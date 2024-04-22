Электрический мини-погрузчик от компании Firstgreen лишился кабины оператора и получил дистанционное управление.

Новую версию малогабаритной машины с бортовым поворотом чешская компания Firstgreen Industries разработала и изготовила в ответ на рост количества травматизма и погибших в шахтах, где смертность подскочила на 30 процентов. Рост летальных случаев от неосторожного обращения зафиксирован и в строительстве.

В первую очередь аккумуляторный мини-погрузчик адресовался шахтерам для использования в подземных штольнях. Там электрическое исполнение приглянулось уже давно, а вот значение дистанционно управляемой машины шахтеры оценили только сейчас, когда ввели в эксплуатацию экспериментальные модели новой линейки Rockeat. Отзывы одобрительные.

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Машины дистанционного управления серии Rockeat имеют малый клиренс и камеру с обзором на 360 градусов. Такое исполнение существенно повышает эксплуатационную безопасность и эффективность в критически важных горнодобывающих, строительных и других опасных отраслях.

Производитель выводит на рынок сразу две модели этой серии – Rockeat -700 и Rockeat 1200, которые имеют ширину 1,70 и 1,8 метра.

Комплектуются оба погрузчика электромотором 36,2 л.с. и свинцово-кислотными или литий-ионным аккумуляторами. Зарядка осуществляется с помощью стандартных розеток 110 или 220 В или путем замены батарей.

Эта усовершенствованная техника обеспечивает удивительную грузоподъемность до 1500 кг. Кроме того, погрузчик оснащен сложной системой управления аккумулятором. В зависимости от типа установленной батареи он может выдерживать до 8 часов непрерывной работы.

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"Мини-погрузчики серии Rockeat будут пользоваться большим спросом, первые поставки на рынок США это также подтвердили. Появление таких машин – значительный шаг вперед в безопасности и экологичности традиционно опасных отраслей промышленности с высоким уровнем выбросов, таких как строительство и горнодобывающая промышленность", – рассказывает главный операционный директор Firstgreen Industries, Construction Equipment Guide Маркус Зюс.

Удастся ли новейшему бренду беспилотной дистанционно управляемой бескабинной техники покорить европейский и американский рынки покажет время, но первые машины с удаленной схемой управления операционными процессами и довольно интересной и практичной технологией замены батарей на обоих континентах встречены положительно.

Здесь стоит добавить, что одну интересную деталь: Rockeat появился практически одновременно с бескабинным электрическим погрузчиком серии Elise CBL (см. видео внизу), который Firstgreen Industries вывел на рынок несколькими неделями ранее.

Фото/видео: Firstgreen