Бронеавтомобили созданы на базе Toyota Land Cruiser. Раньше такие броневики использовались только Нацгвардией и пограничниками.

На днях в одну из воинских частей ВСУ будут поставлены два бронеавтомобиля КрАЗ "Кугуар", о чем говорится на сайте государственных публичных закупок Prozorro.

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КрАЗ "Кугуар" выпускает Кременчугский автозавод по лицензии канадско-эмиратской компании Streit Group.

Напомним, что впервые публично бронеавтомобиль "Кугуар" в Украине появился в августе 2014 года на военном параде в Киеве. Нацгвардия тогда закупила 20 таких машин, а позже еще 47 были куплены для Госпогранслужбы.

Бронеавтомобиль КрАЗ "Кугуар" создан на базе Toyota Land Cruiser, он соответствует классу баллистической защиты CEN Level BR6: броня способна выдержать пули калибра 7,62х51 мм с дистанции 10 м.