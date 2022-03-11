Личный автомобиль стал единственным средством эвакуации для многих жителей областей, затронутых войной. К тому же в собственную машину можно взять чуть больше вещей, чем в эвакуационный поезд. А в некоторых семьях одной "довоенной" машины просто мало - потому что она не может вместить одновременно всех, кто пользовался ею поочередно.

При поспешном выборе машины для немедленной эвакуации есть некоторые особенности. Кое-что зависит от того, какие планы у вас на эту машину в будущем. Если вам нужно просто добраться до какого-нибудь места, а потом машина станет ненужной, то можно ориентироваться только на техническое состояние, без привязки к эстетике.

С другой стороны, машину, которая выглядит хорошо, потом будет проще продать, если на новом месте она станет ненужной. Так что исходить здесь нужно еще и из запаса финансов на момент покупки.

Первое требование к машине для выезда беженцев – вместительность, но на самом деле нельзя забывать и о надежности.

Как показал опыт первых дней эвакуации, многое выиграли владельцы бензиновых машин с установленным ГБО: с двумя полными баками они выполняли почти 1000-километровый марш-бросок без многочасовых задержек в очередях на АЗС. Некоторые дизельные автомобили тоже имеют подобную автономность, тем более что с дизтопливом на АЗС на популярных маршрутах эвакуации в течение второй недели войны было меньше проблем.

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Кузов и модель

Конечно, первое требование к машине, на которой несколько человек собираются в эвакуацию – вместительность и грузоподъемность. Если у вас большая семья или есть возможность забрать много вещей, нужно выбирать минивэн, компактвен или грузопассажирский универсал с высокой крышей (то, что называют "пирожком" или "каблучком").

Большинство эвакуированных из прифронтовых регионов – женщины, поэтому о ремонте машины в пути речь не идет. Но СТО на случай поломки есть в населенных пунктах по маршруту на запад

В некоторых условиях можно даже рассматривать вариант временного проживания в машине на месте прибытия – тогда точно нужно брать вен, причем желательно с высокой крышей и сплошными сиденьями в задней части салона.

Что касается марки и модели – не стоит выбирать экзотику, премиальные бренды и богатые комплектации. Ведь покидая родные места, беженцы порой едут неизвестно куда и неизвестно, как у них там будет с финансами, доступом к автосервису и т.д. Чем популярнее модель у вас будет, тем лучше. Если вы будете ехать в эвакуацию несколькими машинами, возможно, есть смысл покупать еще одну такую же модель – так будет удобнее с сервисом, запчастями, запасками, горючим и т.д.

Что проверять, покупая машину для эвакуации

Документы. Автомобиль с проблемными документами может получить дополнительные задержки на блокпостах и ​​на пунктах пропуска на границе. По крайней мере, покупая машину по техпаспорту (а с оформлением в СЦ МВД сейчас ничего не получится), убедитесь, что владелец жив и оставьте у себя его контакты.

Кузов. Требования простейшие – кузов не должен быть ржавым и деформированным в результате ДТП. Откровенно кривой кузов – табу, как и при покупке в мирное время, ведь из-за него будет есть резину, а саму машину тянуть в сторону даже на ровной дороге. Поэтому проверьте равномерность зазоров между кузовными деталями, плотность и усилие закрывания дверей. Следы профессиональных ремонтов – хорошо, если вы их заметили, но возможно, в вашем случае это не повод отказываться от покупки, а только возможность сбить цену.

Для проверки двигателя при покупке авто следует привлечь профессионалов, но как минимум убедитесь, что мотор работает ровно на всех режимах и не дымит.

Двигатель. От него зависит, доедете ли вы до безопасного места. И холодный и прогретый От него зависит, доедете ли вы до безопасного места. И холодный и прогретый двигатель должен работать ровно , без сотрясений, вибраций и несистемных шумов. Контрольные лампы (Check Engine и другие) не должны подавать никаких сигналов тревоги, ведь это та проблема, которая может сказаться прямо в пути. Плохо, если двигатель недавно мыли – значит, в нем могут быть утечки смазки. Возможно, это и не критическая проблема, но приобретя такую ​​машину, позаботьтесь о запасе масла в дорогу. На щупе должно быть только масло, а не серо-белая эмульсия его смеси с антифризом – это признак большой проблемы, для решения которой нужно полностью разбирать двигатель.

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Трансмиссия. Неважно, автоматическая будет трансмиссия или "ручная", главное, чтобы она не дергалась при трогании и разгоне, четко переключалась при медленном движении в пробке и не пробуксовывала на скорости. На "механике" прислушайтесь, как смыкается "муфта" при выжиме педали сцепления – при этом не должно быть заметных шумов.

Колеса. Вас ждет дальняя дорога, часто с неизвестным пунктом назначения, а старые стертые шины, да еще с грыжами – это то, что может отказать не когда-нибудь в перспективе, а в любой момент. Ведь велика вероятность, что старая резина имеет внутри немало заплат неизвестного качества. Также нехорошо, если у машины ржавые и гнутые колесные диски, поскольку они часто становятся причиной падения давления в шинах прямо во время движения. Да, и имейте в виду, что зимние шины – дополнительный плюс, ведь на них можно ездить и летом, и зимой.

Покупать для срочной эвакуации машину на плохих шинах можно только при условии, что есть возможность безотлагательно приобрести им замену.

Электричество. Проверьте работу всех электроприборов, даже необязательных в вашем путешествии. Если на подержанной машине какая-то одна электросистема продемонстрирует неполадки, значит есть вероятность, что будут сбоить и другие, в том числе более ответственные (из-за общих проблем, например, окисленных штекеров проводки). Найти хорошего автоэлектрика в незнакомой местности может оказаться непросто. Аккумулятор должен быть в хорошем состоянии, ведь вам придется подолгу стоять в пробках и часто запускать мотор, а это очень трудный режим для старой батареи.

Не стоит покупать

Есть несколько категорий автомобилей, на которых просто не стоит отправляться в эвакуацию.

После недавнего ремонта агрегатов. Согласно теории надежности после разборки и сборки любой механизм определенный срок имеет пониженную надежность

Согласно теории надежности после разборки и сборки любой механизм определенный срок имеет пониженную надежность С сомнительными документами без украинского техпаспорта . Особых придирок к бумагам на машину на блокпостах нет, но если такое произойдет – что вы будете делать с вещами и семьей без машины посреди чистого поля? На границе обязательно нужен техпаспорт

. Особых придирок к бумагам на машину на блокпостах нет, но если такое произойдет – что вы будете делать с вещами и семьей без машины посреди чистого поля? На границе обязательно нужен техпаспорт С проблемами запуска двигателя. По дороге на запад вам придется не раз стоять в очередях (блокпосты, АЗС, пробки,) и глушить двигатель по нескольку раз на 100 метров

По дороге на запад вам придется не раз стоять в очередях (блокпосты, АЗС, пробки,) и глушить двигатель по нескольку раз на 100 метров Автомобиль с малым клиренсом и колесами на низкопрофильных шинах.

Если вы планируете на приобретенном авто выехать за границу, не игнорируйте при выборе его внешний вид, в частности, целостность деталей и наличие трещин на лобовом стекле. К машинам беженцев из Украины пограничники сейчас претензий не предъявляют, но через некоторое время пребывания в чужой стране смятое крыло или разбитое стекло может стать проблемой.

Если не исключен вариант выезда за границу, при выборе автомобиля для беженцев желательно учесть тамошние требования к состоянию подвижного состава

Рекомендация “Авто 24”

При покупке автомобиля в военное время следует быть особенно бдительным, чтобы не нарваться на недобрых людей. Которые, например, продают чужую, "отжатую" у кого-то машину. Поэтому процесс выбора машины советуем начинать с оценки личности продавца – насколько он похож на искреннего и порядочного человека. В определенной степени подтвердить личность могут даже социальные сети или сайты объявлений, где проверенные продавцы имеют свои аккаунты.

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