Renault Logan (седан) та Renault Sandero (хетчбек) з моменту своєї появи стали дуже популярними в Україні. Звісно, чимало їх тепер і на вторинному ринку. Розповідаємо, які проблеми виникають з двигунами цих машин, щоб ви змогли зробити правильний вибір.

Загалом бензинових двигунів на першому поколінні Logan/Sandero було три. З певними наборами слабкостей, але всі непогані та ресурсні. Точно можна сказати, що після 200-250 тисяч пройдених кілометрів мотори пробігають ще довго. Якщо, звісно, попередні власники нормально з ними поводилися. Подолати 400 тисяч кілометрів іноді вдається навіть без заміни поршневих кілець.

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Двигун Renault Logan та Sandero K7J 1.4

Двигун створювали з прицілом на еконорми Євро-3. Конструкція найпростіша та надійна: 8 клапанів, розподілене упорскування та чавунний блок, що дозволяє розточування під ремонтні розміри. Бензин А-92 – штатний.

Renault K7J

Основною болячкою цього агрегату є модульна котушка запалювання, чий корпус має властивість з часом тріскатися. У тріщини проникає волога, через що починаються збої у роботі. Котушку кілька разів модернізували, але цілком проблема не зникла. Також іноді виходять з ладу високовольтні дроти – якщо це сталось, автомобіль смикається на невисоких обертах під навантаженням.

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В іншому все гаразд. Періодичні протікання оливи та антифризу через ущільнення індивідуальною недугою вважати невірно – трапляється у всіх моторів. Так само як і нестабільні холості оберти, викликані забрудненням дроселя та форсунок. Ну і за водяною помпою треба стежити. За регламентом, ремінь ГРМ треба міняти кожні 60 тисяч км, а помпа, теоретично, витримує близько 100 тисяч км – спроба відтягнути її заміну ще на 60 тисяч км нерідко завершується клином і загнутими клапанами.

Двигун Renault Logan та Sandero K7M 1.6

Двигун конструктивно схожий з K7J 1.4 – деякі деталі взаємозамінні. Клапанів також вісім, блок також чавунний. Такий самий простий у ремонті та невибагливий до якості пального та мастильних матеріалів. Є безліч прикладів, коли лише після 400 тисяч кілометрів власники вперше міняли поршневі кільця та проїздили до 600 тисяч кілометрів без будь-яких втручань, заливаючи тільки А-92. Винятково живучий.

Renault K7M

Котушка запалювання єдина для всіх циліндрів, і теж з роками тріскається. Є питання до термостата та теплообмінника (тече), а також оливовідділювача невдалої конструкції. Загалом, майже всі ремонтні роботи зводяться до усунення тих чи інших протікань, у тому числі наймасовішого – переднього сальника колінвала.

Незручно розміщено фільтр оливи – міняти його заважає генератор. Життєстійкість ременя ГРМ – предмет дискусій. Кажуть, що витримує 80 і навіть 100 тисяч км, але без гарантій від раптового розриву. Регламент заміни – 60 тисяч кілометрів. Так само як і в 1.4, помпу розумніше змінювати разом з ременем, тому що від люфту підшипника помпи ремінь може сповзати зі шківів. А перевіряти його стан складно через глухий кожух.

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Недоліком мотора вважають порівняно високу витрату пального – до 10-12 л у місті. Тут частково винна механічна коробка з короткими передачами, а для двигунів кінця XX століття це цілком стандартний апетит. До того ж ці мотори відмінно себе почувають на газу, що може значно здешевити експлуатацію.

Двигун Renault Logan та Sandero K4M 1.6

Цей агрегат є подальшим розвитком двигуна K7M під стандарти Євро-4/5: до старого чавунного блоку приладнали нову головку з двома розподільними валами та 16 клапанами. З’явилися гідрокомпенсатори, а котушки запалення стали індивідуальними.

Renault K4M

Двигун розрахований на бензин А-95, і саме таке пальне рекомендував виробник, але суперечки про те, чи можна заливати 92-й, точаться донині. Приблизно половина тих, хто сперечається – заливає. Щоправда, двигун може відреагувати на 92-й бензин детонацією або прискореним утворенням нагару. На ранніх версіях цих двигунів встановлювались котушки фірми Sagem. Вони часто виходять з ладу, в результаті чого двигун троїть. Згодом Renault змінила постачальника на японську Denso і проблема була вирішена.

Комплект недоліків дуже схожий з мінусами двигуна K7M: протікання оливи та охолоджувальної рідини, клини водяної помпи або ролика натягувача. Нерідко барахлить датчик положення колінвала, можливо підсмоктування повітря через впускний колектор. Однак, при нормальному обслуговуванні двигун надзвичайно надійний та довговічний: 500 тисяч км пробігу – цілком реалістичний сценарій.

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Важливий нюанс: 16-клапанний двигун немає шпонки колінвалу – шків з шестернею ГРМ просто притискається центральним болтом. Для заміни ременя ГРМ потрібний спеціальний набір фіксаторів. Тож втручання у газорозподільний механізм варто довіряти лише спеціалістам які знайомі з цими двигунами та мають відповідне обладнання.

Висновок

Пам’ятайте, що 8-клапанні двигуни не мають гідрокомпенсаторів. В ідеалі регулювання варто проводити кожні 100 тисяч кілометрів, але можна потягнути й до 150 тисяч. Система ремінь-помпа-натягувач вимагає уваги. Обрив ременя на всіх моторах призводить до знищення клапанів та поршнів. 16-клапанний двигун складніший та вимагає наявності спеціального інструменту для обслуговування.

За великим рахунком, вибирати Logan або Sandero з тим чи іншим двигуном можна залежно від бажаної динаміки. Потужність на ціни уживаних машин практично не впливає – їх формують переважно вік та комплектація. Найбільш раціонально відштовхуватися від реального стану кузова. Перед нами той випадок, коли кузов згниває значно швидше, ніж зношується двигун.