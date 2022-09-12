В цій машині багато хто може побачити картоплерийку, тим паче що зараз саме сезон, але в неї інша місія, значно важливіша.

Кажуть, що у сухопутніх військах головна зброя солдата не автомат, а лопата. Зупинився – починай рити окоп. На цю важку працю потрібно кілька годин, ця ж машина дозволить вирити окопи значно швидше. Мова йде про полкову землерийну машину, скорочено ПЗМ-2.

Трактор Т-150 – дуже цікава штука. В ньому неймовірна кількість цікавих інженерних рішень. Чого варта хоча б ось ця концепція з двома рамами. Адже колеса в нього жорстко закріплені, вони не повертають. Щоб машина повернула, «ламається» рама, таким чином змінюється кут разом з колесами.

Т-150 в більшості ситуацій задньопривідний, хоча можна під'єднати передній міст. Тоді позашляхові можливості дійсно вражають. Допомагають долати бездоріжжя величезні колеса низького тиску.

Унікальність цього трактора в тому, щоб він міг бути не лише на колісному, але й на гусеничному ходу. Зрозуміло, що у гусеничного варіанта багато відмінностей, але інженери намагалися зберегти уніфікацію агрегатів, аби максимально наблизити конструкцію гусеничного та колісного варіанту.

Наш трактор належить до ранніх версій, тоді встановлювали дизельний шестициліндровий V-подібний двигун потужністю 165 сил робочим об’ємом понад 11 літрів. Пізніші версії були потужнішими, мали 170 сил, але ранні мотори мали пускач. Це додатковий бензиновий двигун, в якого є електричний стартер. Спочатку запускається пускач, а потім за допомогою спеціальної муфти він розкручує дизель. В сучасних дизелях одразу стояв електричний стартер.

До речі тест-драйв трактора ЮМЗ

Сьогодні кабіна може здатися трохи архаїчною, але на початку 80-х, коли трактор з’явився, це був справжній космос. Кабіна була пило- та віброзахищеною, мала шикарний огляд завдяки великій площі скла не лише вперед, але й назад. За стандартами того часу, це був найбільш передовий трактор, тому що навіть на Заході не було гідних конкурентів для цієї машини.

В кабіні чимало цікавих рішень. Окремий важіль дублює педаль газу. Привод склоочисників пневматичний, а панель приладів проста і функціональна.

Слюсарі відновлювали трактор по крихтах, адже багато які з кнопок не працювали. А вони потрібні, адже керують гідравлікою та навісним обладнанням. Без них траншеї не викопаєш.

Ланцюговий привод ззаду приводиться за допомогою невеличкого важеля на підлозі, який керує валом відбору потужності. Варто потягнути важіль догори – і ланцюг починає копати. Неймовірна потужність, але щось в мене руки трясуться і весь трактор трясеться.

Теоретично наш ланцюг здатен робити окопи глибиною 1,20 м, в реальності – значно більше. Ще один показник – здатність переробити 140 – 180 кубічних метрів породи за годину.

Єдине що, коли ви копаєте пісок, то він осипається, тому одразу ж треба закріплювати вертикальні стінки.

Також цікаво як вибрати міні-трактор на дачу

В залежності від твердості грунту та сезонності швидкість прокладання траншеї відрізняється - промерзлі породи даються важче ніж піщані, де швидкість дійсно вражає.

Вся конструкція дуже не легенька: Т-150К без додаткового обладнання важить майже 8 т, а з ось цим ланцюгом – 12 т. На ходу це відчувається, навіть коли трактор їде асфальтом: він сильно розгойдується, адже ланцюг закріплено високо, майже біля даху, тож вся ця маса дається взнаки.

Фактично це перше серйозне випробування і таким чином ходові випробування, я вважаю, вдалося.

Створили цей геніальний трактор на харківському тракторному заводі. На жаль, ХТЗ зруйнований ордою, однак ми все відновимо. І почнемо з цього трактора. Тому що йому зараз потрібна ще одна пара взуття, тобто гума на задню вісь. Коштує пара таких коліс недешево - приблизно 55-56 тисяч грн. Якщо раптом у Вас завалялося такі шини, дайте знати. Якщо ж ні, допомагайте нам збирати на «взуття» для цього шикарного транспорту, аби машина могла поїхати до військових.

Цей трактор одразу після наших випробувань поїде на передок до ССО «Азов», а точніше - до підрозділу «Крук». За умови, що ми з Вами допоможемо його перевзути. Рахунки для донатів – під описом відео.