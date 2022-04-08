Еще вчера это слово помнили только историки, а сегодня ленд-лиз стал настоящим. "Авто 24" рассказывает, как работала программа поставок американских автомобилей и боевой техники союзникам в Европе в 1940-е годы.

Поддержку Европы, воюющей против нацизма, Америка и Канада начали налаживать на том этапе Второй Мировой, когда стала понятна угроза безопасности всему миру. Чтобы ускорить помощь союзникам, американцы и канадцы на период 1941 – 1945 гг. упростили свое законодательство, регулирующее поставки вооружений за границу. Интересно, что участником программы была также Великобритания, которая с одной стороны получала помощь от США, а с другой – поставляла в СССР свои танки, самолеты и грузовики.

В середине прошлого века благодаря ленд-лизу несколько армий мира получили самую современную военную технику для победы над нацизмом

Не вдаваясь в бюрократические тонкости, скажем, что указанная программа была своего рода предоставлением товаров в аренду с отсрочкой платежа (lend – давать взаймы, lease – сдавать в аренду, в лизинг).

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Предполагалось, что вооружение и снаряжение, потерянные в боях, оплате не подлежат, а уцелевшие после войны должны быть либо возвращены, либо оплачены.

Американские внедорожники Willys и грузовики Studebaker во многих случаях поставлялись в полуразобранном виде в деревянных ящиках.

Если говорить о европейском театре военных действий, СССР получил от союзников, например, 18,4 тыс. самолетов (10% от всех воевавших за СССР), 18,5 тыс. танков (15%) и почти 433 тыс. автомобилей (62% от всех автомобилей войны).

Номенклатура товаров, поставлявшихся воюющим в Европе странам антигитлеровской коалиции, была широкой. Поставлялись также орудия, корабли, локомотивы, взрывчатка, горючее, радиооборудование, шины, обувь…

На втором этапе войны, когда советская индустрия набрала обороты после эвакуации на восток, структура ленд-лизовских поставок изменилась: возросла доля сырья и продуктов питания. Недаром одним из мемов того времени было выражение "открыть второй фронт" - так наши фронтовики говорили каждый раз, когда открывали банку американской тушенки.

Еще один из символов ленд-лиза – американские консервы из тушеного мяса под народным названием "Второй фронт".

Интересно, что был и "обратный ленд-лиз" – встречные поставки в США. В частности, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия отправляли американцам свои товары, размещали у себя военные базы и оказывали транспортные услуги. А советская промышленность поделилась с заокеанскими союзниками, например, технологией производства ракетного оружия – снарядов “Катюши” (прародителя нынешних “Градов” и “Смерчей”).

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После окончания Второй мировой войны уцелевшую технику действительно возвращали за океан. Так, советский ВМФ отдал все боевые корабли, до конца 1945 года Союз списал из рядов армии всю лендлизовскую боевую технику. Были сданы назад союзникам тысячи автомобилей. (По некоторым свидетельствам ветеранов, комплектные "Виллисы" и "Студеры", сгруженные с поездов в советских портах, американские моряки прямо на пирсе пропускали через мощный пресс, превращая в плоскую лепешку - чтобы занимали меньше места на судне).

Грузовые Studebaker с приводом на все шесть или четыре задних колеса выпускались исключительно для ленд-лиза – в US Army они не поставлялись

Итак, во Вторую Мировую программа ленд-лиз показала свою эффективность. Европейские страны и другие союзники сэкономили множество своих ресурсов и сохранили тысячи человеческих жизней, а канадская и американская экономики получили мощный толчок для развития. А все вместе союзники достигли общей цели – победили мощного и смертельно опасного врага. Надеемся, что так будет и в этот раз – современные российские фашисты тоже отступят с нашей земли и не пойдут осквернять другие страны Европы.

Интересно, что союзники рассчитывались с Америкой и Канадой за ленд-лиз более полувека. Последними были Великобритания и СССР (и его наследники), завершившие платежи в 2006 году.

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