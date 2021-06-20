Бережное отношение к автомобилю предполагает наличие над ним хотя бы какой-нибудь крыши. Самый простой вариант – навес, дополнительное преимущество которого в том, что его можно сделать своими руками.

Современный автомобиль может без проблем “жить” под открытым небом. Но все-таки будет лучше, если машину летом не будет палить беспощадное солнце, а зимой не будет укрывать толстым слоем снег.

При желании навес для автомобиля можно превратить в украшение усадьбы

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Такую защиту для автомобиля, как навес, действительно вполне реально соорудить своими руками. Но сначала надо окончательно понять, действительно ли вам нужен именно навес. Альтернативой ему может быть гараж, перед которым, однако, навес имеет несколько преимуществ:

Не занимает места во дворе – если убрать машину, под ним можно ходить, он может служить как беседка, как площадка для игр детей и тому подобное;

Дешевле гаража;

Соорудить его проще, чем гараж;

Меньше условий для коррозии кузова – из-за лучшей вентиляции.

Иногда автовладелец строит навес вместо гаража принципиально, даже имея средства и место для гаража: ведь у навеса есть свои преимущества

Конструкция навеса

Подробные инструкции по устройству навеса для автомобиля мы здесь приводить не будем, но расскажем об основных элементах этого сооружения и требованиях к ним.

1. Каркас. Он состоит из опор (столбов) и стропил и должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать штормовой ветер и слой снега – с двойным запасом по отношению к среднему уровню осадков для зим в вашем регионе. Что касается материала, берите во внимание фактор обслуживания: деревянный придется время от времени красить, а металлический – еще и беречь от коррозии. Кирпичные (каменные) столбы как правило в уходе не нуждаются.

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2. Кровельный материал. Выбор современных стройматериалов широкий, подскажем лишь, что если навес будет обустроен возле дома, стоит сделать кровлю прозрачной, чтобы дневной свет попадал в окна дома. Выбирая кровельный материал учтите также, что совсем мягкому (например, рубероид или ондулин) потребуется плотная основа, а жесткий (шифер, качественный профнастил и т. п) наоборот, позволит обойтись каркасом-решеткой. В качестве супербюджетного материала для кровли навеса можно использовать большой рекламный баннер, который стал ненужным из-за потери актуальности нанесенной на него информации.

3. Площадка. Она должна быть, во-первых, прочной, чтобы на ней не образовывались лунки и колеи от колес, а во-вторых, иметь уклон для стока воды. Но мелкий щебень или отсев также не возбраняется.

Даже при отсутствии больших средств навес можно сделать не только функциональным, но и стильным. Для этого следует проявить фантазию

Когда вы будете проектировать и строить ваш навес, учтите несколько важных обстоятельств:

Поскольку классический навес не предусматривает стен, его крыша должна быть значительно шире и длиннее автомобиля, который под ним будет парковаться – чтобы дождь, снег и солнечные лучи не попадали на машину по бокам. Типичным считается размер навеса 5 х 2,3 м, а для двух легковых машин – 6,0 х 6,0 м. Если речь идет о большом внедорожнике или микроавтобусе, берут размер 6,6 х 3,6 м. Конечно, эти размеры можно считать условными, расчетными, и никто не запрещает корректировать их в нужную сторону.;

Так же по причине отсутствия стен есть определенные ограничения относительно высоты навеса: чем он будет выше, тем больше дождя будет заливать под него. Тем не менее навес ниже 1,9 – 2,0 м будет неудобным для входа-выхода. Также придется учесть высоту дополнительного верхнего багажника – конечно, если вы таким пользуетесь.

Непременно нужен уклон навеса, чтобы дождь и талая вода могли стекать с него.

Древесина – неплохой материал для навеса даже в современных условиях: после обработки специальными препаратами она приобретает долговечность

Рекомендация Авто24

Несмотря на внешнюю простоту навес – это архитектурное сооружение, которое должно соответствовать определенным строительным нормам – упрощенно говоря, он должен быть достаточно прочным, чтобы не упасть и не навредить людям и автомобилю. Поэтому готовясь соорудить навес своими силами, подготовьте проект и покажите его опытному строителю, который сможет указать вам на возможные недостатки конструкции. Подчеркиваем, что никак нельзя делать постройку “по месту” – у вас должны быть хотя бы простейшие чертежи, которые позволят избежать ошибок.

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