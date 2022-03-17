Во время войны даже гражданскому нужны совсем не те автомобили, которые ценились в мирное время.

Отметим, что будем здесь говорить не о транспорте для разведывательных рейдов или для эвакуации раненых, а именно о практичной машине "на каждый день". Попробуем дать несколько советов по выбору авто с точки зрения приспособленности к повседневной эксплуатации в условиях, когда автосервис ограничен, дороги разбиты, а горючее сомнительного качества.

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Кузов

Учитывая, что при нынешних условиях может понадобиться перевезти что-то неожиданное – дрова, мебель, цемент, печь-буржуйку и прочее – кузов желательно иметь как можно более универсальный. Лучшим был бы универсал с высокой крышей (по-народному – “пирожок” или “каблучок”) со складными сиденьями, но такая архитектура для многих автомобилистов может казаться слишком утилитарной. Так что классический универсал будет более приемлемым решением. Хэтчбек или лифтбек из-за меньшего внутреннего пространства не так практичны, но все же в этом плане лучше седана.

Во время войны не всегда можно воспользоваться услугами профессиональных перевозчиков, так что в этот период стоит покупать максимально практичный автомобиль

Должны уточнить, что многие кроссоверы, хотя и имеют фактически кузов типа универсал, на самом деле не отличаются большим полезным объемом внутри. Потому что под днищем салона и багажника часто размещены большие "запаски", агрегаты полного привода, сложные выхлопные системы и хитрые подвески.

И еще один сугубо военный нюанс, который следует учитывать тем, кто собирается передвигаться между населенными пунктами. Из опыта первых дней войны известно, что на блокпостах почти всегда останавливают и придирчиво досматривают металлические фургоны без окон. По этой же причине нельзя считать преимуществом тонировку стекол в машине – когда военные не видят, кто и что находится в салоне, они воспринимают такое транспортное средство как угрожающий объект.

Если ты волонтер

Относительно типа кузова отдельно следует говорить о таком предназначении автомобиля, как волонтерская деятельность. Людям, помогающим армии и терробороне, часто приходится перевозить объемные грузы, в том числе в стороне от асфальтовых трасс.

Для перевозки объемных грузов в стране, где идут военные действия, хорошо подойдет микроавтобус. Но его содержание дороже семейных минивэнов

Пожалуй, на первом месте по практичности для волонтеров будет минивэн. Если для рядовых граждан этот тип кузова имеет такой недостаток, как повышенное внимание со стороны дежурных на блокпостах, то для волонтеров и военных это не столь существенно. Правда, нужно учесть, что более или менее крупные вены – это уже категория "бусов", то есть коммерческий транспорт, содержание которого обходится дороже легких семейных "однообъемников".

Преимущества пикапа – в запасе прочности и проходимости. Также в его активе – возможность перевозить нечто громоздкое

Пикап в его первоначальном виде, с открытым кузовом без кунга-канопи, мы не рекомендовали рядовым владельцам – из-за незащищенности груза. Но этот минус нивелируется, когда таким автомобилем будут пользоваться волонтеры и военные. К преимуществам пикапов, кроме хорошего запаса прочности, следует добавить высокую проходимость, ведь почти все машины этого класса в Украине имеют серьезную трансмиссию 4х4.

Наконец, между "бусами" и пикапами есть промежуточное звено – большие рамные внедорожники. Они менее универсальны с точки зрения перевозки грузов, поскольку имеют несколько ограниченное пространство в кузове. Но вместо этого предоставляют больше комфорта пассажирам, а главное, могут с большой средней скоростью двигаться по пересеченной местности. Относительно затрат на содержание они так же не очень дешевы, но есть задачи, которые могут выполнять только машины этого класса. При покупке большого внедорожника с рук рекомендуем хорошо присматриваться к его состоянию, в первую очередь к силовому агрегату, ведь ремонтировать эти двигатели и трансмиссии непросто, долго и недешево.

Двигатель

Главное, чтобы мотор был исправен и не требовал в ближайшее время серьезного ремонта. Если предполагается интенсивная эксплуатация, лучше выбирать максимально простую версию – без турбонаддува, непосредственного впрыска бензина, изменений фаз газораспределения. Эти системы обеспечивают характеристики, не имеющие большого значения в суровых условиях войны.

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Как ни странно, для многих случаев идеальным будет старый добрый карбюраторный мотор, который можно обслуживать с одной отверткой, без мотор-тестеров и программного обеспечения. Правда, если вы с техникой "на вы" и сами под капот не полезете, лучше уж выбирать инжекторный агрегат – мастера по его обслуживанию найти сегодня легче, чем хорошего карбюраторщика.

Многолитровый агрегат с кучей высокотехнологичных систем – не лучший выбор для эксплуатации во время войны. То же самое и с даунсайзинговыми наддувными моторчиками.

Вид топлива

Что касается вида топлива – вопрос личных симпатий. Но имейте в виду, что современные дизели очень уязвимы к качеству горючего, и если вы думаете, что хотя бы иногда заправляетесь с танков и БТР-ов, то о надежности вашего дизельного транспорта можно забыть. В то же время бензиновая машина с установленным ГБО имеет вдвое больше шансов быть заправленной при дефиците горючего – и соответственно вдвое больший запас хода после заправки обоих баков.

Ходовая часть

В период, когда дороги не ремонтируются, а разрушаются, больше всего смысла будет иметь автомобиль с большим клиренсом и большими колесами на шинах высокого профиля. От разного рода пневмоподвесок и систем поддержания клиренса лучше отказаться, поскольку это уязвимое место с точки зрения надежности и ремонта. Обратите внимание на состояние подвески, ведь некоторые многорычажные конструкции (типичные не только для премиум-класса, но и для топовых комплектаций семейных легковушек) очень недешевы в ремонте и требуют относительно редких запчастей.

Когда в стране война, "на каждый день" лучше выбирать машину с более-менее большим клиренсом и энергоемкой подвеской

Если машина, которую вы облюбовали, обута в зимнюю резину – считайте это плюсом. Зимний протектор имеет рисунок, более пригодный к езде по грунту и грязи, а это может понадобиться, например, для объезда разбитого участка асфальта по полю.

Трансмиссия

С точки зрения ограниченного доступа к сервису лучше иметь машину с простенькой механической коробкой передач. С ней, кстати, легче выбираться из грязи и снега. Но если машина "свежая" и к трансмиссии в движении претензий нет, АКП тоже вполне приемлема.

Пробки и тянучки вряд ли угрожают водителям во время войны, поэтому искать машину обязательно с АКП не стоит. Обслуживать ее труднее и дороже

Отдельный разговор по поводу полного привода. Да, он повышает проходимость на грунтовой дороге – когда она мокрая или заснеженная. Тем не менее мы бы не советовали мирным жителям в военное время много путешествовать по проселкам: это может быть расценено военными как попытка объехать блокпосты или другие уловки с соответствующими выводами. Кроме того, у большинства моделей трансмиссия 4х4 заметно увеличивает расход топлива (+ около 0,5 л/100 км) – этот фактор при нынешних условиях тоже не последний.

Рекомендация “Авто 24”

Мы не призываем читателей немедленно менять свои комфортные и безопасные семейные легковушки на агрессивные пикапы и кроссоверы с большими колесами. Сейчас мы искренне надеемся, что после нашей победы на наших дорогах снова окажутся более привычные хэтчбеки, седаны и паркетники. Но если сегодня кому-то необходима машина для насущных нужд, лучше выбирать ее с оглядкой на вышеназванные критерии.

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