В Черкассах волонтеры подготовили грузовики Iveco VM90, легендарные машины, которые очень нужны ВСУ.

Iveco VM90 начали выпускать еще в 1978 году, всего было выпущено 11 тысяч единиц в Европе и еще 6 тысяч – по лицензии в Китае и Канаде. В 2018 году итальянская армия списала 6500 машин и они разлетелись по аукционам, а теперь через волонтеров добрались и до Украины.

Грузовики Iveco VM90 стоят от 9 до 15 тысяч евро, они приходят с консервации итальянской армии, поэтому нуждаются в обновлении. В общем, нужно ТО – поменять масла, фильтры, где-то пыльники, сайлентблоки, развал-схождение.

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Интересная конструкция кузова – кузов из стеклопластика, но основание очень мощное. Общая масса Iveco VM90 всего 4,5 тонны, и это сказывается, когда едешь по бездорожью и маневрируешь.

У Iveco просто шикарный доступ к мотору – фактически капот, это вся передняя часть. Она поднимается по газовым амортизаторам и фиксируется на подпорах. Под капотом у военной Iveco VM90 проверена техника, заимствованная из первого поколения коммерческого грузовика Daily. Сначала стояли 2,5-литровые турбодизели мощностью 75 сил, затем последовали версии на 100 и 120 лошадок.

В характеристиках указано, что Iveco VM90 может преодолевать брод глубиной 1,40 м, но генератор расположен довольно низко. Поэтому эта цифра вызывает вопросы.

Iveco VM90 создавали по заказу итальянской армии. Их было три версии: скорая помощь, военная медичка и броневик. Это единственный в своем роде грузовой внедорожник, у которого кузов – кабриолет. У него нет оконных рам, кузов закрыт брезентом, который при необходимости снимается. Конечно, зимой не очень удобно.

Iveco VM 90 – яркий пример того, как можно создать машину для армии за недорого, фактически на базе обычного буса Daily первого поколения. Здесь максимальная унификация к гражданскому коммерческому авто. Простая конструкция, к толстой раме сзади крепится рессорная подвеска с неразрезным мостом. А спереди – независимая подвеска. Клиренс 26 см. У некоторых версий двухтонная лебедка спереди. На каркас кузова можно установить станину для пулемета или даже легкую пушку.

Интересно, насколько эффективно итальянцам на кузове длиной 4,5 м удалось разместить фактически две отдельные кабины. Первый ряд – отдельная кабина для водителя и двух пассажиров, а в кузове есть 7 кресел для десанта. Причем задняя дверь не откидывается как борт, горизонтально, она открывается как дверца в шкафу.

Запас хода у этой машины 800 км, максимальная скорость 102 км/ч, она способна даже буксировать какую-нибудь легкую пушку, что очень важно для военных. У нее есть пониженный ряд передач, то есть даже на бездорожье она способна вытащить эту пушку под горку.

Передачи действительно очень коротенькие, почти всегда можно справиться без пониженного ряда. А передняя подвеска независимая, поэтому машина достаточно послушна и комфортна на бездорожье.