В скором времени Украина может получить в свое распоряжение самые лучшие образцы современных артиллерийских систем – немецкие самоходки Panzerhaubitze 2000. К созданию которых, между прочим, имела отношение известная автомобилистам компания Porsche. И хотя закончилось это для нее не так, как хотелось, машина получилась очень интересная.

Panzerhaubitze 2000 или PzH 2000 в переводе с немецкого означает бронированная гаубица, а красивая цифра намекает на широкие перспективы изделия в ХХI веке. Ведь создавать эту артсистему начали еще в середине 1980-х, когда миллениум и весь последующий век казался чем-то далеким и прекрасным.

Военные эксперты считают PzH 2000, созданную в конце ХХ века, эталонной для наших дней по комплексу характеристик

Новое вооружение для бундесвера создавали на конкурсной основе: за дело взялись две группы компаний, в одну из которых вместе с Krauss-Maffei и KUKA входила знаменитая Porsche. (Кстати, KUKA также имеет отношение к автопрому, но об этом в следующий раз).

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Показательно, что заказчик выставил конструкторам только два ключевых условия: использование универсального орудийного ствола 155-миллиметрового "натовского" стандарта и переднемоторной компоновки боевой машины.

К 1991 году были готовы оба проекта. После тщательной оценки комиссия признала один лучшим с точки зрения скорости и проходимости, второй – лучшим с точки зрения артиллерии. Не стоит долго думать, в каком проекте работала Porsche и другие "автомобилисты" - конечно, в том, где создали лучшую "ходовку".

PzH 2000 базируется на шасси массового танка Leopard-1. Компоновка классическая для САУ – с передним расположением силового агрегата

Но генералы выбрали другой проект, поскольку заказывали они хоть и самоходную, но пушку. И утвержденный вариант самоходки действительно получился удачным. Впечатляют именно артиллерийские характеристики, например, орудие может выпустить три снаряда за 9 секунд! При весе снаряда свыше 40 кг такая быстрострельность впечатляет. Весь секрет в совершенстве автоматики механизма зарядки, который также позволяет при необходимости сократить экипаж до двух человек – хотя в штате PzH 2000 воюет пятеро артиллеристов.

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Как и положено любому современному тяжелому вооружению, гаубица может работать не только самостоятельно, но и в единой тактической системе управления артогнем. Орудие может работать как собственно пушка, так и в качестве пусковой установки для реактивных боеприпасов, так что дальнобойность системы достигает 30 км.

Как и любая гаубица, PzH 2000 может вести огонь с закрытых позиций. Также она может работать как часть единой системы управления огнем.

Ходовую часть Panzerhaubitze 2000 взяли у проверенного временем немецкого танка Leopard-1, с ней 55-тонная самоходка развивает 45 км/ч на бездорожье и целых 60 км/ч на шоссе. Хотя понятно, что своим ходом на далекое расстояние такие ценные машины ездят редко, ведь для этого есть транспортеры-трейлеры на автомобильном ходу.

Цена на PzH 2000 сейчас действительно немаленькая. Есть такая информация от наших немецких коллег: за 100 экземпляров Panzerhaubitze в комплекте с боеприпасами, ЗИП и учебными тренажерами немцы просят сегодня 1,7 миллиарда евро. То есть однас тоит 15-17 млн евро.

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