У зв’язку з бойовими діями багатьом з нас доведеться на час обмежити себе у комфорті – зокрема, обходитися без автомобіля. Але ж взагалі без транспорту ми жити не можемо, тож не зайвим буде підготувати альтернативу чотириколісному транспорту.

В період дорогого і дефіцитного пального від багатьох поїздок автомобілістам доведеться відмовитися. Але ж певні види транспортних завдань все одно залишаться: відвідати когось за п’ять – десять кілометрів, привезти продукти бабусі або батькам, та й врешті-решт просто здійснити променад на природу для підтримання бадьорості духу. В таких випадках може допомогти “легка кавалерія”, розібратися з якою ми зараз спробуємо.

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Велосипед

Особливої презентації цей вид транспорту не потребує, але дозволимо собі кілька порад щодо практичності. Багато хто з мешканців великих міст знайомий з велосипедом виключно як з розважальним знаряддям, але ж в якості заміни машині потрібне дещо інше. Шукайте велосипед з багажником (або двома), крилами над колесами та великим кермом, на який можна повішати пакет або сумку (сумки). Якщо веломашина у вас вже є, спробуйте купити для неї бажані аксесуари.

Ми б не радили купувати велобайк з великою кількістю опцій. Адже у цього транспорту всі “навороти” розташовані зовні і вразливі у випадку нештатних ситуацій, які можуть статися у цей неспокійний час. Також за умов війни краще використовувати велосипед з вертикальною посадкою, яка дає “водієві” кращий огляд навколо.

Велосипед у багатьох випадках непогано заміняє автомобіль. Особливо коли має відповідну комплектацію. Наявність електроприводу наближає цей варіант до ідеалу

Нарешті, на порядок збільшує мобільність велосипед, який складається і поміщається у багажник машини – бо його можна взяти з собою в евакуацію (наприклад, у село, на дачу), щоб і там мати безкоштовний підручний транспорт для локальних поїздок. Певною мірою замінює складну конструкцію велосипед з легкознімними колесами, але для нього все одно треба мати великий багажник.

Електроскутер

Цілком самодостатній транспорт, який за умов економії бензину дозволяє мати “радіус дії” в десяток-другий кілометрів, не крутячи педалі. Залежність від електромережі з точки зору війни навколо не така болюча, як від бензину, адже ймовірність знайти діючу електророзетку вища, ніж АЗС з дешевим бензином.

Недолік електроскутера у тому, що штука це недешева, а головне – її треба було прописати у своєму гаражі заздалегідь, адже тепер на кожному кроці вона не продається.

Скутер з електроприводом дає змогу залишатися мобільним за умов дефіциту бензину, але сам коштує чимало

Електросамокат

З усіх видів мініатюрного електротранспорту – гіроскутери, гіроборди, сігвеї – одноколійний самокат найбільш практичний для умов війни. Дуже добре, що він живиться загальнодоступною енергією – від першої-ліпшої розетки, але з іншого боку, війна може їх знеструмити щохвилини.

Електросамокат під час бойових дій дає невелику користь, але у більш-менш тихому місці він може стати в нагоді

Ще одна вада електросамоката – маленькі колеса більшості моделей, через що він погано почувається на дорозі, засипаній камінням, гілками, уламками бетону та цегли. Грунтова дорога для цих коліщат – теж чужа стихія. Нарешті, дуже зручно, що майже кожен самокат вміщується у багажнику машині.

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Возик

Не кривіться і не посміхайтеся – так, це примітивно, але все одно краще, ніж тягнути десяток-другий кілограмів чогось корисного на собі. Подібний двоколісний візок можна знайти майже у кожному сільському подвір’ї. Його можна котити з вантажем на велику відстань, навіть якщо “водій” має посередню фізичну підготовку.

Двоколісний візок часто використовується у приватних господарствах на селі. Деякі з них можна прилаштувати до велосипеда

Величезне значення мають колеса: чим вони більші, тим легше котити цей транспорт. Ще більше полегшують справу пневматичні шини, недаремно на таких візках часто використовують колеса від мопедів або велосипедів. До речі, деякі подібні “двоколки” конструкторами і замислювалися як причеп до велосипеда.

Кравчучка

Оспівана в українському фольклорі сумка з коліщатками – елементарна річ, але вона дозволяє красиво вийти з ситуації, коли покупок або інших речей багато, а сил та бажання нести їх на руках немає. Якщо у вас буде можливість вибору, звертайте увагу не на дизайн оформлення, а на колеса. Вони, по-перше, повинні бути якомога більшими і міцними, а по-друге, дуже бажані гумові шини, щоб візок не засмучував вас торохтінням пластику по дорозі.

Сучасні реінкарнації сумок-кравчучок мають привабливий вигляд і розширений функціонал

Рекомендація “Авто 24”

Не соромтеся використовувати альтернативний транспорт, байдуже, що з позицій мирного часу він здавався б вам архаїзмом. І проявляйте фантазію – імпровізований транспортний засіб можна зробити з несподіваних речей. Наприклад, важку дровеняку для кухонної пічки можна привезти… на санчатах – навіть якщо тягнути їх доведеться по траві. А кравчучку для походу за запасом продуктів в магазин може замінити модна валіза на міцних коліщатках. Та й врешті-решт той самий велосипед, навіть не зовсім справний, може правити за, так би мовити, в'ючну тварину – на “роги” руля можна навішати пакети та сумки і котити його, не напружуючи власних рук.

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