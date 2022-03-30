Война показала, насколько беззащитны наши автомобили: иногда бывает достаточно далекого взрыва, чтобы машина вышла из строя, оставив вас без транспорта, а то и без средства эвакуации. Как защитить машину от обстрела?

Ответ будет прост и суров: никак. Если современные боеприпасы плавят танковую броню, чего мы хотим от легковых автомобилей? Однако, хотя гарантировать абсолютную защиту от поражения никто не возьмется, далеко не каждый обстрел оказывает максимальное воздействие. Взрыв может быть, например, дальним, отделенным массивным сооружением либо рельефом или это может быть особый снаряд (ракета), не предназначенный для поражения объектов на поверхности земли.

Следовательно, шансы уберечь машину от фатальных повреждений есть – и при грамотном подходе их можно увеличить. Поговорим об этом.

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Что страдает под огнем

Легковой автомобиль уязвим ко всем видам поражения, которые наносит современное оружие – даже если его применение не было направлено именно на данный автомобиль. Но очень часто повреждения приходятся на не важные с точки зрения живучести части авто. Ведь жизненно важные агрегаты и системы современной легковушки обычно расположены скучено, в первую очередь в передней части.

Взрывная волна. Все зависит от того, как далеко произошел взрыв и какой силы снаряд (ракета) прилетел. Мощный удар спрессованного воздуха выбивает в машине любое стекло, но при относительно слабом взрыве сохраняется геометрия оконных проемов. От ударной волны сминаются как минимум наружные панели кузова, но геометрия его несущей конструкции при этом повреждается не всегда. Если ударная волна будет очень мощная, машину, скорее всего, отбросит всю целиком – и тогда кузов получает повреждения от того препятствия, о которое машина остановится.

Удар взрывной волной: окна утрачены, а вдавленные наружные панели дверей облегают скелет силового каркаса дверей. Но фатальных повреждений нет

Осколки и пули. Осколки любого боеприпаса (не говоря уже о пулях) пробивают металл наружных панелей автомобиля. Оставленные ими отверстия довольно трудно устранять, но пока идет война, водителям интереснее, сохранила ли машина работоспособность. В этом плане роковые травмы также может нанести любой осколок, попавший в подкапотное пространство. Попадание в прочие части кузова – лотерея с большими шансами на выигрыш: для создания серьезной проблемы нужно, чтобы был перебит или ответственный жгут проводов, или топливопровод, или трубка гидропривода тормозов.

Осколки легко пробивают не только лишь наружные панели автомобиля, но и силовые элементы кузова.

Как ни странно, топливный бак страдает не так часто, как могло бы казаться; вероятно, сказывается его низкое расположение в большинстве моделей и малая площадь в вертикальном сечении (бак плоский и лежит под сиденьем).

Где прятать машину от обстрелов

Опыт первого месяца войны позволил сделать некоторые выводы о сохранности автомобиля. Информация малоутешительна для автовладельцев, но все же полезна для тех, до кого волна бомбардировок еще не докатилась.

Металлический гараж не считается защитой для авто. Единственное, от чего он защищает – обломки кирпича и штукатурки.

Ворота гаража не являются надежной защитой. Машину нужно ставить капотом в глубину бокса.

Крыша надежного гаража должна состоять из стандартных железобетонных плит. Остальные перекрытия пробиваются осколками. Кроме того, если слабые стены разрушит взрывом, плиты весом около тонны каждая сползут на машину.

Окно в гараже существенно снижает его защитную функцию. Взрывная волна выбивает стекла и раму, их обломки вместе с имуществом с гаражных полок добавляют повреждения машине.

Кирпичный забор в определенной степени может служить защитой.

Бетонный еврозабор задерживает мелкие осколки, но не выдерживает даже несильной взрывной волны. Его преимущество в том, что он почти не разлетается на большие обломки – по крайней мере, изделия, имеющие внутри арматуру.

Даже в кирпичном гараже автомобилю не гарантирована абсолютная защита от недалекого взрыва. Крыша на фото не была железобетонной, но в целом машина сохранилась.

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Лучшая защита

Выходит, лучшим хранилищем для автомобиля на случай обстрелов будет подземный гараж. Для классического гаража на поверхности решающей будет его физическая прочность. Чем толще будут стены, тем большей силы взрыв сооружение выдержит. Осколки бомб, ракет и снарядов машине, спрятанной в кирпичном гараже с ЖБИ-перекрытием, тоже не страшны.

Клеммы аккумулятора машины во время стоянки под обстрелами лучше снимать, а количество горючего в баке принципиального значения не имеет.

Запаркованные во дворах многоэтажек авто страдают не только от прямого поражения боеприпасами, но и от обломков построек.

Во дворе

Стоит ли защищать стоящую под открытым небом машину, укрывая ее чем-то снаружи? Определенный смысл в этом есть, но это будет защита практически не от оружия, а от небольших обломков зданий. Листы фанеры, деревянные щиты, фрагменты деревянной мебели в первую очередь будут полезны во дворах многоэтажек, из которых на запаркованные машины при обстрелах сыпется измельченная отделка фасада и детали балконов. От подобных повреждений можно попытаться оградить и окна машины, в первую очередь – лобовое.

Самые ценные автомобили владельцам стоит спрятать от обстрелов в подземные паркинги – это один из самых надежных вариантов

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Однако, имейте в виду, что взрывная волна имеет "двухстороннее" действие и, скажем, тяжелый лист ДВП после взрыва обязательно улетит в сторону и повредит что-то рядом.

В любом случае, защищать следует в первую очередь ту часть авто, где расположены двигатель и трансмиссия – то есть у большинства современных машин это передок. Если уж так, то чтобы машина осталась на ходу, капот нужно укрывать с четырех сторон: левой и правой сторон, перед радиатором и сверху.

Мародеры

Есть еще одна опасность для автомобиля, оставленного без присмотра владельца в условиях войны: недобрые люди, использующие боевые действия в корыстных целях. Машина, оставленная в самом надежном гараже, в отсутствие хозяев с большой вероятностью может стать жертвой мародеров.

Машина на фото не приняла ни одной пули или осколка, все поражения – от стройматериалов и взрывной волны

Если это будут солдаты вражеской армии, то их зачастую интересует не весь автомобиль, а мелкие ценные вещи. У грабителей в штатском кроме того могут быть другие интересы: шины (в том числе стоящие на машине), аккумулятор, горючее, детское автокресло, даже фары и задние фонари. Мародеры, не ограниченные во времени, не пожалеют усилий на слом замков и демонтаж деталей. Поэтому лучше не устраивать им дополнительные препятствия, если они уже попали в ваш гараж - чтобы они нанесли машине меньше повреждений.

Не закрывайте дверь машины на замки.

Не устраивайте ворам ловушек – это только раздражает их и спровоцирует на месть.

Топливо лучше держать отдельно от машины – чтобы вам не пробили снизу бак в попытке слить бензин или дизтопливо.

Спрячьте особо ценные вещи (второй комплект шин, запчасти, АКБ, электронные гаджеты) – например, в смотровую яму или погреб.

У многих из нас гараж служит также и кладовой для хранения громоздких вещей, которым не нашлось места в квартире. Ценные домашние вещи, хранящиеся в гараже – велосипед, детскую коляску, бытовую технику – можно частично разукомплектовать, спрятав демонтированные детали. Ведь велосипед без колеса или микроволновка без дверцы или провода питания заинтересует вора в последнюю очередь.

Гараж в подвале: здесь машины защищены и от взрывной волны, и от пуль с осколками. Единственная опасность – прямое попадание ракеты или снаряда

Рекомендация “Авто 24”

Если у вас есть время на подготовку встречи с войной, примите решение относительно вашей машины: является ли она ценностью как некий капитал, или она нужна вам как транспортное средство. И соответственно, либо заблаговременно эвакуируйте ее в безопасное место, либо держите при себе, чтобы она, возможно, могла спасти вам жизнь – но с соответствующими рисками. Возможно, будет смысл действительно отправить дорогое авто в тыл или в супернадежное хранилище, а на случай срочной эвакуации держать возле себя какой-нибудь простенький транспорт, не столь уязвимый и не столь ценный.

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