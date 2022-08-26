Популярні бюджетники більше не будуть оснащувати економічними дизельними моторами через вигадані екостандарти.

Штучні екостандарти зроблять виробництво бюджетних дизельних моделей нерентабельним. Тому новий Logan з 1,5-літровим дизельним двигуном вже недоступний в Європі, а незабаром цим мотором припинять оснащувати і Duster.

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Renault Group відмовляються від дизельних двигунів. Поступово вони зникнуть із пропозиції для моделей Renault та Dacia. Про це стало відомо на сайті motor.es.

Зокрема, вже найближчим часом дизелями перестануть оснащувати найдоступніші моделі Renault Group, які в Євросоюзі продаються під брендом Dacia, а в Україні відомі під маркою Renault.

Нові Logan та Sandero третього покоління вже не можна замовити з дизельними двигунами об'ємом 1,5 л. Ці моделі, а також новий кросовер Dacia Jogger, продаються лише в бензинових версіях, а потім з'являться гібриди.

Dacia та Renault Duster поки можна купити 1,5-літровим з дизелем, проте нове покоління моделі також його не отримає. Великий кросовер Dacia Bigster буде доступний лише в бензинових та гібридних варіантах.

Слід зазначити, що дизельні Dacia традиційно мали високий попит у ЄС завдяки невисокій ціні та малій витраті палива. Це були найдоступніші автомобілі з дизелем на європейському ринку.