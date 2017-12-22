Запаркувалися на тротуарі – заплатите штраф, а ще вашу машину може забрати евакуатор. Верховна Рада прийняла нові закони паркування та зупинки для автомобілістів. То скільки відтепер платитимуть порушники?

Зупинки на пішохідних переходах дуже часто спричинюють аварії, адже із-за авто, водій може не побачити пішохода. Машини припарковані на пішохідних переходах та навіть трамвайних коліях. І так щодня. Водії відчувають себе безкарними.

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Штрафи хоч і були. Однак, спершу треба було знайти водія, а це не завжди просто. Тепер водія чекати не треба. На вулицях з'являться паркувальні інспектори. Вони матимуть право на фото- і відеофіксацію порушень.

Незабаром водіям-порушникам доведеться заплатити не маленький штраф. Сума у 20 разів більша, ніж вартість години паркування. Тобто, наприклад, замість 5 гривень, доведеться заплатити 100 гривень. За такі норми проголосували депутати Верховної Ради. Щоправда, якщо заплатите за 10 днів, то отримаєте знижку – 50% від суми штрафу. А от тим, хто не сплатить за місяць, нарахують пеню у розмірі 100%, а потім справу передадуть до суду.

"Поки люди не будуть усвідомлювати, що закон один для всіх і невідворотність покарання одна для всіх. Не можна домовитись за тисячу гривень і за дві тисячі гривень, зателефонувавши начальнику поліції. Депутат сплачує ці штрафи, і всі інші повинні сплатити. Доки в нашій країні не буде принципу невідворотності покарання. Все інше у нас просто не діє", – зауважила народний депутат Альона Шкрум.

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Порушників не просто штрафуватимуть. Евакуаторами забиратимуть авто, які стоять на тротуарах, біля зупинок, на залізничних переїздах, коліях, пішохідних переходах.

А поки законопроект ще не набрав чинності, на столичних вулицях продовжують порушувати.