"АвтоКрАЗ" вже відправив до ЄС партію повнопривідних тривісних вантажівок КрАЗ-6322.

Український виробник великовантажних автомобілів "АвтоКрАЗ" відправив першу партію повнопривідних тривісних вантажівок КрАЗ-6322 до Євросоюзу.

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Також повідомляється, що завод почав виготовлення продукції, раніше йому не властивої, наприклад, геолокаційного причепа для компанії Ferrexpo.

"Ми освоюємо нові ринки збуту та нові ніші продукції, раніше нам не властиві: від виробництва геолокаційних причепів для компанії Ferrexpo - до нових видів кранів та пожежної техніки. Крім того, підприємство бере активну участь у тендерах та закупівлях, що проводяться по Україні для комунального, військового секторів та комерційних структур", - зазначив гендиректор "АвтоКрАЗу" Роман Черняк.

"Ми формуємо портфель замовлень на 2022 рік і бачимо його загалом в обсязі на рік до 1000 автомобілів різних моделей та модифікацій", - додав він.

Раніше цього року компанія уклала трирічний контракт на постачання великовантажної автомобільної техніки "КрАЗ" та запасних частин для потреб Командування з організації підрядних робіт Армії Сполучених Штатів Америки.