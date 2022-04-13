Незабаром Україна може отримати у своє розпорядження найкращі зразки сучасних артилерійських систем – німецькі самоходки Panzerhaubitze 2000. До створення яких, між іншим, мала відношення відома автомобілістам компанія Porsche. І хоча закінчилося це для неї не так, як гадалося, машина вийшла дуже цікава…

Panzerhaubitze 2000 або PzH 2000 в перекладі з німецької означає броньована гаубиця, а красива цифра натякає на широкі перспективи виробу у ХХI столітті. Адже створювати цю артсистему почали ще у середині 1980-х, коли міленіум та весь наступний вік здавався чимось далеким і прекрасним.

Військові експерти вважають PzH 2000, створену наприкінці ХХ ст., еталонною для наших днів за комплексом характеристик

Нове озброєння для бундесверу створювали на конкурсній основі: за справу взялися дві групи компаній, до однієї з яких разом з Krauss-Maffei та KUKA входила славнозвісна Porsche. (До речі, KUKA також має відношення до автопрому, але про це наступного разу).

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Показово, що замовник виставив конструкторам лише дві ключові умови: використання універсального гарматного ствола 155-міліметрового “натівського” стандарту та передньомоторного компонування бойової машини.

До 1991 року були готові обидва проекти. Після ретельної оцінки комісія визнала один кращим з точки зору швидкості та прохідності, другий – кращим з токи зору артилерії. Не треба довго міркувати, у якому з проектів працювала Porsche та інші “автомобілісти” – звісно, у тому, де створили найкращу “ходовку”.

PzH 2000 базується на шасі масового танка Leopard-1. Компонування класичне для САУ – з переднім розташуванням силового агрегата

Але генерали обрали інший проект, оскільки замовляли вони хоч самохідну, але ж гармату. І затверджений варіант самохідки справді вийшов вдалим. Вражають саме артилерійські характеристики, наприклад, гармата може випустити три снаряди за 9 секунд! При вазі снаряда понад 40 кг така швидкострільність вражає. Весь секрет в досконалості автоматики механізму заряджання, який також дозволяє за необхідності скоротити екіпаж до двох осіб – хоча у штаті PzH 2000 воює п’ятеро артилеристів.

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Як і належить будь-якому сучасному важкому озброєнню, гаубиця може працювати не лише самостійно, а й у єдиній тактичній системі управління артвогнем. Гармата може працювати як власне гармата, так і в якості пускової установки для реактивних боєприпасів (ракет), тож далекобійність системи сягає 30 км.

Як і кожна гаубиця, PzH 2000 може вести вогонь із закритих позицій. Також вона може бути частиною єдиної системи керування вогнем.

Ходову частину Panzerhaubitze 2000 запозичили в перевіреного часом німецького танка Leopard-1, з нею 55-тонна самохідка розвиває 45 км/год на бездоріжжі та цілих 60 км/год на шосе. Хоча зрозуміло, що своїм ходом на далеку відстань такі цінні машини їздять нечасто, адже для цього є транспортери-трейлери на автомобільному ходу.

А ціна на PzH 2000 нині справді чималенька. Є така інформація від наших німецьких колег: за 100 екземплярів Panzerhaubitze у комплекті з боєприпасами, ЗІП та навчальними тренажерами німці просять сьогодні 1,7 мільярди євро. Тобто одна гаубиця коштує десь 15-17 млн євро.

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