Особистий автомобіль став єдиним засобом евакуації для багатьох мешканців областей, яких торкнулася війна. До того ж, у власну машину можна взяти трохи більше речей, аніж в евакуаційний потяг. А в деяких родинах однієї “довоєнної” машини просто замало – адже вона не може вмістити одночасно всіх, хто користувався нею по черзі.

У поспішному виборі машини для негайної евакуації є деякі особливості. Дещо залежить від того, які плани у вас на цю машину у майбутньому. Якщо вам треба просто дістатися до якогось місця, а потім машина стане непотрібною, то можна орієнтуватися лише на технічний стан, без прив’язки до естетики.

З іншого боку, машину, яка має гарний вигляд, потім буде простіше продати, якщо на новому місці вона стане непотрібною. Так що виходити тут треба ще й з запасу фінансів на момент покупки.

Перша вимога до машини для виїзду біженців – місткість, але насправді не можна забувати і про надійність

Як показав досвід перших днів евакуації, багато виграли власники бензинових машин із встановленим ГБО: з обома повними баками вони виконували майже 1000-кілометровий марш-кидок без багатогодинних затримок у чергах на АЗС. Деякі дизельні авто теж мають подобну автономність, тим більше що з дизпаливом на популярних маршрутах евакуації протягом другого тижня війни було найменше проблем.

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Кузов і модель

Звісно, перша вимога до машини, на якій кілька осіб збираються в евакуацію – місткість і вантажопідйомність. Якщо у вас велика родина або є можливість забрати багато речей, треба обирати мінівен, компактвен або вантажо-пасажирський універсал з високим дахом (те, що називають “пиріжком” або “каблучком”).

Більшість евакуйованих з прифронтових регіонів – жінки, тож про ремонт машини у дорозі мова не йде. Але СТО на випадок поламки є у населених пунктах по маршруту на захід

За певних умов можна навіть розглядати варіант тимчасового мешкання у машині на місці прибуття – тоді точно треба брати вен, причому бажано з високим дахом і суцільними сидіннями у задній частині салону.

Щодо марки та моделі – не варто обирати екзотику, преміальні бренди та багаті комплектації. Адже, залишаючи рідні місця, ви прямуєте швидше за все невідомо куди. Також невідомо, як у вас там буде з фінансами, доступом до автосервісу тощо. Чим популярніше модель у вас буде, тим краще. Якщо ви їхатимете в евакуацію кількома машинами, можливо, є сенс купувати ще одну тієї ж самої моделі – так буде зручніше із сервісом, запчастинами, запасками, пальним тощо.

Що перевіряти, купуючи машину для евакуації

Документи. Автомобіль з проблемними документами може мати додаткові затримки на блокпостах і на пунктах пропуску на кордоні. Принаймні, купуючи машину “по техпаспорту” (а з оформленням у СЦ МВС зараз нічого не вийде), переконайтеся, що власник живий і залиште у себе його контакти.

Кузов. Вимоги найпростіші – кузов не має бути геть іржавим та деформованим внаслідок колишнього ДТП. Відверто кривий кузов – так само табу, як і при купівлі в мирний час, адже через нього буде їсти гуму, а саму машину тягнути вбік на рівній дорозі. Тому перевірте рівномірність зазорів між кузовними деталями, щільність та зусилля закривання дверей. Сліди ремонтів – добре, якщо ви їх помітили, але можливо, у вашому випадку це не привід відмовлятися від покупки, а лише нагода збити ціну.

Для перевірки двигуна при покупці авто варто залучити професіоналів, але як мінімум переконайтеся, що мотор працює рівно на всіх режимах і не димить

Двигун. Від нього залежить, чи доїдете ви до безпечного місця. І холодний, і прогрітий Від нього залежить, чи доїдете ви до безпечного місця. І холодний, і прогрітий двигун має працювати рівно , без струсів, вібрацій і несистемних шумів. Контрольні лампи (Check Engine та інші) не повинні подавати жодних сигналів тривоги, адже це та проблема, яка може датися взнаки просто у дорозі. Погано, якщо двигун нещодавно мили – значить, у ньому можуть бути втрати оливи. Можливо, це і не критична проблема, але, придбавши таку машину, потурбуйтеся про запас оливи в дорогу. На щупі повинно бути лише масло, а не сіро-біла емульсія його суміші з антифризом – це ознака великої проблеми, для рішення якої треба повністю розбирати двигун.

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Трансмісія. Неважливо, автоматична буде трансмісія чи “ручна”, головне, щоб вона не смикалася при рушанні та розгоні, чітко перемикалася при повільному русі в заторі та не пробуксовувала на швидкості. На “механіці” прислухайтеся, як змикається “муфта” при витискування педалі зчеплення – при цьому не повинно бути помітних шумів.

Колеса. На вас чекає далека дорога, часто з невідомим пунктом призначення, а старі стерті шини, та ще з “грижами” – це те, що може відмовити не колись у перспективі, а будь-якої миті. Адже є велика ймовірність, що стара гума має всередині чимало латок невідомої якості. Також недобре, якщо у машини іржаві та гнуті колісні диски, оскільки вони часто стають причиною падіння тиску в шинах просто під час руху. Так, і майте на увазі, що зимові шини – додатковий плюс, адже на них можна їздити і влітку, і взимку.

Купувати для термінової евакуації машину на поганих шинах можна лише за умови, що є можливість невідкладно придбати їм заміну

Електрика. Перевірте роботу усіх електроприладів, навіть необов’язкових у вашій мандрівці. Якщо на вживаній машині якась одна електросистема продемонструє неполадки, значить, є ймовірність, що будуть збоїти і інші, у тому числі більш відповідальні (через загальні проблеми, наприклад, окислені штекери проводки). Знайти доброго автоелектрика у незнайомій місцевості може бути непросто. Акумулятор має бути в доброму стані, адже вам доведеться подовгу стояти у заторах і часто запускати мотор, а це дуже важкий режим для старої батареї.

Не варто купувати

Є кілька категорій авто, на яких просто не варто відправлятися в евакуацію.

Після недавнього ремонту агрегатів . Згідно теорії надійності, після розбирання та складання будь-який механізм певний термін має понижену надійність

. Згідно теорії надійності, після розбирання та складання будь-який механізм певний термін має понижену надійність З сумнівними документами , без українського техпаспорта. Особливих прискіпувань до паперів на машину на блокпостах немає, але якщо таке станеться – що ви будете робити з речами і родиною без машини посеред чистого поля?

, без українського техпаспорта. Особливих прискіпувань до паперів на машину на блокпостах немає, але якщо таке станеться – що ви будете робити з речами і родиною без машини посеред чистого поля? З проблемами запуску двигуна. По дорозі на захід вам доведеться не раз стояти у чергах (блокпости, АЗС, затори,) і глушити двигун по кілька разів на 100 метрів

По дорозі на захід вам доведеться не раз стояти у чергах (блокпости, АЗС, затори,) і глушити двигун по кілька разів на 100 метрів Автомобіль з малим кліренсом та колесами на низькопрофільних шинах.

Якщо ви плануєте на придбаному авто виїхати за кордон, не ігноруйте його зовнішній вигляд, зокрема, тонування вікон, цілісність деталей і наявність тріщин на лобовому склі. До машин біженців з України прикордонники зараз претензій не висувають, але через певний час перебування в чужій країні зім’яте крило або розбите скло може стати проблемою.

Якщо не виключений варіант виїзду за кордон, при виборі автомобіля для біженців бажано врахувати тамтешні вимоги до стану рухомого складу

Рекомендація “Авто 24”

При купівлі автомобіля у воєнний час варто бути особливо пильним, щоб не нарватися на недобрих людей. Які, наприклад, продають чужу, “віджату” у когось машину. Тому процес вибору машини радимо починати з оцінки особистості продавця – наскільки він справляє враження щирої та порядної людини. Певною мірою підтвердити особу можуть навіть соціальні мережі або сайти оголошень, де перевірені продавці мають свої акаунти.

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