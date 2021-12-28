Бронеавтомобілі створені на базі Toyota Land Cruiser. Раніше такі броньовики використовувалися лише Нацгвардією та прикордонниками.

Днями в одну з військових частин ЗСУ будуть поставлені два бронеавтомобілі КрАЗ "Кугуар", про що йдеться на сайті державних публічних закупівель Prozorro.

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КрАЗ "Кугуар" випускає Кременчуцький автозавод за ліцензією канадсько-еміратської компанії Streit Group.

Нагадаємо, що вперше публічно бронеавтомобіль "Кугуар" в Україні з'явився в серпні 2014 року на військовому параді в Києві. Нацгвардія тоді закупила 20 таких машин, а пізніше ще 47 було придбано для Держприкордонслужби.

Бронеавтомобіль КрАЗ "Кугуар" створено на базі Toyota Land Cruiser, він відповідає класу балістичного захисту CEN Level BR6: броня здатна витримати кулі калібру 7,62х51 мм з дистанції 10 м.