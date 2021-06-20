Дбайливе ставлення до автомобіля передбачає наявність над ним бодай якогось даху. Найпростіший варіант – навіс, додаткова перевага якого у тому, що його можна зробити своїми руками.

Сучасний автомобіль може без проблем “жити” просто неба. Але їй буде краще, якщо машину влітку не палитиме нещадне сонце, а взимку не вкриватиме товстим шаром сніг.

За бажання навіс для автомобіля можна перетворити на прикрасу маєтку

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Такий захист для автомобіля, як навіс, дійсно цілком реально збудувати своїми руками. Але спочатку треба зрозуміти, чи дійсно вам потрібен саме навіс. Альтернативою йому може бути гараж, перед яким, однак, навіс має кілька переваг:

Не займає місця у дворі – якщо прибрати машину, під ним можна ходити, він може слугувати як альтанка, як майданчик для ігор дітей тощо;

Дешевше гаража;

Спорудити його простіше, ніж гараж;

Менше умов для корозії кузова – через кращу вентиляцію.

Іноді автовласник будує навіс замість гаража принципово, навіть маючи кошти і місце для гаража: адже навіс має свої переваги

Конструкція навісу

Детальні інструкції щодо влаштування навісу для автомобіля ми тут приводити не будемо, але розповімо про основні елементи цієї споруди та вимоги до них.

1. Каркас. Він складається з опор (стовпів) та крокв і має бути достатньо міцним, аби витримати штормовий вітер та шар снігу – із подвійним запасом відносно середнього рівня опадів для зим у вашому регіоні. Щодо матеріалу, беріть до уваги фактор обслуговування: дерев’яний доведеться час від часу фарбувати, а металевий – ще й берегти від корозії. Цегляні (кам’яні) стовпи, як правило, догляду не потребують.

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2. Покрівельний матеріал. Вибір сучасних будматеріалів широкий, підкажемо лише, що якщо навіс буде влаштовано біля будинку, варто зробити покрівлю прозорою, щоб денне світло потрапляло у вікна домівки. Обираючи покрівельний матеріал, врахуйте також, що геть м’якому (наприклад, руберойд або ондулін) буде потрібна щільна основа, а жорсткий (шифер, якісний профнастил тощо) навпаки, дозволить обійтися каркасом-решіткою. В якості супербюджетного матеріалу для покрівлі навісу можна використати великий рекламний банер, який став непотрібний через втрату актуальності нанесеної на нього інформації.

3. Майданчик. Він має бути по-перше, міцним, щоб на ньому не утворювалися лунки та колії від коліс, а по-друге – мати ухил для стоку води. Але дрібний щебінь або відсів також не забороняється.

Навіть за відсутності великих коштів навіс можна зробити не лише функціональним, а й стильним. Для цього слід проявити фантазію

Коли ви будете проєктувати та будувати вашу споруду, врахуйте кілька важливих обставин:

Оскільки класичний навіс не передбачає стін, його дах має значно бути ширшим і довшим автомобіля, який під ним буде паркуватися – щоб дощ, сніг та сонячні промені не потрапляли на машину з боків. Типовим вважається розмір навісу 5 х 2,3 м, а для двох легкових машин – 6,0 х 6,0 м. Якщо йдеться про великий позашляховик або мікроавтобус, беруть розмір 6,6 х 3,6 м. Звичайно, ці розміри можна вважати умовними, розрахунковими, і ніхто не забороняє корегувати їх в потрібний бік.;

Так само з причини відсутності стін є певні обмеження щодо висоти навісу: чим він буде вище, тим більше дощу буде заливати під нього. Проте, навіс нижче 1,9 – 2,0 м буде незручнім для входу-виходу. Також доведеться врахувати висоту додаткового верхнього багажника – звісно, якщо ви таким користуєтеся.

Неодмінно потрібен ухил навісу, щоб дощ та тала вода могли збігати з нього.

Деревина – непоганий матеріал для навісу навіть у сучасних умовах: після обробки спеціальними препаратами він набуває довговічності

Рекомендація Авто24

Попри зовнішню простоту навіс є архітектурною спорудою, яка має відповідати певним будівельним нормам – спрощено кажучи, він має бути достатньо міцним, щоб не впасти й не нашкодити людям та автомобілю. Тому, готуючись спорудити навіс своїми силами, підготуйте проєкт – і покажіть його досвідченому будівельнику, який зможе вказати вам на можливі недоліки конструкції. Наголошуємо, що аж ніяк не можна робити споруду “на око” – у вас мають бути хоча б найпростіші креслення, які дозволять уникнути помилок.

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