Машина поможет украинским спасателям проводить гуманитарное разминирование на полях.

В Украине создали и опробуют машину разминирования на основе гусеничного экскаватора. Ее разработали в Кривом Роге на основе американского опыта, сейчас машина проходит испытание.

Экскаватор имеет впереди специальное подвесное оборудование, которое обезвреживает мины на полях.

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Система включает в себя основной корпус гусеничного экскаватора, вращающееся цепное устройство разминирования с защитным щитом спереди машины и бронированную кабину водителя-оператора.

«Молотки на цепях обладают силой удара от 1500 до 1700 кг. Для взрыва противотанковой мины достаточно 150 кг. То есть если мина будет зарыта достаточно глубоко, то силы удара будет достаточно, чтобы она сработала. Также эти молотки расположены вдали от щита, почти в 2 метрах. И это обеспечивает более безопасную работу оператора и установки», – рассказал разработчик системы.

Для проектирования и изготовления этой машины по разминированию криворожским разработчикам понадобилось четыре месяца. Экскаватор также оборудован камерами наблюдения, облегчающими работу оператора, видящего окружающую ситуацию.

Разработка системы проходила при поддержке Совета обороны Кривого Рога. Такая машина поможет спасателям проводить гуманитарное разминирование на полях и подготовить их для будущих посевных кампаний, а еще сохранить людей, которые могут подорваться на вражеских боеприпасах.





После испытаний экскаватор-разминировщик должен получить соответствующий сертификат. Это позволит разработчикам выйти на серийное производство.