотя улыбку в качестве оружия тоже никто не отменял.

Дети в помощь. Держите на видных местах в машине детские и женские вещи. К сожалению, надпись "Дети" на окне машины себя дискредитировала за две недели войны, потому что ею иногда пользуются взрослые мужчины, чтобы обогнать колонну по встречной полосе. Между тем, адекватная часть коллег-водителей с уважением относится к детям и тем, кто о них заботится.

Просто надписи "Дети" на окнах уже мало: под этой маркировкой начали ездить здоровые мужчины, и уважение к таким машинам заметно снизилось.

Звонок другу. Мелкие вопросы по автомобилю (как включить “противотуманки”, почему потеет стекло, где лежит домкрат и т.д.) можно выяснить, позвонив мужу. А можно тот же ответ найти в бардачке, где большинство автовладельцев хранит очень полезную книжечку – заводской мануал.

Спокойно. Если вы не знаете, куда ехать, или у вас что-либо не выходит с управлением машиной, не делайте ничего наспех: исправлять ошибку потом будет сложнее. Лучше остановитесь, аккуратно приняв вправо к обочине и включив “аварийку”. И уже в состоянии покоя разберитесь с навигацией, выясните, как “добавить печку” или решите другие вопросы. И уже после того отправляйтесь дальше.

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Дела технические

Если что-то с автомобилем не выходит (не включается, не открывается, не срабатывает), не повторяйте тщетно множество попыток. Допустите, что вы что-то делаете не так: нарушаете алгоритм, недожимаете, выполняете не то движение, выбрали не ту кнопку и т.д.

Например, если вы не можете запустить двигатель на машине с "автоматом", обратите внимание – возможно, вы забыли нажать тормоз или не поставили селектор "коробки" в положение P? А на некоторых моделях с “механикой” для активации стартера нужно выжать сцепление. Иногда ключ в замке зажигания не поворачивается из-за того, что водитель не пошевелил перед тем рулем, освобождая от давления защелку блокиратора.

Семьям, которые эвакуируются без машины, еще труднее – они все несут на себе и не имеют никакой крыши над головой

Иногда поставленная на "ручник" машина все равно медленно откатывается на крутом спуске. О причине здесь говорить не будем, но обойти проблему можно так: перед тем, как потянуть рычаг стояночного тормоза, нажмите до упора тормозную педаль и удерживайте ее, пока не затянете “ручник” – таким образом он сработает эффективнее.

Рекомендация “Авто 24”

Когда вы сели за руль, лучше забыть, что вы женщина, мать, бабушка, сестра и т.д. – защелкнув ремень безопасности, вы становитесь водителем, от которого зависит жизнь других людей. Поэтому не отвлекайтесь на детей и других пассажиров, управляя автомобилем, тем более в таких непростых условиях, как массовая эвакуация из мест боевых действий.

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