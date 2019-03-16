Автомобильная история нашей страны могла быть намного богаче, если бы как-то раз большие начальники не отобрали у Украины целый автозавод. О котором, к слову, и сегодня мало кто знает.

Производство автомобилей во все времена было одной из вершин технологий, что автоматически означало появление рабочих мест, отчисления в бюджет, развитие инфраструктуры, финансирование соцкультбыта и прочие радости для властей и населения региона.

Поэтому когда в 1944 г. в недавно освобожденном от немцев Днепропетровске начали строительство автомобильного завода, за стройку взялись дружно и как тогда говорили, “с огоньком”.

Здесь будет Днепропетровский автомобильный

Правда, одного задора с огоньком оказалось маловато: сооружение автозавода продвигалось очень медленно, сроки срывались. И даже привлечение военнопленных и возвращенных из Европы остарбайтеров вопроса принципиально не решило, так что завод давался городу и стране нелегко.

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Пока возводились десятки корпусов, ДАЗ комплектовали оборудованием (в том числе немецким, полученным по репарациям – в качестве своего рода трофеев) и кадрами.

ДАЗ-150 “Украинец” вместе с собратом ЗИС-150 должен был стать одним из самых массовых грузовиков страны.

Достаточно сказать, что Главным конструктором назначили самого Виталия Грачева, одного из лучших автомобильных конструкторов страны, профессионал по созданию полного привода. Работая до того на Горьковском автомобильном, В. А. Грачев создал первую в мире полноприводную легковушку ГАЗ-61, массовый утилитарный армейский внедорожник ГАЗ-67, броневик 4х4 БА-64 и самоходную пушку. Всего через несколько лет он своими новыми работами прославит Днепропетровск, хотя, увы, известность эта будет касаться лишь относительно узкого круга специалистов – по причинам, как говорится, от нас не зависящим.

Знакомьтесь: “Украинец”

С самого начала ДАЗ создавался как завод для крупносерийного производства массовой модели грузовика: на первых порах имелся в виду 2,5-тонный ГАЗ-51, затем задание переиграли на 4,0–тонный ЗИС-150. Автомобиль новый, перспективный, к тому же ЗИС давал на него всю технологическую документацию. Но неравнодушный Грачев, вопреки воле министерского начальства, тут же взялся улучшать и дорабатывать далекого от совершенства ЗИСа.

Четырехтонный ДАЗ-150 “Украинец” сделали более современным технически и стилистически по сравнению с прототипом ЗИС-150.

В результате получился автомобиль ДАЗ-150 “Украинец”, который по ряду показателей стал лучше своего прототипа: по вместимости грузовой платформы, дизайну и себестоимости кабины, более современной конструкции ходовой части и трансмиссии.

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К 1949 г. построили несколько опытных образцов ДАЗ-150, испытали их в НАМИ, в том же году несколько экземпляров передали в опытную эксплуатацию на автопредприятия. Днепропетровская машина успешно прошла государственные испытания и до запуска ее в производство оставалось меньше года. Большинство цехов были готовы к массовому производству четырехтонки, на начало 1951 года в них трудилось более 8000 человек.

Опытные образцы “Украинца” испытывались в числе прочего и в условиях реальной эксплуатации.

Модельный ряд: самосвалы и амфибии

Еще до запуска в производство массового четырехтонного грузовика “Украинец” ДАЗ стал настоящим автозаводом. Пока проектировался и готовился к производству перспективный грузовик, Днепропетровский автомобильный выпускал автокраны К-31 и К-32 на базе ЗИС-5 и ЗИС-150, собирал самосвалы ЗИЛ-585.

Для Львовского завода автопогрузчиков днепропетровские конструкторы спроектировали сразу два изделия – понятно, автопогрузчики, моделей “4000” и “4001”.

Самый знаковый и полезный продукт Днепропетровского автозавода – амфибия ДАЗ-485, серийное производство которой наладили на ЗИЛе.

Но настоящей звездой отечественного автопрома 1950-х стал другой днепропетровский автомобиль – амфибия ДАЗ-485, она же БАВ. Трехосный плавающий автомобиль с колесной формулой 6х6 обладал уникальной для того времени проходимостью, и спроектировали его именно в Днепропетровске. Здесь готовились его и производить, но … В начале 1950-х годов страна приняла вызов, как тогда говорили, вероятного противника и вступила в гонку ядерных вооружений.

В производственной программе “Южмаша” были как боевые баллистические ракеты, так и космические носители разных классов.

Ракеты вместо грузовиков

Баллистические ракеты стали нужны стране больше, чем автомобили. На ДАЗ приехала специальная комиссия, которая критическим взглядом оценила предприятие и сказала: “Берем!”. Так ДАЗ стал “Южмашем” – ведущим предприятием космической отрасли в масштабах всего Союза. Обиделись ли днепропетровцы тогда, в 1951-м году, на такой обмен, сегодня сказать трудно. Ведь межконтинентальные и космические ракеты – это технологии еще более высокие, и в прямом, и в переносном смысле.

Производство тракторов наладили на “Южмаше”, чтобы замаскировать секретное производство космического и военного назначения.

Тем более, что днепропетровские носители и двигатели к ним по многим параметрам были не то что лучшими в мире – а единственными. Но и те, кто очень уж хотел видеть в городе на Днепре производство колесной техники, получили ее: в качестве прикрытия секретного производства “Южмаш” многие годы выпускал на своей территории тракторы ЮМЗ.

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