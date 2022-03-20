В связи с боевыми действиями многим из нас придется ограничить себя в комфорте – в частности, обходиться без автомобиля. Но вообще без транспорта мы жить не можем, поэтому не лишним будет подготовить альтернативу нашим бензиновым ласточкам.

В период дорогостоящего и дефицитного горючего от многих поездок автомобилистам придется отказаться. Но ведь определенные виды транспортных задач все равно останутся: посетить кого-нибудь за пять – десять километров, привезти продукты бабушке или родителям, и в конце концов просто осуществить променад на природу для поддержания бодрости духа. В таких случаях может помочь “легкая кавалерия”, разобраться с которой мы сейчас попробуем.

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Велосипед

В особой презентации этот вид транспорта не нуждается, но позволим себе несколько советов по практичности. Многие из жителей крупных городов знакомы с велосипедом исключительно как с развлекательным снарядом, но ведь в качестве замены машине нужно несколько иное. Ищите велосипед с багажником (или двумя), крыльями над колесами и большим рулем, на который можно повесить пакет или сумку (сумки). Если веломашина у вас уже есть, попробуйте докупить для нее недостающие аксессуары.

Мы бы не рекомендовали покупать велобайк с большим количеством опций. Ведь у этого транспорта все “навороты” расположены снаружи и уязвимы в случае нештатных ситуаций, которые могут произойти в это неспокойное время. Также в условиях войны лучше использовать велосипед с вертикальной посадкой, которая дает водителю лучший обзор вокруг.

Велосипед во многих случаях хорошо заменяет автомобиль. Особенно, когда имеет соответствующую комплектацию. Наличие электропривода приближает этот вариант к идеалу.

Наконец, на порядок увеличивает мобильность велосипед, складывающийся и помещаемый в багажник машины – потому что его можно взять с собой в эвакуацию (например, в деревню, на дачу), чтобы и там иметь бесплатный подручный транспорт для локальных поездок. В какой-то мере заменяет складную конструкцию велосипед с легкосъемными колесами, но для него все равно нужно иметь очень большой багажник.

Электроскутер

Вполне самодостаточный транспорт, который при экономии бензина позволяет иметь “радиус действия” в десяток-другой километров, не крутя педали. Зависимость от электросети с точки зрения войны вокруг не так болезненна, как от бензина, ведь вероятность найти действующую электророзетку выше, чем АЗС с дешевым бензином.

Недостаток электроскутера в том, что предмет он недешевый, а главное – его нужно было прописать в своем гараже заранее, ведь теперь он не продается на каждом шагу.

Скутер с электроприводом позволяет оставаться мобильным при дефиците бензина, но стоит немало.

Электросамокат

Из всех видов миниатюрного электротранспорта – гироскутеры, гироборды, сегвеи – одноколейный самокат наиболее практичен для условий войны. Очень хорошо, что он питается общедоступной энергией – от первой попавшейся розетки, но с другой стороны, война может их обесточить ежеминутно.

Электросамокат во время боевых действий принесет не много пользы, но в более или менее тихом месте он может пригодиться.

Еще один изъян электросамоката – маленькие колеса большинства моделей, из-за чего он плохо чувствует себя на дороге, засыпанной камнями, сбитыми ветками, обломками бетона и кирпича. Грунтовая дорога для этих колесиков тоже чуждая стихия. Но в конце концов очень удобно, что практически каждый самокат помещается в багажнике машине.

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Тележка

Не кривитесь и не улыбайтесь – да, это примитивно, но все равно лучше, чем тащить десяток-другой килограмм чего-нибудь полезного на себе. Подобную двухколесную тележку можно найти почти в каждом сельском дворе. Ее можно катить с грузом на большое расстояние, даже если водитель имеет посредственную физическую подготовку.

Двухколесная тележка часто используется в приусадебном хозяйстве на селе. Некоторые из них несложно пристроить к велосипеду

Большое значение имеют колеса: чем они больше, тем легче катить этот транспорт. Еще больше облегчают дело пневматические шины, недаром на таких тележках часто используют колеса от мопедов или велосипедов. Кстати, некоторые подобные "двуколки" конструкторами и задумывались как прицеп к велосипеду.

Кравчучка

Воспетая в украинском фольклоре сумка с колесиками – элементарная вещь, но позволяет красиво выйти из ситуации, когда покупок или других вещей много, а сил и желания нести их на руках нет. Если у вас будет возможность выбора, обращайте внимание не на дизайн, а на колеса. Они, во-первых, должны быть как можно большими и крепкими, а во-вторых, очень желательны резиновые шины, чтобы тележка не огорчала вас тарахтением пластика по дороге.

Современные реинкарнации сумок-кравчучек имеют привлекательный вид и расширенный функционал.

Рекомендация “Авто 24”

Не стесняйтесь использовать альтернативный транспорт, который с позиций мирного времени казался бы вам архаизмом. И проявляйте фантазию – импровизированное транспортное средство можно сделать из неожиданных вещей. Например, ветки деревьев для кухонной печи можно привезти… на санках – даже если тянуть их придется по траве. А “кравчучку” для похода за запасом продуктов в магазин может заменить модный чемодан на крепких колесиках. Да и в конце концов тот же велосипед, даже не совсем исправный, может служить, так сказать, вьючным животным – на "рога" руля можно повесить пакеты и сумки, и катить велосипед, не напрягая собственных рук.

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