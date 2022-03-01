Покидая дом на время боевых действий в своем регионе, некоторым автовладельцам приходится оставлять свой автомобиль на более или менее продолжительное время в состоянии бездействия. К этому машину лучше подготовить, в том числе с точки зрения военной опасности.

Опасностей, угрожающих оставленной в зоне боевых действий машине, несколько – это и попадание осколков и пуль, и технические причины, и непогода, и злоумышленники-мародеры. Во многом результат "хранения" зависит от места – будет стоять машина на парковке или во дворе под открытым небом или в надежном крепком гараже.

В условиях войны машину лучше оставлять на долгое хранение в гараже – так будет надежнее с точки зрения защиты от повреждений при обстрелах.

Конечно, капитальный гараж – лучший вариант, поскольку такое сооружение защитит машину не только от непогоды, но и от случайных пуль и осколков. Многие из которых, кстати, легко пробивают обычные металлические ворота – поэтому рекомендуется автомобиль ставить к воротам самой дешевой частью – багажником.

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Аккумулятор. Поскольку период, на который вы покидаете авто, отправляясь в эвакуацию, неизвестен, АКБ лучше отключить во избежание возможного короткого замыкания и пожара. Включенная охранная система смысла в этом случае не имеет, поэтому АКБ можно даже демонтировать и хранить в отдельном месте;

Колеса. Накачайте шины, можно даже с превышением рекомендуемого давления – со временем колеса спустят, а чем больше будет покрышка стоять со смятым бортом, тем сильнее деформируется ее каркас. В идеале – поставить машину на колодки, чтобы колеса оказались в воздухе. Хорошо, если вам удастся переобуть машину в старую резину, которая удешевит авто в глазах возможных мародеров;

Со временем колеса спускают, а шины от длительного пребывания в таком состоянии теряют правильную форму каркаса.

Салон. Заберите все из салона, особенно признаки наличия в нем ценных вещей: кронштейны гаджетов, зарядки, футляры от очков и т.д. Проверьте, чтобы в машине не осталось жидкостей, которые могут замерзнуть в мороз и разорвать свою тару;

Двери. Если машина будет стоять в гараже, не закрывайте ее на замки: если в ваше отсутствие автомобиль захотят украсть профессионалы, все равно украдут. А мелкие мародеры, желая всего лишь пошарить в бардачке и багажнике, вынуждены будут нанести запертым дверям тяжелые повреждения – согнут металл, сломают замки, побьют окна;

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Аксессуары. Если есть возможность, заберите из машины все дорогостоящее оборудование – например, детское кресло, инструменты, колпаки, качественные коврики, дополнительные мониторы, зеркало со встроенным регистратором, отдельные компоненты “продвинутой” аудиосистемы. Иногда именно наличие многочисленного оборудования может стать окончательным фактором, который повлияет на решение преступников украсть именно вашу машину;

Горючее. Не оставляйте в баке много топлива – во-первых, на нем угонщик может далеко заехать, во-вторых, горючее может стать причиной большого пожара. Было бы хорошо залить в бак порцию препарата, который удаляет воду – это сохранит топливную систему от коррозии;

Влага опасна не только для металлического бака: она провоцирует коррозию и в других местах топливной системы. К тому же вода перемерзает в трубопроводах и останавливает мотор.

Животные. Если гаража нет, машину нельзя оставлять под деревом, где базируются птицы – их химически агрессивный помет может испортить краску на кузове. А грызунов следует бояться как владельцам гаража, так и безгаражным – мыши и крысы любят грызть некоторые виды пластиков и изоляцию проводов. Последнее "лакомство" особенно опасно для автомобилиста, поскольку приводит к короткому замыканию и пожару – если не сразу после подключения аккумулятора, так при включении определенных потребителей.

Еще один совет по локации: место хранения должно быть сухим. Во влажной атмосфере оставленный автомобиль ржавеет с особой скоростью, ведь он не двигается и его полости не могут просушиться набегающим потоком воздуха. Если это гараж, в нем необходима эффективная приточная вентиляция, если открытая площадка или навес – рядом не должно быть луж, ручьев, низины со прудом и т.д.

Рекомендация “Авто 24”

Перед тем, как оставить машину, сделайте для себя ее фото – не дай Бог, но это может пригодиться при ее розыске, если за ваше отсутствие с машиной что-нибудь произойдет. И конечно, не оставляйте документы на автомобиль в нем или там, где их смогут найти лихие люди.

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