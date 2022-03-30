Війна показала, наскільки беззахисними є наші автомобілі: іноді буває достатньо далекого розриву, щоб машина вийшла з ладу, залишивши вас без транспорту, а то й без засобу евакуації. Тож як захистити машину від обстрілу?

Відповідь буде проста і сувора: ніяк. Якщо сучасні боєприпаси плавлять танкову броню, то чого ми хочемо від легкових автомобілів? Проте, хоча гарантувати абсолютний захист від уражень ніхто не візьметься, далеко не кожен обстріл має максимальний вплив. Вибух може бути, наприклад, далеким, відділеним масивною спорудою або рельєфом, або це може бути особливий снаряд (ракета), не призначений для ураження об’єктів на поверхні землі.

Отже, шанси зберегти машину від фатальних ушкоджень є – і за грамотного підходу їх можна збільшити. Поговоримо про це.

Читайте також: Машину на зберігання: як законсервувати авто на час війни

Що страждає під вогнем

Легковий автомобіль вразливий до всіх видів ушкоджень, які завдає сучасна зброя – навіть якщо її застосування не було спрямоване саме на даний автомобіль. Але дуже часто ушкодження припадають на не важливі з точки зору живучості частини авто. Адже життєво важливі агрегати і системи сучасного легковика зазвичай розташовані скупчено, в першу чергу у передній частині.

Вибухова хвиля. Все залежить від того, наскільки далеко стався вибух і якої сили снаряд (ракета) прилетів. Потужний удар спресованого повітря вибиває в машині будь-яке скло, але при відносно слабкому вибухові зберігається геометрія віконних прорізів. Від ударної хвилі зминаються як мінімум поверхневі панелі кузову, але геометрія його несучої конструкції при цьому пошкоджується не завжди. Якщо ударна хвиля буде дуже потужна, автівку швидше за все відкине усю разом – і тоді кузов отримує пошкодження від тієї перешкоди, об яку машина зупиниться.

Удар вибуховою хвилею: вікна втрачені, а вдавлені зовнішні панелі дверей облягають силовий каркас дверей. Але фатальних ушкоджень немає

Уламки та кулі. Уламки (осколки) будь-якого боєприпасу (не говорячи вже про кулі) пробивають метал зовнішніх панелей автомобіля. Залишені ними отвори доволі важко усувати, але поки триває війна, водіям цікавіше, чи зберегла машина працездатність. У цьому плані фатальні травми також може нанести будь-який осколок, що влучив у підкапотний простір. Влучення у решту частини кузову – лотерея з великими шансами на виграш: для створення серйозної проблеми треба щоб був перебитий або відповідальний джгут дротів, або паливопровід, або трубка гідроприводу гальм.

Уламки легко пробивають не лише зовнішні панелі автомобіля, а й силові елементи кузова.

Як не дивно, паливний бак страждає не так часто, як могло б здаватися; певно, дається взнаки його низьке розташування у більшості моделей та мала площа у вертикальному перетині (бак плаский і лежить під сидінням).

Де ховати машину від обстрілів

Досвід першого місяця війни дозволив зробити певні висновки щодо збереження автомобіля. Інформація невтішна для автовласників, але вона корисна для тих, до кого хвиля бомбардувань ще не докотилася.

Металевий гараж – не надійний захист для авто. Єдине, від чого він захищає – уламки цегли та штукатурки.

Ворота не є надійним захистом. Машину треба ставити капотом у глибину боксу.

Дах надійного гаража має бути зі стандартних залізобетонних плит. Решта перекрить пробивається осколками. З іншого боку, якщо слабкі стіни зруйнує вибух, плити вагою близько тони кожна впадуть на машину.

Вікно у гаражі суттєво знижує його захисну функцію. Вибухова хвиля вибиває скло і раму, їхні уламки разом з крамом з гаражних полиць додають ушкоджень машині.

Цегляний паркан у певній мірі може служити захистом.

Бетонний “європаркан” затримує дрібні осколки, але не витримує навіть легкої вибухової хвилі. Його перевага у тому, що він майже не розлітається на великі уламки – принаймні ті вироби, що мають всередині арматуру.

Навіть у цегляному гаражі автомобілю не гарантований абсолютний захист від недалекого вибуху. Тим більше, дах не був залізобетонним. Але в цілому машина збереглася.

Читайте також: Автомобіль після обстрілу: які пошкодження безнадійні та автомобіль варто покинути

Найкращий захист

Виходить, найкращим сховищем для автомобіля на випадок обстрілів буде підземний гараж. Для класичного гаража на поверхні вирішальним буде його фізична міцність. Чим товстішими будуть стіни, тим більшої сили вибух споруда витримає. Осколки бомб, ракет та снарядів машині, захованій у цегляному гаражі з ЗБВ-перекриттям, теж не страшні.

Клеми акумулятора машини на час стоянки під обстрілами краще знімати, а кількість пального у баку принципового значення не має.

Запарковані у дворах багатоповерхівок авто страждають не лише від прямого ураження боєприпасами, а й від уламків будівель.

У дворі

Чи варто захищати машину, що стоїть просто неба, укриваючи її чимось зовні? Певний сенс у цьому є, але це буде захист фактично не від зброї, а від дрібних уламків будівель. Листи фанери, дерев’яні щити, фрагменти дерев’яних меблів в першу чергу будуть корисні у дворах багатоповерхівок, з яких на запарковані машини при обстрілах сиплеться подрібнене оздоблення фасаду та деталі балконів. Від подібних ушкоджень можна спробувати захистити і вікна машини, в першу чергу – лобове.

Найцінніші автомобілі власникам варто заховати від обстрілів у підземні паркінги. Це один з найнадійніших варіантів

Читайте також: Якщо немає каністри: де зберігати бензин

Проте, майте не увазі, що вибухова хвиля має “двосторонню” дію і важкий лист, скажімо, ДВП після вибуху обов’язково відлетить вбік і пошкодить щось поряд.

В будь-якому випадку, захищати варто в першу чергу ту частину авто, де розташовано двигун і трансмісія – тобто у більшості сучасних машин це передок. Коли вже так, то щоб машина залишилася на ходу, капот треба вкривати з чотирьох сторін: лівого і правого боків, перед радіатором і згори.

Мародери

Є ще одна небезпека для автомобіля, залишеного без нагляду власника в умовах війни: лихі люди, які використовують бойові дії у корисних цілях. Машина, залишена у найнадійнішому гаражі, за відсутності господарів з великою ймовірністю може стати жертвою мародерів.

Машина на фото не прийняла жодної кулі або уламка, усі ураження – від будматеріалів та вибухової хвилі

Якщо це будуть солдати ворожої армії, то їх найчастіше буде цікавити не весь автомобіль, а дрібні коштовні речі. В грабіжників у цивільному, крім того, можуть бути інші інтереси: шини (у тому числі ті, що стоять на машині), акумулятор, пальне, дитяче автокрісло, навіть фари та задні ліхтарі. Мародери, не обмежені у часі, не пошкодують зусиль на злам замків та демонтаж деталей. Тож краще не влаштовувати їм додаткових перешкод, якщо вони вже потрапили у ваш гараж, щоб вони завдали машині менше пошкоджень.

Не зачиняйте двері машини на замки

Не влаштовуйте крадіям пасток – це лише роздратує їх та спровокує на помсту.

Пальне краще тримати окремо від машини – щоб вам не пробили знизу бак у спробі злити бензин чи дизпаливо.

Сховайте особливо цінні речі (другий комплект шин, запчастини, АКБ, електронні гаджети) – наприклад, в оглядову яму або льох.

У багатьох з нас гараж править також і за комору для зберігання громіздких речей, яким не знайшлося місця у квартирі. Цінні домашні речі, які зберігаються у гаражі – велосипед, дитячу коляску, побутову техніку – можна частково розукомплектувати, переховавши демонтовані деталі. Адже велосипед без колеса чи мікрохвильовка без дверцят або дроту живлення зацікавить крадія в останню чергу.

Гараж у підвалі будинку: тут машини захищені і від вибухової хвилі, і від куль з осколками. Єдина небезпека – пряме влучання ракети чи снаряда

Рекомендація “Авто 24”

Якщо у вас є час на підготовку зустрічі з війною, прийміть рішення щодо вашої машини: чи вона становить для вас цінність як такий собі капітал, чи вона потрібна вам як транспортний засіб. І відповідно, або завчасно евакуюйте її в безпечне місце, або тримайте при собі, щоб вона, можливо могла врятувати вам життя – але ж з відповідними ризиками. Можливо, буде сенс справді відправити дорогу автівку в тил або в супернадійне сховище, а на випадок термінової евакуації тримати біля себе якісь простенький транспорт, не такий вразливий та не настільки цінний.

Читайте також: Терміново купуємо авто для евакуації – на що дивитись