Популярные бюджетники больше не будут оснащать экономичными дизельными моторами из-за вымышленных экостандартов.

Искусственные экостандарты сделают производство бюджетных дизельных моделей нерентабельным. Поэтому новый Logan с 1,5-литровым дизельным двигателем уже недоступен в Европе, а вскоре этим мотором перестанут оснащать и Duster.

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Renault Group отказывается от дизельных двигателей. Равномерно они исчезнут из предложения для моделей Renault и Dacia. Об этом стало известно на сайте motor.es.

В частности, уже в ближайшее время дизелями перестанут оснащать самые доступные модели Renault Group, которые в Евросоюзе продаются под брендом Dacia, а в Украине известны под маркой Renault.

Новые Logan и Sandero третьего поколения уже нельзя заказать с дизельными двигателями объемом 1,5л. Эти модели, а также новый кроссовер Dacia Jogger, продаются только в бензиновых версиях, а затем появятся гибриды.

Dacia и Renault Duster пока можно приобрести 1,5-литровым с дизелем, но новое поколение модели также его не получит. Большой кроссовер Dacia Bigster будет доступен только в бензиновых и гибридных вариантах.

Следует отметить, что дизельные Dacia традиционно пользовались высоким спросом в ЕС благодаря невысокой цене и малому расходу топлива. Это были самые доступные автомобили с дизелем на европейском рынке.