13:00, 1 ноября 0

В результате нашествия российской орды в Украине нужно разминировать 185 тысяч квадратных километров. Это не просто много, это как Венгрия и Словакия вместе взятые. Поэтому в ГСЧС работы "с головой". Помогает в этом такой спецавтомобиль Validus Iveco.

Разминируют эти территории либо военные саперы, либо же, когда военные действия закончились – работники ГСЧС. Их профессия называется пиротехники – звучит несколько празднично, но поводов для радостей у них не так уж много, кроме тех случаев, когда они получают совершенно новую технику и новые уникальные автомобили, как вот этот Iveco Daily 4x4.

Когда кто-то находит взрывоопасный предмет, вызывают ГСЧС. Расчет выезжает на место, пиротехники одевают шлемы и бронежилеты, с помощью миноискателя, если взрывчатку не видно, находят опасный предмет. Его кладут в специальный бокс и переносят в кузов Iveco, затем снаряд вывозят в безлюдное место, где его уничтожают.

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Вот эта машина должна значительно облегчить жизнь пиротехникам. Создала ее украинская компания Validus Special Auto на базе Iveco Daily 4x4, который имеет колоссальные возможности с точки зрения проходимости. И скажу откровенно, стоит очень недешево. Потому что даже шасси в хороших комплектациях легко подтягивается до отметки 70 тысяч евро. А эта машина, переоборудованная, стоит как Porsche 911 Turbo S.

Называется это авто “пиротехническая машина легкого типа”, сокращенно ПМ-Л.

Для того чтобы пиротехники могли оперативно добраться туда куда нужно, у них есть весь необходимый инструмент, начиная с бензиновой косилки и заканчивая резаком для бетона и бензопилой.

С противоположного борта расположен отдел, где сложено оборудование, которое помогает пиротехникам работать со взрывчаткой. Здесь есть целая бухта проволоки для взрывчатки, взрыватели и много места, чтобы все это безопасно сложить.

Главное преимущество этого автомобиля с точки зрения пиротехников – это то, что в нем можно перевозить взрывоопасные предметы. И для этого задняя часть кузова бронированная – здесь стоит 6-миллиметровая броня Армокс. Кабину от кузова отделяет бронированный лист толщиной 12 мм, который еще стоит под наклоном, чтобы в случае взрыва вся энергия шла вверх.

Специальная платформа выезжает в бронированный кейс, затем в него засыпается песок и размещают взрывоопасный предмет, который нужно отвести в безопасное место.

Во всех полноприводных Iveco спереди установлен серьезный металлический бампер, который состоит из трех частей. Разумеется, есть лебедка, достаточно мощная. Также есть защита моторного отсека, точнее переднего моста, коробки передач. Задний мост без защиты, потому что он сам по себе довольно крепкий, сделан на века.

Iveco Daily 4x4 имеет репутацию одного из самых лучших внедорожников в мире. Потому что в основе конструкции – серьезная рама, созданная из 5 мм профиля, у машины листовые рессоры, неразрезные мосты спереди и сзади, понижен ряд передач, три блокировки, клиренс 30 см, шикарные углы въезда и выезда…



Крутую горку из раскисшей глины при первой попытке Iveco форсировал на пониженной передаче с заблокированным центральным и задним дифом. И далось ему это упражнение нелегко. На второй попытке заблокировали еще и передний дифференциал, и дело пошло гораздо веселее. Следует также похвалить зубастые шины. Они гудят на асфальте, но в грязи спасают.

Как у настоящего внедорожника здесь есть раздаточная коробка. Постоянный полный привод передает 38 процентов тяги на передние колеса и 62 на задние. Но если заблокировать центральный дифференциал, то крутящий момент между передними и задними колесами делится 50 на 50.

Понятно, что такие внедорожные возможности позволяют добраться до самых отдаленных мест даже зимой. Мне как автомобилисту трудно понять ценность этой машины. Но она выполняет уникальную и часто бесценную функцию. Ведь говорят, что работы у пиротехников в Украине есть на ближайшие 10-20 лет.