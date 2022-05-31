Третье поколение Dacia/Renault Duster будет выпущено на рынок осенью 2024 года и технически существенно изменится.

Автомобиль будет построен на платформе CMF-B, на которой созданы Sandero и Jogger нового поколения. Однако будет ли полноприводная версия Duster, пока неизвестно.

Внешний стиль будущего Duster уже рассекречен благодаря патентным рисункам – автомобиль будет похож на семиместный Bigster, который ожидается в 2025 году.

Также интересно Renault показал электрический Scenic Vision

Полноприводная версия должна быть, ведь многие владельцы покупают Duster именно за выдающиеся внедорожные свойства. Однако это не будет механическая трансмиссия с редуктором, а полностью электрическая система. То есть, инженеры установили на заднюю ось небольшой электродвигатель, который будет управлять колесами, чтобы обеспечить дополнительное сцепление с дорогой во время сложных дорожных условий. Подобное техническое решение будет на малых внедорожниках Stellantis, которые будут выпущены с 2023 года: Jeep Renegade и Alfa Romeo Brennero.

Двигатель нового Duster может быть бензиновым 1,3л на 130 или 150 л.с., с автоматическими коробками передач EDC. А вот дизеля на новом Duster, наверное, уже не будет. Вместо него будет устанавливаться гибридный двигатель 1,6 E-Tech, который также будут устанавливать на Jogger в 2023 году.

Из-за новых технологий Duster хоть и останется самым дешевым внедорожником на рынке, но все же станет немного дороже.