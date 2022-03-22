Сила любой армии зависит от мобильности, поэтому настолько большая ставка делается на транспорт с соответствующими характеристиками. Чем же специальные армейские автомобили отличаются от гражданских аналогичного класса?

Современные армии передовых стран мира используют в основном специальные автомобили. Даже тогда, когда речь идет, скажем, о банальной перевозке таких прозаических грузов, как продукты, запчасти, стройматериалы, амуниция. Почему обычный коммерческий грузовик или легковушка в современной армии – редкость? А потому, что армейский автомобиль должен обладать целым набором особых качеств.

Военные автомобили давно уже создают по другой логике, чем машины для гражданского использования

Универсальность

В условиях мирного времени или в тылу это может быть грузовая машина, обслуживающая кухню. Но когда рядом прогремят первые взрывы, эту машину тут же отправят, скажем, подвозить снаряды к артбатарям. Поэтому все армейские машины стараюся делать универсальными – то есть, приспособленными для многих задач и различных условий.

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Проходимость

В развитых странах абсолютное большинство машин в войсках имеют повышенную проходимость – если это не полный привод, то как минимум трехосные и четырехосные грузовики с трансмиссией 6х4 или 8х4. Да, с точки зрения гражданского водителя оно вроде бы не очень рационально ездить по асфальтированным городским улицам на шестиколесных тягачах со всеми ведущими колесами. Но во время боевых действий эта же машина будет ездить напрямик по грязи и заснеженному полю – и к такому маршруту она должна быть всегда готова. Поэтому неудивительно, что командирские и другие разъездные (условно легковые) машины в армии непременно имеют привод 4х4.

Два подхода к теме легкого внедорожника: на одной платформе создали практичную машинку ЛуАЗ-969 для деревни и плавающий транспортер ТПК для поля боя.

В сравнении с гражданскими моделями военные хуже приспособлены к скоростному движению по автотрассам. В то же время многие из них имеют ходовую часть, позволяющую держать относительно высокую скорость по плохим доррога или по бездорожью.

Казалось бы, снаружи они почти одинаковы. Но из-за совершенной независимой подвески M151 MUTT (1959 – 1982 гг., справа) намного быстрее Willys MB (1941 – 1945 гг.) на бездорожье.

Выносливость

Военным автомобилям по факту не требуется долговечность (не путать с надежностью), ведь на войне машина может пойти "под списание" из-за физического уничтожения, а не из-за износа деталей. Так что на этом производитель может сэкономить средства, потратив их на обеспечение другой, действительно важной для армии характеристики – выносливости. Имеется в виду способность военной техники прощать чрезмерные нагрузки, небрежное обращение и эксплуатацию в неблагоприятных условиях. В этом и есть существенное отличие гражданской машины от армейской: рядовому семейному авто нужна именно надежность, а выносливость при нормальных условиях эксплуатации на втором или третьем месте.

Ремонтопригодноть

Из-за специфики своей работы военный автомобиль может выйти из строя в любой момент и в любом месте. И очень желательно на этом же месте его и справить. Поэтому – а также с целью удешевления – в большинстве случаев армейские автомобили не имеют слишком сложных, технологически непростых конструкций. Хотя некоторые богатые страны могут позволить себе и автоматические трансмиссии на армейских грузовиках, и композитные кабины, и замысловатые арочные шины.

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Показательно, что вопреки расхожему мнению, от электроники конструкторы военных машин не отказываются: например, на советских ЗИЛ-131 еще в 1980-е применялись электронные системы зажигания и реле генератора. Правда, сначала некоторые армейские модели все-таки имели под капотом дублирующий аварийный электромеханический (не электронный!) модуль, заменявший электронный блок в случае его выхода из строя.

На ситуационном уровне живучесть в армейской технике обеспечивают некоторые мелкие решения. Скажем, лобовое стекло из двух одинаковых половин (например УАЗ-469) позволяет в случае повреждения левой части переставить целую половинку перед водителем, чтобы он мог продолжить движение. На немецком DKW МUNGA конструкторы использовали два одинаковых ведущих моста – и передний, и задний, что тоже способствует облегчению ремонта.

Неприхотливость

Особые меры конструкторы принимают для того, чтобы создаваемые для войны автомобили меньше страдали от строгих условий эксплуатации. Часть грузовиков комплектуют так называемыми многотопливными двигателями, моторы, как правило, тихоходны, имеют низкую степень сжатия и не нуждаются в высококачественных маслах. В агрегатах нечасто встречаются узлы, требующие особого сервисного оборудования при обслуживании. Обратная сторона этого – относительно высокий расход топлива, низкая максимальная скорость (например, 75 км/ч для 5-тонного грузовика).

Способность работать на низкокачественных ГСМ – еще одна особенность техники для войны. Расплата за это – повышенный расход топлива и недолговечность

Особый разговор – способность армейского автомобиля сохраняться на длительной консервации. Поскольку большая часть такой техники держится на складах "про запас", важно, чтобы конструкционные материалы и детали систем не старели во время простоя: резина и пластики не трескались, рабочие жидкости не впитывали влагу, подшипники не ржавели и т.д.

Стандартизация

Некоторые непонятные посторонним людям особенности военного транспорта объясняются требованиями стандартизации. Министерства обороны развитых стран устанавливают нормы по характеристикам специальных автомобилей, чтобы проще их производить, применять, обслуживать и ремонтировать.

Кабина как наиболее универсальный элемент на армейских грузовиках часто является унифицированной и единственной для разных моделей. На фото КрАЗ-255 (СССР), М809 (США) и MAN HX (Германия)

Вследствие этого, например, большое количество американских военных грузовиков имеют почти одинаковый внешний вид. А все потому, что в машинах серии M традиционно используются стандартные для всей армии кабины – если вообще можно назвать кабиной это сооружение из нескольких плоских панелей. Такой же подход, скажем, и у компании MAN (Германия), еще с середины 1960-х имеющей единственную унифицированную кабину для нескольких линеек армейских машин Kat 1, HX, SX, FX.

Рекомендация “Авто 24”

Показательной иллюстрацией к вышеуказанным характеристикам армейского автомобиля есть один интересный момент: волонтеры, помогающие обеспечивать ВСУ транспортом, в первую очередь активно ищут не что иное, как классические полноприводные пикапы. Именно их воины используют и для транспортных задач, и как носитель тяжелого стрелкового вооружения. Да, это отнюдь не идеальная техника для поля боя и прифронтовых путей – но из машин гражданского назначения это, пожалуй, единственный приемлемый вариант.

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