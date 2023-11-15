Осенние обновки спецтехники для десяти общин Волыни по программе USAID "Говерла" должны способствовать хорошему зимнему содержанию улиц и коммунальных дорог.

Благотворительный транш упомянутого проекта превысил сумму в 23 миллиона гривен. Новая техника уже доставлена коммунальным хозяйствам и в большинстве предприятий уже введена в эксплуатацию.

"Эти экскаваторы будут работать в течение всего года: зимой будут расчищать снег, а весной и летом их можно использовать для прокладки или ремонта коммуникаций всех типов", – отметил начальник областной военной администрации Юрий Погуляйко.

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Для хозяйственных нужд общин закуплены экскаваторы-погрузчики Сase 570Т, хотя на одном из снимков в релизе Волынской областной военной администрации просматриваются очертания JCB такой же размерной группы и силового потенциала.

В Боратинской громаде, куда пришел экскаватор-погрузчик Case 570Т стоимостью 77 тысяч долларов, уже заявили, что содержание в зимний период дорог коммунальной собственности и уличной сети будет на должном уровне.

Кроме этого, такую технику будут использовать на погрузке/разгрузке твердого топлива в котельные жилого и социального фонда, а также благоустройстве территорий, аварийно-ремонтных работах сети водоснабжения и водоотведения и т.д.

В Шацке полученная спецтехника уже поставлена на баланс коммунального предприятия "Муниципальный центр Шацкого поселкового совета" и работает на обслуживании и содержании улиц и благоустройства населенных пунктов. Кроме того, технику планируют привлекать к работам по укреплению границы и строительству фортификационных сооружений на территории общины.

Семитонный колесный экскаватор-погрузчик Case 570Т относится к классу универсальных всесезонных машин за счет фронтального ковша объемом 1,2 м3 и кормовой экскавационной навески с ковшом-черпаком 0,3 м3.

Гидравлическая система с приводом насоса высокого давления от базового 3,9-литрового двигателя мощностью 64 кВт/87 л.с. выдает вырывное усилие 55 кН. Экскаватор способен на стандартной стреле и рукояти достичь глубины выемки 4,4 м.

Технике с таким силовым потенциалом и универсальными рабочими органами работа в общинах найдется в любое время года. Тем более, что до стандартного рабочего инструментария можно докупить многое нужное – ямобур, гидравлический молот, цилиндрический мульчер, косилку, погрузочные вилы и многое другое.

Кстати, это не первый транш проекта USAID "Говерла" украинским громадам В октябре несколько поселков Черниговской области также получили экскаваторы-погрузчики Case 570Т.

Еще раньше по этой программе благотворительной помощи экскаваторы-погрузчики JCB 3СХ поступили громадам Житомирской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областей.