Покидаючи домівку на час бойових дій в регіоні, деяким автовласникам доводиться залишати свій автомобіль на більш менш тривалий час у стані “бездіяльності”. Перед цим машину бажано підготувати, у тому числі з точки зору воєнної небезпеки.

Небезпек, які загрожують залишеній у зоні бойових дій машині, декілька – це потрапляння снарядів та куль, і технічні причини, і негода, і зловмисники-мародери. Багато у чому результат “зберігання” залежить від місця – стоятиме машина на парковці або у дворі просто неба чи в надійному міцному гаражі.

В умовах війни машину краще залишати на довге зберігання у гаражі – так буде надійніше з точки зору захисту від пошкоджень при обстрілах

Звісно, капітальний гараж – найкращий варіант, оскільки така споруда захистить машину не лише від негоди, а й від випадкових куль та осколків. Які, до речі, легко пробивають звичайні металеві ворота – тому рекомендується автомобіль ставити до воріт найдешевшою частиною – багажником.

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Акумулятор. Оскільки період, на який ви залишаєте авто, відправляючись в евакуацію, невідомий, АКБ краще відключити, щоб уникнути можливого короткого замикання та пожежі. Увімкнена охоронна система сенсу в такому випадку не має, тому АКБ можна навіть демонтувати та зберігати в окремому місці;

Колеса. Накачайте шини, можна навіть з перевищенням рекомендованого тиску – з часом колеса спустять, а чим більше покришка стоятиме із зім’ятим бортом, тим дужче деформується її каркас. В ідеалі – поставити машину на колодки, щоб колеса опинилися у повітрі. Добре, якщо вам вдасться перевзути машину у стару гуму, яка здешевить авто в очах можливих мародеерів;

З часом колеса спускають, і шини від довго перебування у такому стані втрачають правильну форму каркаса

Салон. Заберіть усе з салону, особливо ознаки наявності у ньому цінних речей: кронштейни гаджетів, зарядки, футляри от окулярів тощо. Перевірте, щоб в машині не залишилося рідин, які в мороз можуть замерзнути та розірвати свою тару;

Двері. Якщо машина стоятиме у гаражі, не зачиняйте її двері на замки: коли у вашу відсутність авто захочуть вкрасти професіонали, все одно вкрадуть. А дрібні мародери, бажаючи всього лише понишпорити у бардачку і багажнику, змушені будуть нанести замкненим дверям тяжкі ушкодження – зігнуть метал, зламають замки, поб’ють вікна;

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Аксесуари . Якщо є змога, заберіть з машини все дороге устаткування – наприклад, дитяче крісло, інструменти, фірмові ковпаки, якісні килимки, додаткові монітори, дзеркало з вбудованим реєстратором, окремі компоненти “просунутої” аудіосистеми. Іноді саме наявність численного допобладнання може стати остаточним фактором, що вплине на рішення злочинців вкрасти саме вашу машину;

Пальне. Не залишайте у баку багато пального – по-перше, на ньому крадій може далеко заїхати, по-друге, пальне може стати причиною великої пожежі. Було б дуже добре залити в бак порцію препарату, який видаляє воду – це збереже паливну систему від корозії;

Волога небезпечна не лише для металевого бака: вона провокує корозію й в інших місцях. До того ж вода перемерзає в трубопроводах і зупиняє мотор

Тварини. Якщо гаража немає, машину не можна залишати під деревом, де “базуються” птахи – їхній хімічно агресивний послід може зіпсувати фарбу на кузові. А гризунів слід боятися як власникам гаражу, так і безгаражним – миші та пацюки полюбляють гризти деякі види пластиків та ізоляцію дротів. Останні “ласощі” особливо небезпечні для автомобіліста, оскільки призводять до короткого замикання та пожежі – якщо не відразу після підключення акумулятора, так при увімкненні певних споживачів.

Ще одна порада щодо локації: місце зберігання має бути сухим. У вологій атмосфері залишений автомобіль іржавіє з особливою швидкістю, адже він не рухається і його порожнини не мають змоги просушитися набігаючим потоком повітря. Якщо це гараж, в ньому необхідна ефективна приточна вентиляція, якщо відкритий майданчик або навіс – поряд не має бути калюж, струмків, низини із ставком тощо.

Рекомендація “Авто 24”

Перед тим як залишити машину, зробіть для себе її фото – не дай Бог, але це може знадобитися при її розшуку, якщо за вашу відсутність з машиною щось станеться. І звісно, не залишайте документів на автомобіль у ньому або там, де їх зможуть знайти мародери.

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