"АвтоКрАЗ" уже отправил в ЕС партию полноприводных трехосных грузовиков КрАЗ-6322.

Украинский производитель большегрузных автомобилей "АвтоКрАЗ" отправил первую партию полноприводных трехосных грузовиков КрАЗ-6322 в Евросоюз.

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Также сообщается, что завод начал изготовление продукции, ранее ему не свойственной, например, геолокационный прицеп для компании Ferrexpo.

"Мы осваиваем новые рынки сбыта и новые ниши продукции, ранее нам не свойственные: от производства геолокационных прицепов для компании Ferrexpo – до новых видов кранов и пожарной техники. Кроме того, предприятие принимает активное участие в тендерах и закупках, которые проводятся по Украине для коммунального, военного секторов и коммерческих структур", – отметил гендиректор "Автокраза" Роман Черняк.

"Мы формируем портфель заказов на 2022 год и видим его в целом в объеме на год до 1000 автомобилей различных моделей и модификаций", – добавил он.

Ранее в этом году компания заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники КрАЗ и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ Армии Соединенных Штатов Америки.